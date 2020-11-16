О программах начальной школы и винной культуре во Франции

При этом, помните, что столовое вино того времени, которое разливалось в теперь уже ставших культовыми литровых (и многоразовых ) бутиль-étoilées (названных так из-за звезд на горлышке бутылки), это столовое вино обычно имело всего 9% или 10% алкоголя, а в разбавленном виде, вероятно, было далеко от того, что мы сегодня называем вином. Кроме того, мы должны помнить, что на протяжении веков, когда большая часть воды была небезопасной или ненадежной, все, включая детей и родителей, пили разбавленное вино или сидр вместо воды.



Все мы знаем, что очень сбалансированное отношение французов и других южных европейцев к вину происходит именно из-за этого раннего воздействия в малых дозах.