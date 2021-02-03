10 криминальных драм, основанных на реальных событиях

В 1972 году в Бруклине произошло ограбление банка, а чуть позже об этом появилась статья в журнале LIFE. Она-то и послужила источником вдохновения для создателей этого фильма. Лента вышла на экраны в 1975 году - можно сказать, почти по горячим следам.



В двух словах: преступники во время ограбления находят в сейфе лишь немногим более тысячи долларов, хотя рассчитывали на гораздо более солидный куш. Именно с этого момента вместо "хорошо спланированного" ограбления началось черт знает что. В главной роли - легендарный Аль Пачино, и это уже достаточная причина посмотреть фильм, если вы его не видели.