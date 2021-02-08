Обвиняемый во время суда попытался соблазнить судью

Житель Флориды, арестованный за попытку ограбления, попытался подбить клинья к судье и попал на видео.
Житель Флориды, обвиняемый в попытке ограбления, обрел сомнительную славу: он попытался закадрить судью, которая рассматривала его дело.
Деметриус Льюис предстал перед судьей округа Броуард Табитой Блэкмон на дистанционном заседании - таковы ныне действующие во Флориде карантинные правила. Он обвинялся в попытке влезть в частный дом в Форт Лодердейл, где спали трое детей. Видео заседания, на котором Льюис делает комплименты судье и даже признается ей в любви, стало хитом в интернете, - его посмотрели более миллиона рах.
Деметриус Льюис предстал перед судьей округа Броуард Табитой Блэкмон на дистанционном заседании - таковы ныне действующие во Флориде карантинные правила. Он обвинялся в попытке влезть в частный дом в Форт Лодердейл, где спали трое детей. Видео заседания, на котором Льюис делает комплименты судье и даже признается ей в любви, стало хитом в интернете, - его посмотрели более миллиона рах.
В своих прочувствованных репликах Льюис заявляет судье, что она "великолепна", и говорит, что любит ее.
Блэкмон, похоже, забавляет лесть подсудимого. Наконец, она решает прекратить комедию. "Хорошо, мистер Льюис, - говорит судья. - Лесть даст вам все, что вы хотите. Но только не здесь". Затем судья объявила, что оставляет подсудимого под арестом, назначив залог в $5000.
Ситуацию усугубляло то, что Льюис лишь в 2019 году освободился из тюрьмы, где провел четыре года за избиение человека с применением летального оружия. Так что в этот раз его ситуация очень серьезна.
Ситуацию усугубляло то, что Льюис лишь в 2019 году освободился из тюрьмы, где провел четыре года за избиение человека с применением летального оружия. Так что в этот раз его ситуация очень серьезна.
Интернет-пользователей очень развеселил этот сюжет. Некоторые высмеивали Льюиса, который, очевидно, слишком много о себе воображает, другие соглашались с ним, говоря, что судья и правда великолепна. Правда, не все знали, что ранееБлэкмон служила прокурором в офисе федерального прокурора, так что вряд ли мелкий уголовник способен пронять ее комплиментами.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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