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Горно-пляжный сезон 2020/2021: девушки, купальники, лыжи, сноуборд

Горно-пляжный сезон 2020/2021: девушки, купальники, лыжи, сноуборд (16 фото)

Автор:
02 февраля 2021 08:20
Метки: Boogelwoogel   Девушка   Роза Хутор   горнолыжница   лыжи   сноуборд   шерегеш   
2324
16
По понятным всем причинам, сезон 2019/2020 оставил нас без одного из самых эстетичных снежных зрелищ - массовых спусков на лыжах/сноубордах в купальниках! Проходят эти мероприятия ближе к апрелю, а в прошлом году, если помните, в этот период были введи жесткие ограничительные меры на массовые мероприятия. Все надежда на сезон 2020/2021! Фанаты уже начали разгонять!

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Метки: Boogelwoogel   Девушка   Роза Хутор   горнолыжница   лыжи   сноуборд   шерегеш   
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KOSTELLO 2 часа назад
Молодцы!
Вареники проветрили, теперь обратно на шест бегом
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Legat 2 минуты назад
Это по каким таким причинам сезон 2019/2020 нас оставил без купальников на склонах? Карантинные меры начали ужесточать только в конце марта. В начале марта 20 катал на Розе Хутор, внизу в городе было до + 22!
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Dmitry Obuhov 14 минут назад
Горно-пляжный сезон 2020/2021: девушки, купальники, лыжи, сноубордПосмотреть
Горно-пляжный сезон 2020/2021: девушки, купальники, лыжи, сноуборд
Горно-пляжный сезон 2020/2021: девушки, купальники, лыжи, сноуборд
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1k
Юлия Фоксина 37 минут назад
Красота! На многих фото Шерегеш хороший курорт, вот только поток москвичей на эту горнолыжку ощутимо поднял цены на проживание, скорее бы открыли границы, что бы москвичи со своими зарплатами поехали тратить деньги в альпы, а нам дали возможность отдыхать там где до этого нам хватало своих доходов.
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ЦСКА Юлия Фоксина Полчаса назад
Ты паспорта у всех проверяешь или довольствуешься ответом-"С МАСКВЫ"??
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