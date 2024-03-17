"Красивее белорусских женщин нет в мире". Фраза Александра Лукашенко стала трендом в ТикТок

Не смотря на то, что после праздника 8 марта прошло уже больше недели, его никак не может забыть прекрасная половина Белоруссии. Девушкам и женщинам братской страны так понравилась фраза президента Лукашенко

Красивее белорусских женщин нет в мире! Это мое твердое по жизни убеждение!

, что они "запилили" настоящий тренд в ТикТок, выкладывая себя любимых и красивых в соцсети: