Участник Comedy Club рассказал о гонорарах в шоу

Никита из группы USB, которого играет Константин Маласаев, рассказал о зарплате некоторых резидентов передачи.
Популярный участник Comedy Club в интервью рассказал, что не всё так радужно в комедийной передаче. Новые интересные участники не выдерживают давления, маленьких гонораров и часто уходят, не проработав и года.
×
Константин рассказал, что он стал "заложником" роли. Ведь он играет гея, но не является таковым по жизни. Из-за популярности проекта, он не может найти хотя бы роль второго плана в кино или сериалах, ведь дирекция каналов считает, что зритель будет ассоциировать актёра с образом из Камеди.
Но мы капнули чуть глубже и узнали, что гонорар Гарика Харламова только за участие в Камеди составляет 7 млн рублей в месяц, а Павла Воли – 4 млн рублей.
А вот Семён Слепаков зарабатывает больше всех, ведь он не только артист, но и создатель развлекательных передач, продюсер, режиссёр, владелец собственного ютюб-канала с аудиторией более 1 млн человек, ну и, конечно, снимается в рекламе. По разным оценкам, деятельность Семёна может приносить доход от 300 млн до 1 млрд рублей в год.
Гарик Мартиросян, хоть и не скрывает, что сейчас он очень богатый человек, но и не разглашает точных цифр. Его главное детище – это Comedy Club. Гарик является продюсером и художественным руководителем проекта. У него есть огромная 5-комнатная квартира в Москве, дом в Юрмале, люксовые автомобили. Общее состояние артиста оценивается в десятки млрд рублей.
Источник:
Ссылки по теме:
- Как выглядят повзрослевшие сестры Гарика Харламова
- «Враньё! Невозможно прожить на 50 тысяч в месяц!»: певец и продюсер не верят спортсменке
- Коронавирус подогрел: гонорары "обнищавших" российских звезд заметно подросли
- "Затравила мужика!": в Сети отреагировали на новость о разводе Гарика Харламова с Кристиной Асмус
- "За такие деньги артист должен выступить голым?": Юрий Лоза отчитал Лолиту за баснословные гонорары
Метки: Гарик Мартиросян Гарик Харламов Константин Маласаев Семён Слепаков гонорары павел воля шоу бизнес
10
Понравилось10
Новости партнёров
Загрузка...
Comedy Club» (произносится Ка меди клаб) российское юмористическое телевизионное шоу, выходящее с 23 апреля 2005 года на телеканале ТНТ[7]. Производство передачи осуществляет компания «Comedy Club Production», основанная участниками различных команд КВН.
Продюсер(ы)
Вячеслав Дусмухаметов
Артур Джанибекян
Гарик Мартиросян
Дмитрий Троицкий
Зачем ты смотришь шутки про педиков и ананистов? ты получаешь от этого удовольствие?
Вячеслав Дусмухаметов
Артур Джанибекян
Гарик Мартиросян
Дмитрий Троицкий
А на счёт того , кто будет лечить и учить, наша основная проблема , что врачами и учителями в большинстве своем не дети после школы хотят быть, а их родители. Отсюда и работа на отвали и не желание зарабатывать.