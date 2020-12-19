Как изменился мальчик, которого бросили умирать родители из-за суеверия

Мальчика показали врачам, но те утверждали, что у него слишком мало шансов на выздоровление. Но пареньку суждено было выжить, наперекор мнению докторов. При должном уходе и питании он быстро пошёл на поправку. А спустя 4 года в нём уже очень сложно узнать того измождённого ребёнка, умиравшего на улицу.