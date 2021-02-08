Обвиняемый во время суда попытался соблазнить судью

Блэкмон, похоже, забавляет лесть подсудимого. Наконец, она решает прекратить комедию. "Хорошо, мистер Льюис, - говорит судья. - Лесть даст вам все, что вы хотите. Но только не здесь". Затем судья объявила, что оставляет подсудимого под арестом, назначив залог в $5000.

Ситуацию усугубляло то, что Льюис лишь в 2019 году освободился из тюрьмы, где провел четыре года за избиение человека с применением летального оружия. Так что в этот раз его ситуация очень серьезна.