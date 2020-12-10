Говори правильно: веселые картинки про русский язык

Есть люди, которые любят умничать и всех поправлять. Таких в компаниях обычно не любят. Их комментарии можно услышать, когда кто-то путает глаголы "одевать" и "надевать", неправильно ставит ударение в слове "звонить". Но сами-то они говорят правильно?
1. Правил в русском языке много, поэтому изучить их удается не всем, однако прослыть глупым никто не хочет
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4. Но есть отдельная категория людей, которая смеется над тем, как правильно нужно говорить и какие слова употреблять
Свои варианты того, как правильно говорить, добавляйте в комменты!
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Автор сравнивает мягкое с тёплым.
НЕ МОНИТОРИНГ, А НАБЛЮДЕНИЕ. (Список можно продолжать до...)
Спасайте великий русский язык от слов-паразитов.
(с)
Также бомбит и у владельца бизнеса Хонор (смартфоны, ноутубки), они бесятся когда их "Онор" называют Хонором )