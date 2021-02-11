Участник Comedy Club рассказал о гонорарах в шоу

А вот Семён Слепаков зарабатывает больше всех, ведь он не только артист, но и создатель развлекательных передач, продюсер, режиссёр, владелец собственного ютюб-канала с аудиторией более 1 млн человек, ну и, конечно, снимается в рекламе. По разным оценкам, деятельность Семёна может приносить доход от 300 млн до 1 млрд рублей в год.