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Говори правильно: веселые картинки про русский язык

Говори правильно: веселые картинки про русский язык (14 фото)

Автор:
10 декабря 2020 14:44
Сообщество : Юмор
Метки: говори правильно   картинки   прикол   русский язык   смешно   фото   
5103
14
Есть люди, которые любят умничать и всех поправлять. Таких в компаниях обычно не любят. Их комментарии можно услышать, когда кто-то путает глаголы "одевать" и "надевать", неправильно ставит ударение в слове "звонить". Но сами-то они говорят правильно?
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Метки: говори правильно   картинки   прикол   русский язык   смешно   фото   
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51  комментарий
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7k
Александр 2 часа назад
Автор быдлота, в списке нет русских, а еще, россияне это не национальность, а гражданство, россиянин это гражданин России.
Автор сравнивает мягкое с тёплым.
Автор быдлота, в списке нет русских, а еще, россияне это не национальность, а гражданство, россиянин это гражданин России. Автор сравнивает мягкое с тёплым.
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876
zu4ara 6 секунд назад
Ну уж на счёт Белоруссии и Хундая, тут меня никак не переучишь, теперь даже специально буду так говорить.
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380
Vladimirs Orlovskis 6 минут назад
Хёндэ более молодая компания на рынке бывшего Союза. Ну и чтобы не путать ее с японкой Хонда ее окрестили у нас Хундай. Чего обижаться корейцам? Жигули пришлось в Ладу переименовать , потому что некоторым слово Жиголо слышилось.
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7k
Шурум-бурум 10 минут назад
правильно по-русски жид, а не еврей
правильно по-русски жид, а не еврей
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27k
EvilHomer 13 минут назад
Был у меня один знакомый, который бесил меня, когда хотел взят в долг, говорил: "Займи мне 500 рублей".
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11
Иван 15 минут назад
Что то тут умолчали, что нет городов Рим, Пекин, но все говорят так, а граждане этих стран когда произносишь эти названия даже не реагируют, что это их города.
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7k
Валерий 22 минуты назад
Не КАРШЕРИНГ,А АВТО НА ПРОКАТ,
НЕ МОНИТОРИНГ, А НАБЛЮДЕНИЕ. (Список можно продолжать до...)
Спасайте великий русский язык от слов-паразитов.
Не КАРШЕРИНГ,А АВТО НА ПРОКАТ, НЕ МОНИТОРИНГ, А НАБЛЮДЕНИЕ. (Список можно продолжать до...) Спасайте великий русский язык от слов-паразитов.
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1k
Наталия Валерий 21 минуту назад
сама возмущаюсь по этому поводу, хотя, грешки-то и за мной есть...
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7k
Валерий Наталия 12 минут назад
Много таких слов, что я не перевариваю- кэшбэк, с севен айрлайнз... Это чистое попугайничество.
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621
Андрей Полчаса назад
А ассамблея разве русское слово?)))
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11k
Вася Александрович Полчаса назад
Комментарий к фото
Англичанин, возмутившись проделками своего конкурента, пишет ему: «Дорогой сэр, вы мошенник», без «дорогого сэра» он не может начать письмо.
(с)
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11k
Вася Александрович Полчаса назад
Комментарий к фото
Помощник директора по клинингу.
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11k
Вася Александрович Полчаса назад
Комментарий к фото
Не компьютер, а электронно-вычислительная машина.
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11k
Вася Александрович Полчаса назад
Комментарий к фото
Бомбила - это таксист от борта, чаще всего кидала (у нас в Беларуси - в законе, т.к. имеет право ставить ЛЮБОЙ тариф на таксометр).
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11k
Вася Александрович Полчаса назад
Комментарий к фото
Капучино, а не капуччино и не каппучино.
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1k
Андрей 51 минуту назад
Белоруссия, меня так учили, назовите хоть Лукашендией.
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26k
Aleksandr Андрей 40 минут назад
Пусть сначала сами научатся Германию Дойчландом называть, а потом от других требуют...
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380
Vladimirs Orlovskis Aleksandr 11 минут назад
Да,да и Египет Маср, а Грузию Сакартвело.
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2k
VL 57 минут назад
Как говорят самообозванцы мне пофигу. Я служил ранее и с удовольствием посещаю ныне Белоруссию. И только её.
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3k
Андрей 57 минут назад
Хундай он и в Африке хундай. Они про языковую адаптацию не слышали ничего? )
Также бомбит и у владельца бизнеса Хонор (смартфоны, ноутубки), они бесятся когда их "Онор" называют Хонором )
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19k
Ратибор Андрей Полчаса назад
Начните тогда уж с Ксерокса, который на самом деле Зирокс))
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621
Андрей Андрей 23 минуты назад
Говорим "ксерокс" вместо "зирокс"...
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9k
Wolfsangel 58 минут назад
Говори правильно: веселые картинки про русский язык
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2k
KL11 Час назад
Про Белоруссию задрали уже.
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61k
Максим Час назад
Комментарий к фото
а это что за высер.. Россияне, это гражданская принадлежность.. справа национальности
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61k
Максим Час назад
Комментарий к фото
Оставьте в покое Беларусь.. на русском языке она Белоруссия.. хотите выепнуться называйте хоть белая Русь, хоть ВКЛ.
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3k
Андрей Максим 56 минут назад
Комментарий к фото
Этот баннер скорее всего стоит в салоне белорусов )
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10k
Serg2001 Час назад
Меня подбешивает популярное последние лет 5-10 выражение "дорожная карта". Везде его пихают, в том числе и в официальных документах. Я не лингвист, но, как мне кажется, английское "road map" гораздо правильнее переводить не дословно, а вменяемо по русски как "пошаговый план".. "поэтапный план". По моему скромному мнению.. )
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661
SuB Serg2001 Полчаса назад
И не "По моему скромному мнению..", а ИМХО ! )))
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7k
Валерий Serg2001 19 минут назад
А меня выбешивает то, что я должен говорить "ТИНЬКОФФ, БЛЭК", вместо "Тиньков, черная". К примеру.
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2k
Alex Андрей 12 минут назад
Так вот и неправильно перевели-то! В этом и дело. "Road map" - направление движения, план действий. Это как "соцпакет" называть "общественным мешком"
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2k
Alex Serg2001 11 минут назад
И не говорите. Мое руководство постоянно этот термин ни к селу, ни к городу лепит.
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10k
Serg2001 Alex 3 минуты назад
Ну так не удивительно, если по центральным новостным каналам можно услышать "на очередном заседании правительства РФ обсуждалась дорожная карта по строительству моста... автомагистрали" и т.п. Какой-то один придурок запустил, а другие по всей стране подхватили... )
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