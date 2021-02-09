Королевский панак: Бобр от мира рыб. Бронированный сом, который скоблит и ест древесину

А где лучшая древесина? Не у нас в клубе, а в землях Южной Америки! В воду местных речек падает достаточно коряг и веточек, так что недостатка в провианте у чешуйчатого бобра вовсе не бывает. Всю свою долгую жизнь (10 лет) сом гоняет по дну какой-нибудь Амазонки, Ориноко или одного из их притоков, медитативно соскабливая с подводного валежника кору и водоросли, да так, что только стружки летят!