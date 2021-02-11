FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4611 постов • 643 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 
Участник Comedy Club рассказал о гонорарах в шоу

Участник Comedy Club рассказал о гонорарах в шоу (6 фото)

Автор:
11 февраля 2021 13:31
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Гарик Мартиросян   Гарик Харламов   Константин Маласаев   Семён Слепаков   гонорары   павел воля   шоу бизнес   
5119
6
Никита из группы USB, которого играет Константин Маласаев, рассказал о зарплате некоторых резидентов передачи.
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Гарик Мартиросян   Гарик Харламов   Константин Маласаев   Семён Слепаков   гонорары   павел воля   шоу бизнес   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
49
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
49  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
a6m5 2 часа назад
Шуты живут как короли. Куда катится этот мир?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 5 ответов
11k
P.F. 2 минуты назад
Дармоеды, млять! Тотошки и клоуны.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
BAMBRA 7 минут назад
Тот случай, когда генераторы низкопробного юмора зарабатывают больше создателей вакцины от ковида. Зачем пять лет учиться на биофаке, в аспирантуре, заниматься исследованиями, когда можно выйти на сцену и пошутить про жопу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
333
Алексей BAMBRA 42 секунды назад
ну так выйди пошути, хер ли ты в магните охранником работаешь ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
655
zu4ara 9 минут назад
Слепаков ещё тот Шрек...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Ligov 11 минут назад
Дармоеды...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
589
Лучший Друг 21 минуту назад
Сдал своих. Ну и кто он после этого?

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Алекс 22 минуты назад
Никита оправдал свое амплуа, дав интервью))))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Юр21 Полчаса назад
Тошнота это , а не юмор. Если хочется такого юмора - милости прошу к бомжам, примерно тот же уровень и то же количество мата.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
938
lis-artful Полчаса назад
"Его детище" ??? Он основал, он продвигал и пиарил КК, всё это делал он С САМОГО НАЧАЛА ???
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
589
Лучший Друг lis-artful 18 минут назад
В принципе - да! Мартиросян использовал деньги и связи своей диаспоры

Comedy Club» (произносится Ка меди клаб) российское юмористическое телевизионное шоу, выходящее с 23 апреля 2005 года на телеканале ТНТ[7]. Производство передачи осуществляет компания «Comedy Club Production», основанная участниками различных команд КВН.

Продюсер(ы)
Вячеслав Дусмухаметов
Артур Джанибекян
Гарик Мартиросян
Дмитрий Троицкий
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Maxim Полчаса назад
Камеди сейчас, исключительно шутки про педиков, ананистов и всей этой около шириночной темой. Смотреть не интересно вовсе. Странно, что при всей этой мерзости их еще народ смотрит.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
kamanch Maxim Полчаса назад
если ты знаешь, о чем они шутят, значит ты их смотришь.
Зачем ты смотришь шутки про педиков и ананистов? ты получаешь от этого удовольствие?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
111
Andrey 41 минуту назад
За мартиросяна искренне рад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
( ͡° ͜ʖ ͡°) 48 минут назад
Делают деньги на говне. Молодцы чё...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
46
Племянник Путина 55 минут назад
Никита рассказал? Эту сучку там из жалости и по приколу держат, а он ещё что-то рассказывает...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
87k
сапер Водичка Час назад
Ну так а куле,один из этих упырей аж в президенты залез !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Агафон Час назад
А разве телеканал ТНТ не армянской диаспоре принадлежит???
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Антон Агафон 51 минуту назад
Я могу ошибаться, но их вроде как всех выдавили. Гендиректор Попов, герпродюсер - казах Дусмухаметов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
35k
dima423 Агафон 48 минут назад
Газпром медиа)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
589
Лучший Друг Антон 17 минут назад
Продюсер(ы)
Вячеслав Дусмухаметов
Артур Джанибекян
Гарик Мартиросян
Дмитрий Троицкий
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Александр 2 часа назад
Не мог и предположить, что низкопробное кривляние так оплачивается. Что ж будет, если врачи и учителя в шуты уйдут.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
92
Denis Kuzmenkov Александр Час назад
Воля учитель, Мартиросян врач) иметь смелость сказать себе что не твое это одно, а вот иметь талант перед аудиторией выступать это другое, чтобы не говорили, это далеко не шуты, это артисты, пусть они и выглядят не так как артисты начала 2000 или 90-х.
А на счёт того , кто будет лечить и учить, наша основная проблема , что врачами и учителями в большинстве своем не дети после школы хотят быть, а их родители. Отсюда и работа на отвали и не желание зарабатывать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Pillin Alex Александр Час назад
Так они и ушли, этот... Павел Воля учитель русского языка вроде.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
ЗА КИБЕРНЕТИКУ 2 часа назад
самое удивительное с такими гонорара,всё равно не довольны ,ЗАЖРАЛИСЬ
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
Alex 2 часа назад
И ведь кто-то смотрит это говнище
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
nobody® Alex 51 минуту назад
Кто-то смотрит абсолютно любое говнище, уже пора перестать удивляться
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
SR 2 часа назад
Не тем мы платим, ох не тем...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
35k
dima423 SR 2 часа назад
не думаю что ты им платишь)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Pillin Alex dima423 58 минут назад
О! Первый вменяемы комментарий в посте! )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
35k
dima423 Pillin Alex 50 минут назад
ага и тот заминусили)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
ГородДомов 2 часа назад
а могли бы пользу стране приносить
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
35k
dima423 ГородДомов 2 часа назад
короче ты за то что бы телевизор отменить))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
35k
dima423 2 часа назад
Да молодцы ребята, все грамотно сделали) Воспользовались минутой славы на КВН и не ушли в забытие как многие... успехов) А на упреки что контент - говно... ну что зритель хавает то и делают) это бизнес
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 10 комментариев
Показать ещё
Платить или не платить: вот в чем вопрос Платить или не платить: вот в чем вопрос «Враньё! Невозможно прожить на 50 тысяч в месяц!»: певец и продюсер не верят спортсменке «Враньё! Невозможно прожить на 50 тысяч в месяц!»: певец и продюсер не верят спортсменке Знаменитости, для которых смерть – это не повод перестать зарабатывать Знаменитости, для которых смерть – это не повод перестать зарабатывать "За такие деньги артист должен выступить голым?": Юрий Лоза отчитал Лолиту за баснословные гонорары "За такие деньги артист должен выступить голым?": Юрий Лоза отчитал Лолиту за баснословные гонорары Коронавирус подогрел: гонорары "обнищавших" российских звезд заметно подросли Коронавирус подогрел: гонорары "обнищавших" российских звезд заметно подросли А расценки-то упали: российские звёзды понизили свои гонорары А расценки-то упали: российские звёзды понизили свои гонорары
Ирина Николаевна из 3 подъезда

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

65656



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Истинные размеры военного арсенала: 20 примеров вооружения по сравнению с человеком
4
88
Истинные размеры военного арсенала: 20 примеров вооружения по сравнению с человеком
После обвинения в расизме продажи альбома кантри-исполнителя выросли на 14%
1
78
После обвинения в расизме продажи альбома кантри-исполнителя выросли на 14%
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Ну очень мощные тиски из домкрата - своими руками
1
0
Ну очень мощные тиски из домкрата - своими руками
Женщины-богини: звезды, отфотошопленные ради Инстаграма
1
41
Женщины-богини: звезды, отфотошопленные ради Инстаграма
Самый сильный снегопад за последние три года ожидается в Подмосковье
Самый сильный снегопад за последние три года ожидается в Подмосковье
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Вы советский стол вообще пробовали сломать?
1
19

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#факты#кино#подборка#Россия#дети#кот#собаки#прикольные
#Юмор#интересно#интересное#дтп#автомобили#в мире#новости#картинки#сша#Реакция
#животные#прикол#приколы#СССР#автомир#аварии#собака#люди#авто аварии#комментарии

На что жалуетесь?

Вернуться