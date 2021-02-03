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10 криминальных драм, основанных на реальных событиях

10 криминальных драм, основанных на реальных событиях (11 фото)

Автор:
03 февраля 2021 14:16
Сообщество : Кино
Метки: кино   криминальный   на реальных событиях   преступления   преступники   триллер   фильмы   
1921
11
Фильмы - прекрасное развлечение. Сюжет может быть выдуманным, а может быть полностью достоверным и документальным, или основанном на реальных событиях частично. И это безумно интересно, особенно если речь идет о фильмах про громкие преступления. Жизнь-то бывает и покруче, чем кино!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: кино   криминальный   на реальных событиях   преступления   преступники   триллер   фильмы   
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2k
Max Lu Час назад
The Wolf of Wall Street (2013) драма??? это хорошая комедия с отличной игрой актёров

вот catch me if you can тут лучше бы подошёл

Public Enemies смотрел давно и мне понравился. был удивлён что фильм этот так поздно заметил и понравилась игра Джони Деппа

The Iceman

автор, ты сам фильм смотрел? фильм так назван скорее изза отсутствия каких-либо эмоций главного персонажа и его холоднокровности. то что он замораживал труппы там как бы между прочим. в фильме не расказывается как за ним гонялись полицейские. там этого вообще нет, кроме сцены задержания
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12k
Пумба 38 минут назад
"Джонни Д" - ужаснейшее гуано! Так всегда бывает когда продюсеры хотят усидеть на двух стульях сразу: угодить и мужикам, и женщинам. Женщины не любят кровищу, но обожают "про отношения", мужики же наоборот ненавидят розовые сопли и уважают жесткое кино. "Джонни Д" получился больше про розовые сопли. Дилинджер в фильме не столько обезбашенный мафиозо, сколько романтичный безвольный слизняк. Тьфу и растереть. Еле дождался пока его прикончили. Короче. Мужики, не смотрите!
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7k
SSD 2 часа назад
Поглядим... Некоторые не видел.
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