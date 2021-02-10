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Военные ушли, а здание осталось: город, состоящий из одного большого дома

Военные ушли, а здание осталось: город, состоящий из одного большого дома (12 фото)

Автор:
10 февраля 2021 08:51
Сообщество : Жизнь
Метки: аляска   в мире   жизнь   люди   один дом   фото   
691
12
Самый странный населённый пункт штата был построен для военных.
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Метки: аляска   в мире   жизнь   люди   один дом   фото   
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