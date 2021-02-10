Оптическая иллюзия, или Посейдон показал французам свой грозный лик

Действительно, в десятиметровой волне, разбивающейся о побережье, нетрудно угадать бога морей и землетрясений Посейдона почти таким же, как его изображают на картинках — с длинной копной волос и короной на голове.





"Я видел невероятное изображение Посейдона в короне, волной выходящего из океана. Я хочу открыть вам всю красоту, элегантность и жизнь, которые может показать волна", — дал комментарий Риврин изданию Daily Mail.



