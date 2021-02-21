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Бизнесмен из Екатеринбурга отсудил у МВД 9 миллионов рублей за изъятие оборудования

Бизнесмен из Екатеринбурга отсудил у МВД 9 миллионов рублей за изъятие оборудования (1 фото)

Автор:
21 февраля 2021 15:57
Метки: бизнес   справедливость   суд   
393
1

17-й арбитражный суд Свердловской области обязал государство в лице МВД выплатить предпринимателю из Екатеринбурга Сергею Запенкову 9,4 млн рублей за утраченное по вине полицейских имущество, которое было арестовано и изъято у него ещё в 2014 году.

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Метки: бизнес   справедливость   суд   
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8  комментариев
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19k
Добрый Алабай 2 часа назад
Надо не с МВД бабки снимать, а с конкретных продажных мусоров, замешанных в этом деле. Вплоть до конфискации всего имущества. Может тогда поменьше собой торговать будут. И вместо термина "коррупция" ввести в официальный оборот термин "административная проституция".
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−139
Егор Егоров 24 минуты назад
Паршивая путинская мусорня.
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5k
Дельфин Красивый Час назад
ващет суд и справедливость понятия не совместимые. но это какая то удивительная новость. боюсь что 9 лямов это не полная стоимость имущества и не учитана потерянная выгода, да и эти 9 лямов будут мурыжить до того, пока девальвация их не превратит в 90 тр
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10k
albedo 2 часа назад
Приятная новость.
Чтобы суд обязал платить государство - уникально!!!!
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37k
Сергей 2 часа назад
Это они под шумок провернули, пока страна кричала "Крым наШ", они решил конкурента съесть.
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316
Monher 2 часа назад
Есть правда на свете
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