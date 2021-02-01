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Сообщество Латинская Америка 16 постов • 3 подписчика подписаться
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Адвокат и защитил, и утешил клиентку, занявшись с ней сексом во&nbsp;время онлайн-слушания в&nbsp;суде

Адвокат и защитил, и утешил клиентку, занявшись с ней сексом во время онлайн-слушания в суде (1 фото + 1 видео)

Автор:
01 февраля 2021 22:00
Сообщество : Латинская Америка
Метки: Онлайн   адвокат   заседание   отстранение   перу   перуа   секс   суд   
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Адвокат из Перу, Гектор Роблес вступил в половой контакт, углубившись в свою клиентку, прямо во время онлайн-заседания, которое проходило в Zoom. За актом в прямом эфире следили судья и другие участники суда.

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Метки: Онлайн   адвокат   заседание   отстранение   перу   перуа   секс   суд   
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7k
costa 3 часа назад
А может это был следственный эксперимент?!
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17k
kamanch 5 минут назад
Ну видно же на видео, что подзащитная полностью не виновна.
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10k
Джон Уик 8 минут назад
Похоже что они думали что выключили. А оказалось что не выключили.
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799
patrik1313 50 минут назад
Интересная адвокатская практика.
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3k
Дарвин и аморальная премия 2 часа назад
Редька, твои посты похожи на анальный половой акт
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45k
Albert GER 2 часа назад
Он ей сказал шо он судья и может её вопрос закрыть?
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4k
Vasiliy 3 часа назад
Адвокат и защитил, и утешил клиентку, занявшись с ней сексом во&nbsp;время онлайн-слушания в&nbsp;суде
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3k
Свирепый Бамбр 3 часа назад
Это просто была предоплата.
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8k
ГородДомов 3 часа назад
он адвокат секса !
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6k
SSD 3 часа назад
А суд был случайно, не о бракоразводном процессе, где дама доказывала свою верность мужу? )))
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