Девушка засыпала со своим питоном, пока не заподозрила нечтоЖенщина очень любила свою змею и таскала ее с собой буквально повсюду. Что уж говорить о том, что и спали они тоже вместе. Однако вскоре женщина заметила неладное — питон стал худеть, и в один...