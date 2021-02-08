Что обещали Путин и Медведев народу к 2020 году?

Разбираем "Стратегию-2020"
Федеральные СМИ и сторонники власти зачастую выстраивают образ президента Путина и его приближенных, как людей слова. Если президент, что-то обещал народу, то это, непременно, будет исполнено. Еще почти 15 лет назад, в 2006 году, по инициативе Путина была начета разработка "Стратегии-2020" – плана по улучшению всех социально-экономических показателей страны к 2020 году. В народе и СМИ этот документ получил названия "план Путина" или "президентский план". 2020 год подходит к концу, а значит можно сравнить, что обещали власть имущие и что мы получили на самом деле.
Рост ВВП на 60% и вхождение России в топ-5 экономик мира по этому показателю
Согласно "плану Путина", к 2020 году Россия должна была увеличить ВВП на 64-66% от уровня 2012 года. Сама же наша страна, должна была войти в 5-ку стран по размеру ВВП, опередив Германию. В действительности же, к 2020 году, рост ВВП составил почти 6 %, то есть в 10 раз меньше плана. Что касается 5-ки стран по ВВП, то согласно данным Всемирного Банка, 5-ку стран замыкает Индия. Россия же занимает 12 место.
Согласно "плану Путина", к 2020 году Россия должна была увеличить ВВП на 64-66% от уровня 2012 года. Сама же наша страна, должна была войти в 5-ку стран по размеру ВВП, опередив Германию. В действительности же, к 2020 году, рост ВВП составил почти 6 %, то есть в 10 раз меньше плана. Что касается 5-ки стран по ВВП, то согласно данным Всемирного Банка, 5-ку стран замыкает Индия. Россия же занимает 12 место.
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Рост доходов граждан на 70%, средняя заработная плата в 2700 долларов США, а средний класс будет составлять более 50% населения.
В своей конечной редакции, "Стратегия-2020" обещала рост доходов граждан в среднем на 70% от уровня 2012 года. Если в 2012 году в России официальная заработная плата была на уровне 27-30 тысяч рублей в месяц, то к 2020 она должна была вырасти до 50 тысяч рублей.Примечательно, что за 4 года до этого, Путин уверял граждан, что исходя из "Концепции социально-экономического развития России до 2020 года" средняя зарплата в России будет на уровне 2700 долларов в месяц.
В действительности же, мы получили не рост, а снижение доходов граждан в среднем на 5% от уровня 2012 года. Средний класс же в России, по мнению, президента составляет теперь 70%. Ведь, это все те, чей доход не менее, чем полтора МРОТа, то есть 17 тысяч рублей. Вот такой "средний класс" в России.
В своей конечной редакции, "Стратегия-2020" обещала рост доходов граждан в среднем на 70% от уровня 2012 года. Если в 2012 году в России официальная заработная плата была на уровне 27-30 тысяч рублей в месяц, то к 2020 она должна была вырасти до 50 тысяч рублей.Примечательно, что за 4 года до этого, Путин уверял граждан, что исходя из "Концепции социально-экономического развития России до 2020 года" средняя зарплата в России будет на уровне 2700 долларов в месяц.
В действительности же, мы получили не рост, а снижение доходов граждан в среднем на 5% от уровня 2012 года. Средний класс же в России, по мнению, президента составляет теперь 70%. Ведь, это все те, чей доход не менее, чем полтора МРОТа, то есть 17 тысяч рублей. Вот такой "средний класс" в России.
Увеличение расходов на образование и медицину
"План Путина" предполагал, существенное увеличение расходов на образование и медицину. В действительности же, как показало время, власть как шла по пути "оптимизации" медицины и образования, так идет. Школы и больницы, особенно, в маленьких населенных пунктах закрывают. В университетах становится все меньше бюджетных мест, образование и медицина всё больше из общественного блага становятся платной услугой. Ошибочность такого подхода показала пандемия, когда вдруг выяснилось, что и коек в больницах не хватает и самих врачей.
В "Стратегии", а также и других подобного рода документах есть еще много всего занятного: это и обещание снизить бедность в стране, и обеспечить семьи с детьми жильем от 100 квадратных метров, и создать 25 млн рабочих мест высокопроизводительных отраслях экономики. К сожалению, эти обещания, также не были выполнены.
"План Путина" предполагал, существенное увеличение расходов на образование и медицину. В действительности же, как показало время, власть как шла по пути "оптимизации" медицины и образования, так идет. Школы и больницы, особенно, в маленьких населенных пунктах закрывают. В университетах становится все меньше бюджетных мест, образование и медицина всё больше из общественного блага становятся платной услугой. Ошибочность такого подхода показала пандемия, когда вдруг выяснилось, что и коек в больницах не хватает и самих врачей.
В "Стратегии", а также и других подобного рода документах есть еще много всего занятного: это и обещание снизить бедность в стране, и обеспечить семьи с детьми жильем от 100 квадратных метров, и создать 25 млн рабочих мест высокопроизводительных отраслях экономики. К сожалению, эти обещания, также не были выполнены.
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МОСКВА, 7 мая. /ИТАР-ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал Указ "О долгосрочной государственной экономической политике". Об этом сообщает сегодня пресс- служба Кремля.
Указом предусматривается создание 25 млн высокопроизводительных рабочих мест к 2020 году.
Как с этой задачей справились? Наказан ли кто за невыполнение? Или грамоту за успешную реализацию получил....
Вы не пытались читать САМУ концепцию, а не её перепевки в СМИ?
Или цель у вас не в обсуждении а в поливании?
2. Считаем. Мировой кризис 2008 года. Рецензия мировая 2015 года. Санкции уже лет 9. Коронавирус.
3. Уже 100 раз обмусолили тему. Ну их. Пойду чаю выпьнакачу
Я как-то очень не хотел бы жить в Индии.
Пусть даже с такими красивыми цифрами
Индия, как раз показатель отдаленности цифр от реальной жизни.
Вроде и ВВП растет, а половина страны живет в дерьме, в прямом смысле слова
Индия примерно 130-я, что похоже на реальное положение дел.
Посыл понятен, что не всë, что намечалось исполнено. И да, кризис 2008 и события 2014 сыграли свою роль. Проблем много, работы много. Об этом нельзя не говорить. Но такая подача материала - уровень очень низкий. На эмоциональных бабушек и детишек рассчитан.
Нужен новый накопитель, этот SSD не работает.
"Скупец, скряга, жидомор, кремень, крепыш; || перекупщик, переторговщик, маклак, прасол, сводчик, особ. в хлебной торговле, на базарах и пристанях, сам безденежный, живёт обманом, обчётом, обмером; маяк орл. орёл, тархан тамб. варяг моск. торгаш с малыми деньжонками, ездит по деревням, скупая холст, пряжу, лён, пеньку, мерлушку, щетину, масло и пр. прасол, прах, денежный барышник, гуртовщик, скупщик и отгонщик скота; разносчик, коробейник, щепетильник, см. офеня. || Кулачить или -чничать, заниматься промыслом кулака, прасола. Мука кулачится, её кулачат. || Кулачество, кулачничество ср. занятие, промысел кулака, прасольство, перекупля, барышничество"
Как можно заметить, в этом определении ничего нет ни о тяжком труде, ни о крепком хозяине, зато много о и ростовщичестве и торговле.
Не трудно догадаться и о происхождении термина "кулак", ведь главное качество любого ростовщика- способность заставить должника заплатить долг, вспомните о тех методах, к которым прибегают современные коллекторы, а ведь сейчас народ значительно богаче, нежели крестьяне в царской России.
Нам могут возразить, мол что этот Даль знал о жизни в русской деревне, где он, может, и не жил никогда.
Что бы пресечь подобные обвинения, обратимся к знаменитым "Письмам из деревни" А. Н. Энгельгардта,
написанных им в период с 1872 по 1887 годы.
Энгельгардт- профессор химии, перебравшийся из Санкт- Петербурга в свое имение в Смоленской области, где он создал современное хозяйство, основанное на научных началах и крестьянском опыте.
Опыт и багаж научных знаний Энгельгардта позволили ему в 12 письмах передать яркую и полную картину деревенской жизни в Российской империи. Разумеется, не обошел он вниманием и кулаков.
Ниже приведены цитаты из писем Энгельгарда.
"Как о зажиточности мужика-кулака, занимающегося ростовщичеством, можно судить по количеству денег, какое он пускает в оборот, так о зажиточности земельного крестьянина, занимающегося землей, хозяйством, можно судить по количеству и качеству имеющихся у него лошадей и скота, по количеству имеющегося в запасе хлеба, по исправности сбруи, орудий."
Как видно из этого отрывка, Энгельгардт отделяет кулаков от хозяйственных крестьян-землепашцев, труд которых он ценит и уважает. Иное отношение он проявляет к кулакам.
"Десять лет тому назад в деревнях описываемого "Счастливого уголка" было очень мало "богачей", то есть таких крестьян, у которых своего хлеба хватало до "нови", не более как по одному "богачу" на деревню, да и то даже у богачей хватало своего хлеба только в урожайные годы, при неурожае же и богачи прикупали. Нужно еще заметить к тому, что тогдашние богачи все были кулаки, имевшие деньги или исстари, или добытые каким-нибудь нечистым способом.
За исключением этих богачей-кулаков все остальные крестьяне покупали хлеб, и притом лишь немногие начинали покупать хлеб только перед "новью", большинство покупало с великого поста, много таких, что покупали с рождества, наконец, много было таких, что всю зиму посылали детей в "кусочки"."
"Счастливым уголком" Энгельгардт называл деревни, расположенные неподалеку от его имения и перенявшие часть его методов ведения хозяйства, что позволило им выбраться из ужасающей нищеты и не голодать.
Кулакам, напротив, была выгодна нищета окружающих их крестьян, т.к. нужда толкала их в кабалу к богачам, выбраться из которой было практически невозможно (посмотрите на тех, кто вынужден воспользоваться микрокредитами).
"Каждый мужик при случае кулак, эксплуататор, но пока он земельный мужик, пока он трудится, работает, занимается сам землей это еще не настоящий кулак, он не думает все захватить себе, не думает, как бы хорошо было, чтобы все были бедны, нуждались, не действует в этом направлении.
Конечно, он воспользуется нуждой другого, заставит его поработать на себя, но не зиждет свое благосостояние на нужде других, а зиждет его на своем труде."
Соответственно, аргумент любителей "кулаков-крепких хозяев" не выдерживает критики. Кулаки способствовали не развитию деревни и сельского хозяйства, а действовали строго наоборот.
"Кулак этот, как и все кулаки, имеет значение. Он поддерживает всякие мечты, иллюзии, от него идут всякие слухи; он сознательно или бессознательно, не знаю, старается отвлечь крестьян от земли, от хозяйства, проповедуя, что "работа дураков любит", указывая на трудность земельного труда, на легкость отхожих промыслов, на выгодность заработков в Москве. Он, видимо, хотел бы, чтобы крестьяне не занимались землей, хозяйством - с зажиточного земельного мужика кулаку взять нечего, - чтобы они, забросив землю, пользуясь хозяйством только как подспорьем, основали свою жизнь на легких городских заработках."
Для лучшего понимания сущности кулачества приведем еще один отрывок из третьего письма Энгельгардта, в котором очень красноречиво предстает действительность русской деревни XIX века.
"Раз весной, в самую ростепель, возвращаясь домой после осмотра полей, встретил я бабу Панфилиху из соседней деревни, везет на колесах мешок.
– Здравствуй, А.Н.
– Здравствуй, Панфилиха. Что везешь?
– Из гамазеи овес. По осьмине на двор выдали, скот кормить нечем.
– Что же так, сена нет?
– Какое сено, – соломы нет, последнюю с крыш дотравливаем. Посыпать было нечем, вот, славу богу, по осьмине на душу что наибеднейшим дали.
– Плохо дело, а ведь не скоро еще скот в поле пустим!
– Воля божья. Господь не без милости – моего одного прибрал, – все же легче.
– Которого же?
– Младшего, на днях сховала. Бог не без милости, взглянул на нас, сирот своих грешных"
Можно ли осудить мать, радующуюся смерти своего ребенка? Вряд ли, т.к. вся ее жизнь проходит в нужде и она радуется, что выживут остальные дети.
И у таких людей кулаки отбирали последнее."
Так зачем же нам рассказывают небылицы о кулачестве, выставляют их невинными жертвами большевиков?
Все просто, власти нужен некий идеал, который у нас был отнят большевиками и к которому мы должны вернуться, но идеал-то гнилой, нужен ли он нам?
В действительности же, к 2020 году, рост ВВП составил почти 6 %, то есть в 10 раз меньше плана. Что касается 5-ки стран по ВВП, то согласно данным Всемирного Банка, 5-ку стран замыкает Индия. Россия же занимает 12 место."
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ВВП РФ 2012 - 68 103 млрл. руб
ВВП РФ 2020 - 106 606 млрд. руб.
Как в старом анекдоте: "Вот на эти 2% я и живу".
***
Поздравляю вас, гражданин, соврамши:
Ликбез, упрощенно:
ВВП - довольно лукавый статистический термин.
Например, пендос идет к стоматологу пломбировать зуб. Платит (условно) 3000 долларов. ВВП США, соответственно, увеличивается на 3000 долларов. Россиянин идет пломбировать зуб и платит 3000 рублей или 50 долларов (также условно). ВВП России увеличивается на 3000 рублей или на 50 долларов.
Т.е. оборот одной и той-же услуги с одинаковым результатом дает разные показатели.
Поэтому для более точной оценки развития экономики и уровня жизни применяют другой показатель - ВВП по ППС (паритет покупательной способности).
И ты абсолютно прав - в приведенном тобой примере ВВП в рублях еще больше вырастет. Только не забывай, что мы живем в рублевой зоне, а статистический ВВП в "усредненной" валюте - это как средняя температура по больнице.
Когда я вижу обещание роста производительности труда хотя бы на 10% за 10 лет, то я сразу не верю! Ну невозможно это! Это означает, что либо большую часть работников нужно заменить на роботов, либо поставить над каждым надсмотрщика с кнутом!
Производительность труда - это своего рода культура и её нельзя так вот взять и изменить! Для начала нужно выучить и вырастить этих новых трудящихся, создать им соответствующие условия труда, правильно материально их мотивировать...
Даже если нынешнего трудящегося поместить в идеальные условия, вдвое или втрое повысить ему зарплату, он не будет работать в 2 раза эффективней! Во-первых, физически не сможет, а во-вторых, он привык по-другому уже.
Я тоже не верю, но и искажение не люблю.