Военные ушли, а здание осталось: город, состоящий из одного большого дома

Самый странный населённый пункт штата был построен для военных.
Город Уиттиер на Аляске был основан в середине 1950-х годов. Здесь постоянно проживает около 300 человек — и все они соседи по дому. Историю необычного населённого пункта рассказывает портал Messy Nessy Chic.
Уиттиер, Аляска. Когда-то здесь жили только военные. Специально для них на пике холодной войны были построены казармы. И многоквартирный дом.
Уиттиер, Аляска. Когда-то здесь жили только военные. Специально для них на пике холодной войны были построены казармы. И многоквартирный дом.
Когда военные покинули город, в нём остался 31 гражданский. С тех пор их число выросло в десять раз. И все они уместились под одной крышей. Большая часть территории Уиттиера принадлежит местному порту, поэтому строительство другого жилья здесь просто невозможно.
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Из 14-этажного жилого комплекса Begich Towers можно никуда не выходить. Здесь есть магазин, почтовое отделение, больница, полицейское управление, мэрия, церковь, прачечная, гостиница, конференц-зал и бассейн.
До 2000 года единственным способом добраться до города был железнодорожный тоннель, построенный в 1940-х. Его расширили, чтобы местные могли выезжать из Уиттиера на машинах.
Когда в 2020 году мир охватила пандемия коронавируса, жизнь местных почти не изменилась, ведь большинство из них живут на самоизоляции с рождения.
Тем не менее здесь тоже ввели определённые правила. Резидентам запретили толпиться в коридорах здания и во дворе, зайти в лифт одновременно могли только члены одной семьи, церковь в подвале закрыли до лучших времён.
Несмотря на труднодоступность города и профилактические меры, CoViD-19 добрался и до Уиттиера. Сначала заболела семья из шести человек. Они заперлись у себя в квартире. Соседи помогали им с едой и предметами первой необходимости.
Летом положительный результат теста получили более десяти сезонных работников местного порта. Они вернулись в родной Анкоридж, а Уиттиер закрылся для всех приезжих.
Жители городка говорят, что доходы местного бизнеса с начала пандемии упали на 50%. Каждый год в порт Уиттиера прибывает более 40 туристических судов — но только не в 2020-м.
Впрочем, жизнь здесь и до пандемии нельзя было назвать сладкой. Недаром в других населённых пунктах Аляски за местными закрепилось прозвище "уиттиоты". Зато в здешних ресторанах вы можете попробовать самых вкусных крабов в своей жизни, утверждают гурманы.
Кстати, до постройки Begich Towers большинство местных жителей ютились в другом здании — Buckner Building. Оно тоже выполняло функцию "города под одной крышей". Здесь были даже театр и боулинг, и долгое время здание Buckner Building считалось самым большим на Аляске. Сейчас это место притяжения "индустриальных туристов"
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