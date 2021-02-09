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Россиянка лишилась двух миллионов после поездки в такси

Россиянка лишилась двух миллионов после поездки в такси (1 фото)

Автор:
09 февраля 2021 14:19
Сообщество : Мошенничество
Метки: Москва   деньги   интересное   ипотека   кража   столица   такси   фото   
2595
1

Москвичка собиралась купить квартиру в ипотеку, накопив на первый взнос два миллиона рублей. Однако, после поездки в такси, женщина лишилась всех денег на карте.

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Метки: Москва   деньги   интересное   ипотека   кража   столица   такси   фото   
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38  комментариев
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11k
Юрий Николаевич 3 часа назад
Если с карта.
1. Как таксист узнал что у неё 2 ляма?
2. Как таксист узнал пин код?
Если телефон.
1. см. п. 1.
2. Как таксист разблокировал телефон?
Общее.
Нахрена с собой таскать два ляма?
Нахрена так нажираться когда в кармане 2 ляма.
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4k
Alex 4 минуты назад
Ну и дура.
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842
ВазгенСемёнович 39 минут назад
Не оставляй вещи где попало и у незнакомых людей, мир состоит не из добрых людей. Этот жизненный урок девица быть может усвоит.
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31k
Лесли 🥰 40 минут назад
Как вообще такую сумму можно снять без запроса? Друзья покупали машину и им звонили из банка, что действительно ли ты хозяин карты, спросили паспортные данные, подтверждение снятия. Снимали правда не два млн, а пятьсот тыс.
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3k
aleksei 42 минуты назад
А разве транзакцию не отследить?
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1k
zenon 47 минут назад
Она рыгала а водителю стало плохо. А про деньги она вспомнила где-то через неделю. Когда глянула в сумочку подруги, а денег там не было и тогда она подумала, ещё подумала и тут она подумала, что это таксист, какого-нибудь такси.
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14k
Мария Коненкова 59 минут назад
Полная хрень. Если это Сбер, то они за попытку снять гораздо меньшую сумму моментально блокируют карту, и звони, доказывай, что это ты, кодовыми словами и паспортными данными. Другие банки наверняка то же самое делают.
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3k
ron Час назад
Запоните, деньги никогда не исчезают бесследно!
Они просто меняют хозяина.

)))
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3k
muha Час назад
Полная лажа, перевод такой суммы потребует голосового подтверждения с кодовым словом и тп.
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3k
Мих Час назад
Пить надо меньше.
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40k
Соломей 2 часа назад
видите говноаххтара говнопоста, сразу минус, и никаких комментов!
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6k
Alexandr Barhudarov 2 часа назад
"...из бара домой. По дороге девушке стало плохо, и она ненадолго покинула машину, ..."
хм .....
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41k
Митрий 2 часа назад
Заголовок должен быть таким: тп по-пьяни про@бала два ляма. В принципе все, подробности не нужны.
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1k
Шмёль 2 часа назад
Очень мутная история, по крайней мере в таком варианте изложения.
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1k
ALEX 2 часа назад
Так она заняла в банке или накопила?

Враньём попахивает!

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299
EM 3 часа назад
Расходимся....
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29
Племянник Путина 3 часа назад
таксист, самый максимум это подозреваемый, а куда эта лохудра на самом деле дела деньги, покажет следствие.
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1k
KT315Б 3 часа назад
наличные возить лучше - сразу заметно ...
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463
Serg Dex 3 часа назад
А когда выходила ещё и забеременела от инопланетянина. Либо опус придуман либо деваха недалекая.
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273
Lao Mao 3 часа назад
ДБ и ТП! Неужели сцуко трудно завести 2 карты, одну для ежедневных расчетов, другую (и нигде её не светить) для хранения денег?
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5k
Максус Lao Mao 3 часа назад
и что? Банковскую базу слили мошенникам с твоей не засвеченной картой и всё..
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20k
Юрьевич Максус 3 часа назад
И что? Ну слили, дальше что? Нужен ещё пароль который в зашифрованном виде и его слить не получится и телефон на который СМС приходит. CVV2 код тоже в базе в зашифрованном виде и подсмотреть его можно только на карте.
Совет дан хороший - не таскайте с собой карту на которой все ваши сбережения. Заведите себе другую и пополняйте с основной по мере трат...
И не устанавливайте на привязанном к карте телефоне банковское приложение для операций с картой и куда приходят СМС с паролями! НИКОГДА!
Заведите себе отдельный, лучше кнопочный телефон для привязки к банковской карте. Туда просто будут СМС приходить, можно взять любой тариф без абонентской платы, входящие СМС ведь бесплатно.
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11k
Serg2001 3 часа назад
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