Адвокату на заседании суда пришлось защищаться, доказывая, что он не котик

Защитник по ошибке включил фильтр и предстал перед судом в образе грустного котика. При этом Понтон не мог сообразить, как это всё вернуть в исходное состояние.

"Я здесь, в прямом эфире, я не кот!", - говорит Понтон.

Собеседники адвоката посмеялись над неловким инцидентом.