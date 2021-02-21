Бизнесмен из Екатеринбурга отсудил у МВД 9 миллионов рублей за изъятие оборудования

В июле 2014 года оперативники антикоррупционного отдела ГУ МВД по Свердловской области стали проверять помещения сети «Центр бытовых услуг» и изъяли имущество, принадлежащее индивидуальному предпринимателю Сергею Запенкову; в числе прочего забрали такие вещи, как станки для изготовления ключей, швейные машинки и другое оборудование.



Проверку курировал лично полковник полиции Олег Курач — человек из московской команды Михаила Бородина, возглавлявший тогда УЭБиПК и вышедший на пенсию в начале 2020 года. Проводилась проверка по заявлению прямого конкурента Запенкова — директора компании «Ресурс» Дмитрия Михальчука, утверждавшего, что Запенков удерживает у себя его оборудование. В итоге более трёх тонн оборудования было изъято на основании единственного заявления. С этого момента бизнес Запенкова фактически прекратил своё существование.



В 2015 году Михальчук пишет другое заявление — о самоуправстве неустановленного лица, которое якобы в нарушение договора распорядилось оборудованием для оказания бытовых услуг. По нему сначала возбуждают и затем в 2016 году прекращают уголовное дело. При этом всё изъятое оборудование передаётся на ответственное хранение Михальчуку и остаётся у него даже после прекращения уголовного дела — якобы до момента разрешения спора в порядке гражданского судопроизводства.



В сентябре 2017 года Запенков идёт в суд и выигрывает его, но, вопреки решению суда, оборудование продолжает находиться у компании «Ресурс», а потом и вовсе бесследно пропадает. В 2019 году ООО «Ресурс» ликвидируют, а Сергей Запенков обращается уже в арбитражный суд с требованием возместить ущерб — стоимость утраченного оборудования. Представители МВД возражали, ссылаясь на сроки давности, однако в конце 2020 года суд встал на сторону предпринимателя и вынес решение взыскать с государства в лице МВД 9,4 млн рублей за утраченное имущество.



В МВД обжаловали это решение, сделав акцент на том, что мужчина не предоставил доказательств своего права на владение утраченным оборудованием, но суд остался на стороне бизнесмена.

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