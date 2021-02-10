Оптическая иллюзия, или Посейдон показал французам свой грозный лик

Фотограф Матье Риврин в то время как волны шторма "Жюстин" разбивались о побережье региона Бретань на северо-западе Франции, улучил момент и смог заснять волу, вздыбившуюся к небесам и на несколько мгновений принявшую вид самого хозяина морей.
Шторм «Жюстин» прошёл во Франции 30 января. Именно в этот день фотограф Матье Риврин сделал снимки, которым позже удивился сам, и опубликовал их в своём инстаграме с ником mathieurivrin_photographies.
Действительно, в десятиметровой волне, разбивающейся о побережье, нетрудно угадать бога морей и землетрясений Посейдона почти таким же, как его изображают на картинках — с длинной копной волос и короной на голове.
"Я видел невероятное изображение Посейдона в короне, волной выходящего из океана. Я хочу открыть вам всю красоту, элегантность и жизнь, которые может показать волна", — дал комментарий Риврин изданию Daily Mail.
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Это было не первое явление Посейдона. Три года назад, 3 января, во время шторма "Элеонор" бог морей было собрался, но передумал выйти погулять на побережье города Булонь-сюр-Мер во Франции.
А такую волну сумел запечатлеть фотограф в Австралии.
Ну и котики. Без котиков никак.
P.S. Никто из читателей не знает - почему стихийные бедствия называют женскими именами?
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