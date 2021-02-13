Девушка в мини юбке дала отпор хулигану

Молодой человек, грубо оттолкнувший девушку от стойки ресепшн, вынужден был спасаться бегством от разъярённой клиентки.
Момент потасовки между темнокожим парнем и девушкой, попал на видеокамеру, установленную над стойкой регистрации в отеле.
Молодая мастерица боевых искусств в течении нескольких секунд отстояла свою честь и на глазах у удивлённого работника заведения, ногами обратила наглеца в бегство.
Автор видеоролика, загруженного на днях в Fасеbооk, не уточнил места и последствий инцидента.
Молодая мастерица боевых искусств в течении нескольких секунд отстояла свою честь и на глазах у удивлённого работника заведения, ногами обратила наглеца в бегство.
Автор видеоролика, загруженного на днях в Fасеbооk, не уточнил места и последствий инцидента.
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