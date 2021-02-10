Женщина очень любила свою змею и таскала ее с собой буквально повсюду. Что уж говорить о том, что и спали они тоже вместе. Однако вскоре женщина заметила неладное — питон стал худеть, и в один прекрасный момент полностью отказался от еды. Пришлось им отправиться к ветеринару.

0 К счастью, ветеринар попался опытный и, узнав о том, что женщина постоянно берет питона в кровать, сделал единственно верное заключение. Змея перестала есть, чтобы… подготовиться к большой трапезе! Находясь так близко с человеком питон стал фантазировать по поводу того, что, пожалуй, неплохо бы полакомиться такой вкусной хозяйкой. Но поскольку человеческий организм достаточно крупный, то пресмыкающееся решило слегка освободить место. Вот причина такого серьезного голодания!