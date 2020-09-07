Право на смерть: француз просил разрешение на эвтаназию, и после отказа решил транслировать свою смерть онлайн

57-летний француз Ален Кок смертельно болен неизлечимой болезнью. Эта болезнь приносит ему страдания и он не один раз обращался к президенту Франции Эммануэлю Макрону с просьбой разрешить сделать ему эвтаназию. Однако, всякий раз Кок получал отказ.

Тогда больной решил отказаться от еды, воды и лекарств в прямом эфире, умерев онлайн.

«Я знаю, что предстоящие дни будут трудными, но я сделал свой выбор, я спокоен», — заявил Кок.

Мистер Кок хочет, чтобы во Франции был изменен закон, позволяющий смертельно больным людям умирать по своему желанию. Некоторые группы, включая Католическую Церковь, выступают против эвтаназии по моральным соображениям.