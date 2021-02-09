Россиянка лишилась двух миллионов после поездки в такси

Москвичка обратилась в полицию с заявлением на водителя, которой похитил её деньги. Женщина рассказала, что заняла 2 миллиона в банке на покупку недвижимости. Деньги лежали на карте и ждали своего часа.

Женщина вызвала такси с помощью популярного сервиса, чтобы доехать из бара домой. По дороге девушке стало плохо, и она ненадолго покинула машину, а после продолжила поездку. Зайдя в квартиру женщина обнаружила, что в сумочке нет сотового телефона, к которому привязана банковская карта. Женщина позвонила в банк, и ей сообщили, что с ее счета списано более 2 миллионов рублей. Правоохранителям москвичка рассказала, что деньги были заняты в банке для покупки недвижимости в ипотеку, сообщает ТАСС.