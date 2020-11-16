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О программах начальной школы и винной культуре во Франции

О программах начальной школы и винной культуре во Франции (3 фото)

Автор:
16 ноября 2020 09:15
Сообщество : Исторические факты
Метки: вино   дети   исторические факты   культура   образование   фото   франция   
367
3
До 1956 года в начальных школах к обеду детям подавали [разбавленное] вино в школьной столовой.

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Метки: вино   дети   исторические факты   культура   образование   фото   франция   
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1  комментарий
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Al gor 3 минуты назад
Были же нормальные утренники у детей эх.
А нам приходилось портвейн за школой после завтрака попивать втихаря.
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