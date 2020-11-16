О программах начальной школы и винной культуре во Франции

До 1956 года в начальных школах к обеду детям подавали [разбавленное] вино в школьной столовой.
Дети во многих случаях (особенно в сельской местности или в бедных районах, где нет официального кафетерия) приносили из дома корзину со своим обедом, и в нее входила бутылка для напитка, которым часто, верно, было вино или пиво, как это показано на рисунке выше.
До 1956 года французские школьники младше 14 лет могли получать в школьных столовых пол–литра вина, сидра или пива. После этого потребление слабоалкогольных напитков было разрешено только для учеников старше 14 лет, и в количестве не более 1/8 литра.
До 1956 года французские школьники младше 14 лет могли получать в школьных столовых пол–литра вина, сидра или пива. После этого потребление слабоалкогольных напитков было разрешено только для учеников старше 14 лет, и в количестве не более 1/8 литра.
Итак, старшие подростки, которым исполнилось 14 лет, могли продолжать наслаждаться бокалом «вина» после 1956 года и еще почти три десятилетия, пока президент Франсуа Миттеран не отменил пособие на разбавленное вино сразу после избрания, это было в сентябре 1981 года.
При этом, помните, что столовое вино того времени, которое разливалось в теперь уже ставших культовыми литровых (и многоразовых ) бутиль-étoilées (названных так из-за звезд на горлышке бутылки), это столовое вино обычно имело всего 9% или 10% алкоголя, а в разбавленном виде, вероятно, было далеко от того, что мы сегодня называем вином. Кроме того, мы должны помнить, что на протяжении веков, когда большая часть воды была небезопасной или ненадежной, все, включая детей и родителей, пили разбавленное вино или сидр вместо воды.
Все мы знаем, что очень сбалансированное отношение французов и других южных европейцев к вину происходит именно из-за этого раннего воздействия в малых дозах.
Все мы знаем, что очень сбалансированное отношение французов и других южных европейцев к вину происходит именно из-за этого раннего воздействия в малых дозах.
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А нам приходилось портвейн за школой после завтрака попивать втихаря.