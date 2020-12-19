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Как изменился мальчик, которого бросили умирать родители из-за суеверия

Как изменился мальчик, которого бросили умирать родители из-за суеверия (9 фото)

Автор:
19 декабря 2020 11:54
Сообщество : Истории
Метки: благотворительность   гуманитарная помощь   дети   нигерия   суеверия   
1278
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В 2016 году сотрудница благотворительного фонда из Дании обнаружила четырёхлетнего мальчика в тяжёлом состоянии. Родители ребёнка выгнали из дома, решив, что в него веселились злые духи. Если бы парнишку не забрали волонтёры, его ждала незавидная участь.
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Метки: благотворительность   гуманитарная помощь   дети   нигерия   суеверия   
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12  комментариев
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32k
Alex 21 минуту назад
Как изменился негритенок, которого в 2000 году спасла сотрудница благотворительного фонда из Дании.
Как изменился негритенок, которого в 2000 году спасла сотрудница благотворительного фонда из Дании.
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1k
Alex 9 минут назад
Ну что,встречай Европа очередного наркоторговца,насильника или убийцу.А возможно и будущего религиозного фанатика.От осинки не родятся апельсинки.Хотя,хз может и вырастит порядочным "один на миллион".Но это не точно.
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5k
Дельфин Красивый 23 минуты назад
надеюсь он его уже перевезла в Европу?
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261
andrey Полчаса назад
а вы говорите "религия "!
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17k
Luc72 Полчаса назад
Как бы это не звучало жестко и кощунственно, но...
Вообще не надо заморачиваться с помощью странам, где народ плодится как кролики, наша планета Земля и так уже переполнена.
Разговоры про экологию, жизнь в ладу с природой... Вы это серьезно?

8, ВОСЕМЬ МЛЯТЬ МИЛЛИАРДОВ. Вы реально хотите их прокормить "чисто экологичными" продуктами, без генной инженерии, без удобрений; обеспечить нормальную жизнь без добывания энергоресурсов?
Вся эта гонка за увеличение рождаемости (типа маткапитала и прочего) - попытка не раствориться в плодящихся как кролики мигрантах.
А не логичнее было бы методом "от противного"? Ограничить кроличью плодовитость некоторых?
Ограничить и для индивидов и для отдельных государств в целом?
Индивидов... Млеать... переплыл какой нить нигериец или сомалиец через Средиземное море и хочет жить во Франции - пожалцйста, но после стерилизации. Не хочешь - песдуй оратно на плотике...
А страны... Хочешь получать хоть какую то помощь - начнешь получать только после того, как обеспечишь в своей стране рождаемость "один человек - один потомок", китайцы же смогли...
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925
Шурман Полчаса назад
Есть у меня друг Кристьян , его так же нашли в Африке , родителей своих ни помнит , вырастили бельгийцы , парню 45 лет тренер женской сборной по баскетболу . Иногда с ним на рыбалку ходим . Про Африку он мне рассказал после того как я его родителей лет 18 назад увидел они белые я и удивился :)
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2k
Frank Borman Полчаса назад
Хороший пацанчик. Скоро в Европу, Хоуп! Фрау Меркель ждет тебя! В Дойчланде есть очень много фройлайен, которые будут рады подружиться с тобой.
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276
Александр Поляков 41 минуту назад
все равно вырастит обезьяна.
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682
Оля Т. Александр Поляков 36 минут назад
учите русский язык
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261
andrey Оля Т. Полчаса назад
для чего ? животные прекрассно могут и на таком уровне общаться !
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2k
Чиуауа Александр Поляков 18 минут назад
Из тебя уже точно выросла!!
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2k
NIS 51 минуту назад
Да на кой они слались ему , родители - биологи ....
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