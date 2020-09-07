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Право на смерть: француз просил разрешение на эвтаназию, и после отказа решил транслировать свою смерть онлайн

Право на смерть: француз просил разрешение на эвтаназию, и после отказа решил транслировать свою смерть онлайн (3 фото)

Автор:
07 сентября 2020 09:48
Сообщество : Истории
Метки: болезнь   закон   право на смерть   смерть   смерть онлайн   фото   франция   эвтаназия   
1409
3

57-летний Ален Кок страдает от неизлечимой болезни, которая приносит ему много боли и страданий. Мужчина просил президента Франции разрешение на эвтаназию, но Макрон отказала Коку. Тогда Ален решил умереть в прямом эфире. В соцсетях пользователи спорят о том, нужно ли разрешать эвтаназию смертельно больным людям.

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Метки: болезнь   закон   право на смерть   смерть   смерть онлайн   фото   франция   эвтаназия   
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4k
Денис Час назад
Почему я вообще должен у кого то спрашивать разрешение, умирать мне или жить с мучительными болями без надежды на выздоровление?! Это мой выбор!
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142
776166 7 минут назад
В бан.
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21k
Inter 7 минут назад
чисто из гуманности таким надо помогать....
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490
GoInDown 12 минут назад
Все правильно, врачи не убийцы, они врачи, а если хочешь умереть пожалуйста, занимайся этим сам.
PS а тем кто не согласен спросите себя, смогли бы вы на месте врача или медсестры убить человека?
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228
Nane First NameLast 43 минуты назад
Макарон та еще скотина. Любитель бабушек.
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1k
Агасфер 43 минуты назад
Сейчас у врачей пошла тенденция - делают на себе наколки с надписью Коллега, прошу не реанимировать
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4k
Olga Raudis 45 минут назад
Если уж человек не может решать, где, когда и как ему прийти на свет, он хотя бы должен иметь право решать - когда и как ему уходить. Право умереть достойно. Заколебала прогнившая церковь с фальшивой моралью. Человек - не овца, в отношении которой пастырь решает - забить или нет.
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3k
Горожанин 55 минут назад
Таково здравоохранение на Западе. У людей нет денег на обезболивающие лекарства. Людям приходится страдать. В России, слава Богу, наркотические и сильнодействующие обезболивающие препараты, антидепрессанты и другие лекарства для паллиативных больных - бесплатные. И помощь врача тоже бесплатная. Были проблемы с излишне жестким контролем наркотических средств, в результате люди вовремя не могли их получить бесплатно. Но сейчас такого нет. Бюрократизм убрали и все упростили. В каждом онкологическом диспансере созданы отделения паллиативной помощи. А на Западе вместо того, чтобы облегчить жизнь людям с неизлечимым болезнями, которые не могут заплатить бешеных денег за паллиативную помощь, ратуют за эвтаназию или просто оставляют людей страдать и умирать. Это данность либеральной медицины. Нет денег, не смог заработать на "свободном" рынке, то человеке - не человек, а скотина. Такова либеральная свобода.
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1k
Агасфер Горожанин 41 минуту назад
Я бы посоветовал воспользоваться этими самыми бесплатными антидепрессантами.
Что за чушь?
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516
Акроко Горожанин 41 минуту назад
"Таково здравоохранение на Западе. У людей нет денег на обезболивающие лекарства."

Не врите. Ни в одной нормальной стране человека не бросают мучиться от боли. В каждой стране есть соответствующий закон. Во Франции например есть закон L110-5 CSP. «Каждый человек имеет право на лечение для облегчения боли. В любых обстоятельствах боль должна быть диагностирована, предотвращена или облегчена». В зависимости от нужды больного это мотут быть от таблеток до системы самоадминистрации обезболивающего наркотика. Это наоборот у нас родственников изводят получением рецептов с печатями у всех у кого только можно. Сейчас говорят немного полегче стало и то после того как контрадмирал Апанасенко застрелился.

. https://www.miloserdie.ru/article/upravlenie-bolyu-vo-francii-2/https://www.miloserdie.ru/article/upravlenie-bolyu-vo-francii-2/
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70k
Броненосец Потелкам Горожанин 38 минут назад
брехня.
аж противно.
мой отец в 80-х с огромным трудом покупал выезды врача с морфином, чтобы дед ушел спокойно, рак горла. Три месяца. Каждый день.
мне, пацану, тогда это было непонятно.
5 лет назад мой друг продал хату, чтобы ушел спокойно его отец, тоже онкология.
тоже, около 2 месяцев.
Я спрашивал у врачей, что за НАХ.
Нет у них возможности выписывать больному ежедневный морфин, и все тут.
Таковы утвержденные МИНЗДРАВОМ карты лечения заболеваний.
Жри анальгинку, или кетоналку.
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3k
Горожанин Агасфер 36 минут назад
Не пишите, если не знаете. Онкобольные в тяжелой стадии и все паллиативные пациенты автоматом получают инвалидность. Им выписывают бесплатные рецепты по федеральной и региональным льготам, в том числе на необходимые антидепрессанты.
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3k
Горожанин Сергей 36 минут назад
Логику включите. Конечно, на Западе нормальная помощь. Только за деньги и большие. Иначе бы в прямых эфирах никто бы не умирал.
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516
Акроко 58 минут назад
В некоторых странах эвтаназия по желанию. Можно было уехать в соседнюю Швейцарию или в Бельгию. У французов скорее всего церковь эвтаназию блокирует. А насчет болей надо сказать что там наркотических обезболивающих не жалеют. Сколько надо для купирования боли столько и дают. От сильной боли он вряд ли страдает. Устал от болезни и не видит смысла существовать так до конца.
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5k
Ivan Час назад
Макрон отказалА...
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7k
Антон Семёныч Ivan 44 минуты назад
ДА да да, про него/неё давно слухи ходили.
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70k
Броненосец Потелкам Ivan 37 минут назад
Очень верно написано.
Он же дырявый, причем НИЖНИЙ.
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1k
Ivan Час назад
Не знаю, как у них, а у нас церковь бы не позволила супротив себя пойти! Боевые попы и прочие праславнутые активисты с нарушением всех прав и законов вломились бы и питательную клизьму поставили, а суд от него заявления бы не принял...
А вообще, я полностью на стороне мужика. Человек должен иметь право на смерть. И моралфагам и прочему сброду это не решать.
Так же я за аборты.
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10k
* Ivan 45 минут назад
Право у него никто не отбирал, эфтоназия это не право на смерть, это помощь в этом деле. Какой-то врач должен вас убить. А право на смерть, пожалуйста, таблетки, передоз, крвша дома и никто вас не остановит. Могут попытаться, но специально за вами никто бегать не будет.
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70k
Броненосец Потелкам Ivan 37 минут назад
и за смертную казнь
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14k
sanchesS80 * Полчаса назад
Да не может он уже на крышу подняться, он даже встать не может. И таблеток для передоза ему не принесут. Тот кто принесёт может быть потом обвинён.
Так то да, в теории достаточно попросить бритву и пару часов не заходить в комнату.
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