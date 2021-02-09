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Королевский панак: Бобр от мира рыб. Бронированный сом, который скоблит и ест древесину

Королевский панак: Бобр от мира рыб. Бронированный сом, который скоблит и ест древесину (7 фото)

Автор:
09 февраля 2021 21:17
Метки: интересно   рыбы   факты   
606
7

Как бы ты ни пытался, королевского панака поймать на червя не получится. И на любую другую приманку нашему герою тоже будет пофигу. У этого парня вкусы для рыбы вообще весьма специфические. Его гастрономический интерес возбуждают только доски... то есть брёвна... то есть деревья!

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Метки: интересно   рыбы   факты   
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8  комментариев
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45k
Albert GER 7 часов назад
Чтобы его разводить в аквариуме, достаточно устроить течение и частую замену воды на свежую и ХОЛОДНУЮ.
Примерно 17-19 градусов.
Наличие пещер обязательно!
Разводится легко. Ухаживает за икрой самец. Икра крупная, как у форели. Не много(15-50шт. Зависит от размера самки) но и почти вся результативная.
Лучше если самец в аквариуме крупнее самки. Иначе самка будет шугать самца и у него "не стоит" на потомство.
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12k
Yasen_Perec Час назад
---его частенько держат в аквариумах---

Угу, 8-10 килорублей. Сдохнет, да фигня какая... Ещё парочку купим. А норовят сдохнуть из-за любой ерунды. Очень привередливы к составу воды, а так большой плюс, при идеальных условиях, они живут довольно долго, больше 10 лет.
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21k
Владимир 6 часов назад
У меня такие фиговины в аквариуме жили, пока был аквариум. От водорослей стекла очищают знатно.
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