Россиянка лишилась двух миллионов после поездки в такси

Москвичка собиралась купить квартиру в ипотеку, накопив на первый взнос два миллиона рублей. Однако, после поездки в такси, женщина лишилась всех денег на карте.
Москвичка обратилась в полицию с заявлением на водителя, которой похитил её деньги. Женщина рассказала, что заняла 2 миллиона в банке на покупку недвижимости. Деньги лежали на карте и ждали своего часа.
Женщина вызвала такси с помощью популярного сервиса, чтобы доехать из бара домой. По дороге девушке стало плохо, и она ненадолго покинула машину, а после продолжила поездку. Зайдя в квартиру женщина обнаружила, что в сумочке нет сотового телефона, к которому привязана банковская карта. Женщина позвонила в банк, и ей сообщили, что с ее счета списано более 2 миллионов рублей. Правоохранителям москвичка рассказала, что деньги были заняты в банке для покупки недвижимости в ипотеку, сообщает ТАСС.
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1. Как таксист узнал что у неё 2 ляма?
2. Как таксист узнал пин код?
Если телефон.
1. см. п. 1.
2. Как таксист разблокировал телефон?
Общее.
Нахрена с собой таскать два ляма?
Нахрена так нажираться когда в кармане 2 ляма.
Они просто меняют хозяина.
)))
хм .....
Враньём попахивает!
Совет дан хороший - не таскайте с собой карту на которой все ваши сбережения. Заведите себе другую и пополняйте с основной по мере трат...
И не устанавливайте на привязанном к карте телефоне банковское приложение для операций с картой и куда приходят СМС с паролями! НИКОГДА!
Заведите себе отдельный, лучше кнопочный телефон для привязки к банковской карте. Туда просто будут СМС приходить, можно взять любой тариф без абонентской платы, входящие СМС ведь бесплатно.