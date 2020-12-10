Говори правильно: веселые картинки про русский язык

Есть люди, которые любят умничать и всех поправлять. Таких в компаниях обычно не любят. Их комментарии можно услышать, когда кто-то путает глаголы "одевать" и "надевать", неправильно ставит ударение в слове "звонить". Но сами-то они говорят правильно?

1

1. Правил в русском языке много, поэтому изучить их удается не всем, однако прослыть глупым никто не хочет 0 Источник:

×

2. Даже простые фразы, которые мы ежедневно употребляем, могут быть неправильными 0 Источник:

3. 0 Источник:

4. Но есть отдельная категория людей, которая смеется над тем, как правильно нужно говорить и какие слова употреблять 0 Источник:

5. Бомбит даже у сотрудников компаний из-за произношения 0 Источник:

6. Мы собрали немного веселых картинок в стиле "Говори правильно" 0 Источник:

7. Есть, кстати, отдельные категории граждан, которые выступают за чистоту русской речи 0 Источник:

8. Как правильно называть профессии 0 Источник:

9. Как будто эвфемизмы 0 Источник:

10. 0 Источник:

11. 0 Источник:

12. 0 Источник:

13. 0 Источник: