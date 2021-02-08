Что обещали Путин и Медведев народу к 2020 году?

Рост доходов граждан на 70%, средняя заработная плата в 2700 долларов США, а средний класс будет составлять более 50% населения.

В своей конечной редакции, "Стратегия-2020" обещала рост доходов граждан в среднем на 70% от уровня 2012 года. Если в 2012 году в России официальная заработная плата была на уровне 27-30 тысяч рублей в месяц, то к 2020 она должна была вырасти до 50 тысяч рублей.Примечательно, что за 4 года до этого, Путин уверял граждан, что исходя из "Концепции социально-экономического развития России до 2020 года" средняя зарплата в России будет на уровне 2700 долларов в месяц.



В действительности же, мы получили не рост, а снижение доходов граждан в среднем на 5% от уровня 2012 года. Средний класс же в России, по мнению, президента составляет теперь 70%. Ведь, это все те, чей доход не менее, чем полтора МРОТа, то есть 17 тысяч рублей. Вот такой "средний класс" в России.