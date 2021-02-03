10 криминальных драм, основанных на реальных событиях

Фильмы - прекрасное развлечение. Сюжет может быть выдуманным, а может быть полностью достоверным и документальным, или основанном на реальных событиях частично. И это безумно интересно, особенно если речь идет о фильмах про громкие преступления. Жизнь-то бывает и покруче, чем кино!
1. City of God (2002) - "Город Бога"
Фильм основан на некоторых событиях из жизни фотографа Уилсона Родригеса. Действие фильма происходит в Рио-де-Жанейро, охватывает период с 1960-х по 1980-е годы, и повествует о росте организованной преступности в одном из местных пригородов. В центре внимания - банда преступников, которые грабят, убивают и торгуют наркотиками.
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2. Memories of Murder (2003) - "Воспоминания об убийстве"
Это криминальный фильм на основе реальных событий, действие которого происходит в Южной Корее в конце 1980-х годов. Он рассказывает историю детектива Пака и детектива Со, пытающихся раскрыть серьезные преступления, связанные с изнасилованиями и убийствами. Главные герои не только отличные сыщики, но и люди с хорошим чувством юмора, так что в ленте много комедийных моментов.
3. Dog Day Afternoon (1975) - "Собачий полдень"
В 1972 году в Бруклине произошло ограбление банка, а чуть позже об этом появилась статья в журнале LIFE. Она-то и послужила источником вдохновения для создателей этого фильма. Лента вышла на экраны в 1975 году - можно сказать, почти по горячим следам.
В двух словах: преступники во время ограбления находят в сейфе лишь немногим более тысячи долларов, хотя рассчитывали на гораздо более солидный куш. Именно с этого момента вместо "хорошо спланированного" ограбления началось черт знает что. В главной роли - легендарный Аль Пачино, и это уже достаточная причина посмотреть фильм, если вы его не видели.
В двух словах: преступники во время ограбления находят в сейфе лишь немногим более тысячи долларов, хотя рассчитывали на гораздо более солидный куш. Именно с этого момента вместо "хорошо спланированного" ограбления началось черт знает что. В главной роли - легендарный Аль Пачино, и это уже достаточная причина посмотреть фильм, если вы его не видели.
4. The Wolf of Wall Street (2013) - "Волк с Уолл-стрит"
Когда этот фильм с Леонардо Ди Каприо в главной роли вышел в 2013 году, он стал настоящим хитом. Сюжет основан на истории Джордана Белфорта, который провел 22 месяца в тюрьме после того, как признал себя виновным в мошенничестве и других преступлениях, связанных с фондовым рынком.
В 2007 году Белфорт решил опубликовать свои мемуары под названием "Волк с Уолл-стрит", по которым позже и был снят популярный фильм.
В 2007 году Белфорт решил опубликовать свои мемуары под названием "Волк с Уолл-стрит", по которым позже и был снят популярный фильм.
5. Public Enemies (2009) - "Джонни Д."
В 2004 году Брайан Берроу написал книгу под названием "Враги общества: величайшая волна преступности в Америке и рождение ФБР, 1933-34". Джон Диллинджер был одним из преступников, изображенных в книге, посвященной эпохе Великой депрессии в Америке.
Картина Public Enemies основана на событиях, описанных в книге Берроу. Это трагический рассказ о любви, преступлении и дружбе. Фильм понравился многим любителям криминальных драм, основанных на реальных событиях. Романтические отношения между Джоном Диллинджером и Билли Фрешетт, дружба как в тюрьме, так и вне ее, а также безжалостная погоня ФБР за преступником делают этот фильм интересным для всех.
Картина Public Enemies основана на событиях, описанных в книге Берроу. Это трагический рассказ о любви, преступлении и дружбе. Фильм понравился многим любителям криминальных драм, основанных на реальных событиях. Романтические отношения между Джоном Диллинджером и Билли Фрешетт, дружба как в тюрьме, так и вне ее, а также безжалостная погоня ФБР за преступником делают этот фильм интересным для всех.
6. Bonnie and Clyde (1967) - "Бонни и Клайд"
Еще один криминальный фильм, основанный на реальных событиях, произошедших в годы Великой депрессии в Америке. Сладкая парочка Бонни Паркер и Клайд Бэрроу вместе со своей бандой устроили череду ограблений сельских заправочных станций и небольших магазинчиков. Но они не ограничивались только ограблениями; на них лежит ответственность за убийство девяти полицейских и нескольких гражданских лиц. В фильме рассказывается история этой пары и их банды, которая от мелких нарушений закона переходит все к более жестоким и серьезным преступлениям.
7. The Iceman (2012) - "Ледяной"
История о Ричарде Куклински очень интригует тех, кто любит читать о реальных преступлениях. Это был наемник, который получил прозвище "Ледяной человек" - он замораживал тела своих жертв, чтобы затруднить определение времени смерти. Помимо убийств, этот человек принимал активное участие в торговле наркотиками, оружием и распространении порнографии. Но основная проблема заключалась в том, что все его темные делишки делались очень аккуратно и придраться было не к чему. Фильм рассказывает о том, как сотрудники правоохранительных органов пытались привлечь Куклински к ответственности.
8. Savage Grace (2007) - "Дикая грация"
"Дикая грация" - фильм режиссёра Тома Кэлина, снятый в 2007 году по мотивам одноимённого романа Натали Робинс и Стивена М. Л. Аронсона. Картина рассказывает об извращённых, кровосмесительных отношениях, развивающихся между светской львицей Барбарой Дэйли Бакеланд и её сыном Энтони, которому поставили диагноз "шизофрения". В фильме показано множество преступлений и трагедий, и его точно стоит посмотреть.
9. In Cold Blood (1967) - "Хладнокровное убийство"
Этот фильм с названием, ясно дающим понять, что вы собираетесь смотреть триллер, основан на одноименном романе Трумэна Капоте 1966 года. В фильме рассказывается история четырех убийств, произошедших в Канзасе в 1959 году.
Ричард Хикок и Перри Смит пытаются совершить ограбление, но не могут найти ничего ценного. Не желая оставлять свидетелей на месте ограбления, они совершают четыре убийства и бегут от полиции. И книга, и фильм совершенно потрясающие!
Ричард Хикок и Перри Смит пытаются совершить ограбление, но не могут найти ничего ценного. Не желая оставлять свидетелей на месте ограбления, они совершают четыре убийства и бегут от полиции. И книга, и фильм совершенно потрясающие!
10. Snowtown (2011) - "Снежный город"
Источником вдохновения для создания этого фильма послужило дело об убийствах в Сноутауне - самый долгий и один из самых громких судебных процессов в истории Австралии.
Джон Бантинг и Роберт Вагнер, главные преступники этой истории, совершили в общей сложности 12 убийств. Этот австралийский криминальный фильм 2011 года, рассказывающий о гомофобии, наркотиках и агрессивном поведении, является обязательным для просмотра всем, кто любит триллеры, основанные на реальных событиях.
Джон Бантинг и Роберт Вагнер, главные преступники этой истории, совершили в общей сложности 12 убийств. Этот австралийский криминальный фильм 2011 года, рассказывающий о гомофобии, наркотиках и агрессивном поведении, является обязательным для просмотра всем, кто любит триллеры, основанные на реальных событиях.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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вот catch me if you can тут лучше бы подошёл
Public Enemies смотрел давно и мне понравился. был удивлён что фильм этот так поздно заметил и понравилась игра Джони Деппа
The Iceman
автор, ты сам фильм смотрел? фильм так назван скорее изза отсутствия каких-либо эмоций главного персонажа и его холоднокровности. то что он замораживал труппы там как бы между прочим. в фильме не расказывается как за ним гонялись полицейские. там этого вообще нет, кроме сцены задержания