Право на смерть: француз просил разрешение на эвтаназию, и после отказа решил транслировать свою смерть онлайн

57-летний Ален Кок страдает от неизлечимой болезни, которая приносит ему много боли и страданий. Мужчина просил президента Франции разрешение на эвтаназию, но Макрон отказала Коку. Тогда Ален решил умереть в прямом эфире. В соцсетях пользователи спорят о том, нужно ли разрешать эвтаназию смертельно больным людям.
57-летний француз Ален Кок смертельно болен неизлечимой болезнью. Эта болезнь приносит ему страдания и он не один раз обращался к президенту Франции Эммануэлю Макрону с просьбой разрешить сделать ему эвтаназию. Однако, всякий раз Кок получал отказ.
Тогда больной решил отказаться от еды, воды и лекарств в прямом эфире, умерев онлайн.
«Я знаю, что предстоящие дни будут трудными, но я сделал свой выбор, я спокоен», — заявил Кок.
Мистер Кок хочет, чтобы во Франции был изменен закон, позволяющий смертельно больным людям умирать по своему желанию. Некоторые группы, включая Католическую Церковь, выступают против эвтаназии по моральным соображениям.
Площадку для смерти Кок выбрал неподходящую: Facebook запретил мужчине вести прямые эфиры до восьмого сентября, поскольку на сайте запрещена демонстрация самоубийства. Теперь пользователи сети спорят, стоит ли разрешить смертельно больным людям прерывать жизнь с помощью эвтаназии.
Ален прикован к кровати, его мучают ежедневные боли. Надежд на излечение нет, и мужчина заявил, что устал жить с болью, сообщает BBC.
«Дорога к освобождению начинается, и поверьте мне, я счастлив», - написал мистер Кок в Facebook рано утром в субботу из своей постели дома в Дижоне, объявив, что он «закончил свою последнюю трапезу».
Источник:
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PS а тем кто не согласен спросите себя, смогли бы вы на месте врача или медсестры убить человека?
Что за чушь?
Не врите. Ни в одной нормальной стране человека не бросают мучиться от боли. В каждой стране есть соответствующий закон. Во Франции например есть закон L110-5 CSP. «Каждый человек имеет право на лечение для облегчения боли. В любых обстоятельствах боль должна быть диагностирована, предотвращена или облегчена». В зависимости от нужды больного это мотут быть от таблеток до системы самоадминистрации обезболивающего наркотика. Это наоборот у нас родственников изводят получением рецептов с печатями у всех у кого только можно. Сейчас говорят немного полегче стало и то после того как контрадмирал Апанасенко застрелился.
. https://www.miloserdie.ru/article/upravlenie-bolyu-vo-francii-2/https://www.miloserdie.ru/article/upravlenie-bolyu-vo-francii-2/
аж противно.
мой отец в 80-х с огромным трудом покупал выезды врача с морфином, чтобы дед ушел спокойно, рак горла. Три месяца. Каждый день.
мне, пацану, тогда это было непонятно.
5 лет назад мой друг продал хату, чтобы ушел спокойно его отец, тоже онкология.
тоже, около 2 месяцев.
Я спрашивал у врачей, что за НАХ.
Нет у них возможности выписывать больному ежедневный морфин, и все тут.
Таковы утвержденные МИНЗДРАВОМ карты лечения заболеваний.
Жри анальгинку, или кетоналку.
Он же дырявый, причем НИЖНИЙ.
А вообще, я полностью на стороне мужика. Человек должен иметь право на смерть. И моралфагам и прочему сброду это не решать.
Так же я за аборты.
Так то да, в теории достаточно попросить бритву и пару часов не заходить в комнату.