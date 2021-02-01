Адвокат из Перу, Гектор Роблес вступил в половой контакт, углубившись в свою клиентку, прямо во время онлайн-заседания, которое проходило в Zoom. За актом в прямом эфире следили судья и другие участники суда.
На кадрах в правом нижнем углу, видно, как Роблес освободился от одежды и сел на стул, после чего обнажённая клиентка угнездилась у него на коленях. Порнодрайв пыталась прервать помощница адвоката, предупредив, что все участники заседания наблюдают за их телодвижениями. Однако то ли юрист оглох в порыве страсти, то ли секретарша из ревности предупреждала шёпотом, но "шоу маст гоу он" - представление продолжилось.
«Мы являемся свидетелями непристойных действий, которые представляют собой нарушение общественных правил приличия и усугубляются тем фактом, что они записываются на национальном уровне», — заявил судья, глядя на происходящее в эфире, порочащее суд безобразие. Затем он остановил заседание, пишет Daily Mail.
Позже судья дал поручение прокуратуре не мешкая расследовать факт онлайн-соития адвоката Гектора Роблеса с подзащитной. Через несколько дней после случившегося юриста отстранили от участия в деле. Местная коллегия адвокатов, дабы предотвратить распространение порочной практики, может лишить его лицензии после внутренней проверки, справедливо полагая, что секс - не лучший способ защиты клиентов в суде.
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