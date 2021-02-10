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Оптическая иллюзия, или Посейдон показал французам свой грозный лик

Оптическая иллюзия, или Посейдон показал французам свой грозный лик (5 фото + 1 видео)

Автор:
10 февраля 2021 23:14
Сообщество : ФотоМир
Метки: Бретань   Жюстин   Матье Риврин   Поснйдон   волны   фото   франция   шторм   
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Фотограф Матье Риврин в то время как волны шторма "Жюстин" разбивались о побережье региона Бретань на северо-западе Франции, улучил момент и смог заснять волу, вздыбившуюся к небесам и на несколько мгновений принявшую вид самого хозяина морей.

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Метки: Бретань   Жюстин   Матье Риврин   Поснйдон   волны   фото   франция   шторм   
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3  комментария
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13k
vikklu 2 часа назад
Думаю, что столь поразительное сходство, достигнуто явно не без помощи всем известного фотошопа.
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20k
sportage030 Час назад
Такого идеально фотожопного кота еще поискать надо
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2k
twincam Час назад
Ссылка www.youtube.com
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