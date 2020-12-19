Как изменился мальчик, которого бросили умирать родители из-за суеверия

В 2016 году сотрудница благотворительного фонда из Дании обнаружила четырёхлетнего мальчика в тяжёлом состоянии. Родители ребёнка выгнали из дома, решив, что в него веселились злые духи. Если бы парнишку не забрали волонтёры, его ждала незавидная участь.
В 2016 году Аня Ринггрен Ловен с гуманитарной миссией прибыла в Нигерию. Женщина создала благотворительную организацию и активно помогала местным жителям. Именно в ту поездку она и нашла умирающего от голода и многочисленных болезней мальчика по имени Хоуп. Фотография, где она поит ребёнка, облетела весь мир.
Мальчика показали врачам, но те утверждали, что у него слишком мало шансов на выздоровление. Но пареньку суждено было выжить, наперекор мнению докторов. При должном уходе и питании он быстро пошёл на поправку. А спустя 4 года в нём уже очень сложно узнать того измождённого ребёнка, умиравшего на улицу.
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Сейчас Хоуп живёт и учится благодаря Ани и её организации. Он учится в школе, любит играть в футбол и хорошо рисует.
Ани призналась журналистам, что за 4 года его биологические родители так на связь не выходили, а все попытки их разыскать не увенчались успехом.
Ани призналась журналистам, что за 4 года его биологические родители так на связь не выходили, а все попытки их разыскать не увенчались успехом.
Она считает, что от ребёнка отказались из-за суеверий, вызванных отсутствием образования, крайней бедностью, религиозным фанатизмом.
История Хоупа не единственна. Организация Ани спасла уже свыше 300 детей. Их истории трагичны, но благодаря людям с добрым сердцем они будут жить.
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Вообще не надо заморачиваться с помощью странам, где народ плодится как кролики, наша планета Земля и так уже переполнена.
Разговоры про экологию, жизнь в ладу с природой... Вы это серьезно?
8, ВОСЕМЬ МЛЯТЬ МИЛЛИАРДОВ. Вы реально хотите их прокормить "чисто экологичными" продуктами, без генной инженерии, без удобрений; обеспечить нормальную жизнь без добывания энергоресурсов?
Вся эта гонка за увеличение рождаемости (типа маткапитала и прочего) - попытка не раствориться в плодящихся как кролики мигрантах.
А не логичнее было бы методом "от противного"? Ограничить кроличью плодовитость некоторых?
Ограничить и для индивидов и для отдельных государств в целом?
Индивидов... Млеать... переплыл какой нить нигериец или сомалиец через Средиземное море и хочет жить во Франции - пожалцйста, но после стерилизации. Не хочешь - песдуй оратно на плотике...
А страны... Хочешь получать хоть какую то помощь - начнешь получать только после того, как обеспечишь в своей стране рождаемость "один человек - один потомок", китайцы же смогли...