FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Жизнь в США 593 поста • 203 подписчика подписаться
Новое > Сообщество Жизнь в США 
Адвокату на заседании суда пришлось защищаться, доказывая, что он не котик

Адвокату на заседании суда пришлось защищаться, доказывая, что он не котик (1 фото)

Автор:
10 февраля 2021 06:28
Сообщество : Жизнь в США
Метки: адвокат   котик   недоразумение   случайность   смех   суд   судья   сша   
1824
1

В Соединённых Штатах Америки адвокат Род Понтон предстал на онлайн-слушаниях суда в виде котёнка. Забавное видео было опубликовано в соцсетях.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жизнь в США"
Метки: адвокат   котик   недоразумение   случайность   смех   суд   судья   сша   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
3
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
384
Evgeniy 4 часа назад
Только в американском суде люди могуи на полном серьезе доказывать, что они не коты, а судья это будет на полном серьезе слушать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
Показать ещё
Жизнь не будет прежней: отечественные разработки, которые вселяют оптимизм Жизнь не будет прежней: отечественные разработки, которые вселяют оптимизм Коронавирусный Хэллоуин 2020, который станет самым необычным за всю его историю Коронавирусный Хэллоуин 2020, который станет самым необычным за всю его историю Как Дональда Трампа из интернета выгоняли: реакция соцсетей Как Дональда Трампа из интернета выгоняли: реакция соцсетей Соцсети о "капитуляции" Трампа, или получил ли Байден ключи от российских подъездов Соцсети о "капитуляции" Трампа, или получил ли Байден ключи от российских подъездов Негры против коронавируса. Баттл черного юмора Негры против коронавируса. Баттл черного юмора "Ай-я-я-яй убили негра": как русские относятся к беспорядкам в США "Ай-я-я-яй убили негра": как русские относятся к беспорядкам в США
Редька с хреном

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

111454



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
В Петербурге пешеход запретил "Мерседесу" проезжать по тротуару и был избит водителем
1
119
В Петербурге пешеход запретил "Мерседесу" проезжать по тротуару и был избит водителем
Всё и даже ещё меньше: большой пост о мамах
3
41
Всё и даже ещё меньше: большой пост о мамах
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Кастом Honda GL 1000 GoldWing от Испанских мастеров из DS Motorcycles
2
0
Кастом Honda GL 1000 GoldWing от Испанских мастеров из DS Motorcycles
Девушка, постоянно путавшая право и лево, сделала на&nbsp;руках татуировки с подсказками
0
57
Девушка, постоянно путавшая право и лево, сделала на руках татуировки с подсказками
Как живет «самая экономная девушка в мире» (6 фото + видео)
Как живет «самая экономная девушка в мире» (6 фото + видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Вы советский стол вообще пробовали сломать?
1
17

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#прикол#история#автомобили#подборка#дтп#прикольные#позитив#кино#навальный
#фото#факты#животные#Разное#Россия#смешно#истории#шоу бизнес#люди#на различный вкус
#интересное#интересно#автомир#приколы#аварии#авто аварии#новости#авария дня#смешные#собака

На что жалуетесь?

Вернуться