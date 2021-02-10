Адвокату на заседании суда пришлось защищаться, доказывая, что он не котик

В Соединённых Штатах Америки адвокат Род Понтон предстал на онлайн-слушаниях суда в виде котёнка. Забавное видео было опубликовано в соцсетях.
Защитник по ошибке включил фильтр и предстал перед судом в образе грустного котика. При этом Понтон не мог сообразить, как это всё вернуть в исходное состояние.
"Я здесь, в прямом эфире, я не кот!", - говорит Понтон.
Собеседники адвоката посмеялись над неловким инцидентом.
Ранее сообщалось, как адвокат и защитил, и утешил клиентку,
не отходя от кассы, занявшись с ней сексом, прямо во время онлайн-слушания в суде.
Источник:
Ссылки по теме:
- Негры против коронавируса. Баттл черного юмора
- Коронавирусный Хэллоуин 2020, который станет самым необычным за всю его историю
- Соцсети о "капитуляции" Трампа, или получил ли Байден ключи от российских подъездов
- Как Дональда Трампа из интернета выгоняли: реакция соцсетей
- "Ай-я-я-яй убили негра": как русские относятся к беспорядкам в США
Метки: адвокат котик недоразумение случайность смех суд судья сша
9
Понравилось9
Новости партнёров
Загрузка...