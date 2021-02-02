Горно-пляжный сезон 2020/2021: девушки, купальники, лыжи, сноуборд

По понятным всем причинам, сезон 2019/2020 оставил нас без одного из самых эстетичных снежных зрелищ - массовых спусков на лыжах/сноубордах в купальниках! Проходят эти мероприятия ближе к апрелю, а в прошлом году, если помните, в этот период были введи жесткие ограничительные меры на массовые мероприятия. Все надежда на сезон 2020/2021! Фанаты уже начали разгонять!
1. Начнем со свежих фотографий. Не смотря на морозы, настоящие фанаты "голых" спусков уже готовятся. Перед вами Шерегеш
7. Заездов в халатах не было давненько
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