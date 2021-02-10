Военные ушли, а здание осталось: город, состоящий из одного большого дома

Город Уиттиер на Аляске был основан в середине 1950-х годов. Здесь постоянно проживает около 300 человек — и все они соседи по дому. Историю необычного населённого пункта рассказывает портал Messy Nessy Chic.



Уиттиер, Аляска. Когда-то здесь жили только военные. Специально для них на пике холодной войны были построены казармы. И многоквартирный дом.