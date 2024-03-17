"Красивее белорусских женщин нет в мире". Фраза Александра Лукашенко стала трендом в ТикТок

В ТикТоке продолжает набирать популярность фраза президента Белоруссии Александра Лукашенко: «Красивее Белорусских женщин нет в мире!». Белорусские красавицы уже записали тысячи залипательных видеороликов.
Не смотря на то, что после праздника 8 марта прошло уже больше недели, его никак не может забыть прекрасная половина Белоруссии. Девушкам и женщинам братской страны так понравилась фраза президента Лукашенко
Красивее белорусских женщин нет в мире! Это мое твердое по жизни убеждение!
, что они "запилили" настоящий тренд в ТикТок, выкладывая себя любимых и красивых в соцсети:
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Вошедшую в тренды фразу Александр Лукашенко произнес накануне 8 март, когда по традиции встречался с активом Белорусского союза женщин. Держать ответ пришлось перед представительницами прекрасного пола, которых было больше полутысячи:
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Ну, и понеслось:
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Кстати, все очень пристойно и скрепно)) У Батьки не забалуешь!
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Еще Александр григорьевич безлишней скромности признался:
Женщины ко мне хорошо относятся, потому что я ваш самый ярый сторонник и человек далеко не идеальный, но исключительно преданный женщине. Считаю, что наша природа ничего более совершенного не создала, чем женщину. Это мое твердое убеждение.
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Оставайтесь для нас, мужчин, надежным тылом. Чтобы мы, глядя на вас, с ума сходили. И больше ничего не надо. Мы все потом сделаем. Мы сделаем все для того, чтобы Беларусь в это сложное время не просто выстояла, но и вышла из всех испытаний окрепшей, развитой и закаленной.
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Хоть 8-е марта и прошло, но слышать такое очень приятно. Правда, девочки?
С одним только можно не согласиться - в России женщины тоже очень красивые!
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И да, белоруски хороши, но у нас на Кубани лучше!
В пиндосиях и европах тоже хватает симпотных, но их процент на порядок меньше. Факт!
Так что Лукашенко прав.