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"Красивее белорусских женщин нет в мире". Фраза Александра Лукашенко стала трендом в ТикТок

"Красивее белорусских женщин нет в мире". Фраза Александра Лукашенко стала трендом в ТикТок

Автор:
17 марта 2024 19:24
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: trend   Белоруссия   Президент   женщины   красивее белорусских женщин нет   лукашенко   поздравление   тикток   
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В ТикТоке продолжает набирать популярность фраза президента Белоруссии Александра Лукашенко: «Красивее Белорусских женщин нет в мире!». Белорусские красавицы уже записали тысячи залипательных видеороликов.

Не смотря на то, что после праздника 8 марта прошло уже больше недели, его никак не может забыть прекрасная половина Белоруссии. Девушкам и женщинам братской страны так понравилась фраза президента Лукашенко

Красивее белорусских женщин нет в мире! Это мое твердое по жизни убеждение!

, что они "запилили" настоящий тренд в ТикТок, выкладывая себя любимых и красивых в соцсети:

Вошедшую в тренды фразу Александр Лукашенко произнес накануне 8 март, когда по традиции встречался с активом Белорусского союза женщин. Держать ответ пришлось перед представительницами прекрасного пола, которых было больше полутысячи:

Ну, и понеслось:

Кстати, все очень пристойно и скрепно)) У Батьки не забалуешь!

Еще Александр григорьевич безлишней скромности признался:

Женщины ко мне хорошо относятся, потому что я ваш самый ярый сторонник и человек далеко не идеальный, но исключительно преданный женщине. Считаю, что наша природа ничего более совершенного не создала, чем женщину. Это мое твердое убеждение.

Оставайтесь для нас, мужчин, надежным тылом. Чтобы мы, глядя на вас, с ума сходили. И больше ничего не надо. Мы все потом сделаем. Мы сделаем все для того, чтобы Беларусь в это сложное время не просто выстояла, но и вышла из всех испытаний окрепшей, развитой и закаленной.


Хоть 8-е марта и прошло, но слышать такое очень приятно. Правда, девочки?

С одним только можно не согласиться - в России женщины тоже очень красивые!

Источник:

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Метки: trend   Белоруссия   Президент   женщины   красивее белорусских женщин нет   лукашенко   поздравление   тикток   
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21  комментарий
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2k
Мурчелло Час назад
Молодец батька.Дефчонки огонь.
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17k
GROMOZEKA 3 минуты назад
Батька х@йни не скажет.
И да, белоруски хороши, но у нас на Кубани лучше!
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5k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū 3 минуты назад
Девушки в Белоруссии не только красивые, у них и характер нормальный, особенно в сравнении с московскими девушками.
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2k
qwer Полчаса назад
Батька не соврёт)
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7k
Трям Полчаса назад
Так-то они писдатенькие, но не эти муклы, что в посте.
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18
Shyrich Полчаса назад
Белоруссия, Россия, Украина никто и не спорит, что славянские женщины самые красивые.

В пиндосиях и европах тоже хватает симпотных, но их процент на порядок меньше. Факт!
Так что Лукашенко прав.
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120
r3mba4 Полчаса назад
Всё, мигрирую в Беларусь. надоел уже этот зоопарк вокруг со ср. азии и закавказья. Белая Русь. Это круто. Лукашенко в президенты!)))
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1k
Boom shakalaka Полчаса назад
Батька дело говорит!
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537
Владислав Грецов 43 минуты назад
да девочки там есть очень даже )))))
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142
Alex 48 минут назад
ну так славянки все красивые
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Котэ Час назад
конец у диктаторов один
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

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