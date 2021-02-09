Королевский панак: Бобр от мира рыб. Бронированный сом, который скоблит и ест древесину

Как бы ты ни пытался, королевского панака поймать на червя не получится. И на любую другую приманку нашему герою тоже будет пофигу. У этого парня вкусы для рыбы вообще весьма специфические. Его гастрономический интерес возбуждают только доски... то есть брёвна... то есть деревья!
А где лучшая древесина? Не у нас в клубе, а в землях Южной Америки! В воду местных речек падает достаточно коряг и веточек, так что недостатка в провианте у чешуйчатого бобра вовсе не бывает. Всю свою долгую жизнь (10 лет) сом гоняет по дну какой-нибудь Амазонки, Ориноко или одного из их притоков, медитативно соскабливая с подводного валежника кору и водоросли, да так, что только стружки летят!
Для того чтобы мастерски обгладывать деревяшки, рыбобр знатно усовершенствовал свою хлеборезку. Лицо панака укомплектовано в стиле кабины скорого поезда. Конструкция занимает почти треть корпуса! Сам же рот-присоска оснащён мощными зубами в форме ложки.
Помимо зубов в деле переработки древесины и водорослей панакам помогают маленькие работники — симбиотические бактерии в желудке. Они перемалывают целлюлозу в более удобоваримую и питательную для организма форму. Из-за особенного рациона сом совсем растерял нюх и вкус. Чувствительные усы живого рубанка превратились в приспособления для зондирования местности.
Лесозаготовка и стрижка подводного газона, как правило, проводятся под покровом ночи. Чтобы никто не помешал животине заниматься хозяйством, она отрастила естественную защиту в виде кожаных пластин, что защищают рыбу, как кольчуга рыцаря. Свою деятельность панак приостанавливает лишь днём. Присосавшись к коряге, он дожидается сумерек, чтобы как следует заточить травку или деревяшку.
Не обратить внимания на такую рыбу сапиенсы не могли. На еду чешуйчатый рубанок не ловят, но его частенько держат в аквариумах. А что? Чистить аквариумы буде не нужно — рыба сама сожрёт все образовавшиеся в нём водоросли. Ну а если панаке надоест соскабливать травку, так и корма покупать не надо — закинул корягу, и все довольны.
Но панак — питомец не без минусов. Сомы-древолюбы терпеть не могут собратьев поменьше. Как сварливый дед, рыб бросается на всякую мелочь, что сунется в его убежище. Да и хоромы королевскому панаку нужны просторные — иначе с его любовью залезть во все дырки аквариума, он обязательно где-нибудь, да застрянет!
В отличие от вкусовых предпочтений, сомы-древоточцы экспериментировать в области продолжения рода не стали. Совершеннолетие у них наступает к 3 годам, а дальше все завертелось как всегда: самец, самка, икра, мальки... и вот новое поколение грызущих жабродышащих готово ликвидировать завалы подводного бурелома и валежника.
Источник:
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Примерно 17-19 градусов.
Наличие пещер обязательно!
Разводится легко. Ухаживает за икрой самец. Икра крупная, как у форели. Не много(15-50шт. Зависит от размера самки) но и почти вся результативная.
Лучше если самец в аквариуме крупнее самки. Иначе самка будет шугать самца и у него "не стоит" на потомство.
Угу, 8-10 килорублей. Сдохнет, да фигня какая... Ещё парочку купим. А норовят сдохнуть из-за любой ерунды. Очень привередливы к составу воды, а так большой плюс, при идеальных условиях, они живут довольно долго, больше 10 лет.