На кадрах в правом нижнем углу, видно, как Роблес освободился от одежды и сел на стул, после чего обнажённая клиентка угнездилась у него на коленях. Порнодрайв пыталась прервать помощница адвоката, предупредив, что все участники заседания наблюдают за их телодвижениями. Однако то ли юрист оглох в порыве страсти, то ли секретарша из ревности предупреждала шёпотом, но "шоу маст гоу он" - представление продолжилось.





«Мы являемся свидетелями непристойных действий, которые представляют собой нарушение общественных правил приличия и усугубляются тем фактом, что они записываются на национальном уровне», — заявил судья, глядя на происходящее в эфире, порочащее суд безобразие. Затем он остановил заседание, пишет Daily Mail.



