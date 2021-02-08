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Что обещали Путин и Медведев народу к 2020 году?

Что обещали Путин и Медведев народу к 2020 году? (1 фото)

Автор:
08 февраля 2021 20:26
Метки: история   обещания   факты   
713
1
Разбираем "Стратегию-2020"

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Метки: история   обещания   факты   
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47  комментариев
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solosolovov Час назад
Не устали ещё это мусолить изо дня в день? Кто старое помянет тому глаз вон.
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dimitr solosolovov Час назад
А кто забудет - тому оба
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37k
Сергей 21 минуту назад
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4k
Пепелац 23 минуты назад
Это все сказки в виде ориентиров, а вот с
МОСКВА, 7 мая. /ИТАР-ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал Указ "О долгосрочной государственной экономической политике". Об этом сообщает сегодня пресс- служба Кремля.
Указом предусматривается создание 25 млн высокопроизводительных рабочих мест к 2020 году.
Как с этой задачей справились? Наказан ли кто за невыполнение? Или грамоту за успешную реализацию получил....
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course Пепелац 7 минут назад
а какое наказание предусмотрено за не исполнение указов президента? :) Процитируйте статью :)
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Пепелац course 4 минуты назад
А что кладут на президента, на чьи указы можно класть хер?
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1k
course Пепелац 3 минуты назад
Давайте будем последовательны, а не начинать вилять как уж между вилами. И так, какое наказание предусмотрено за не исполнение указов президента? :) Процитируйте статью :)
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−1
Несусвет 36 минут назад
Типично хохлятский подход - измерять зарплату не в родной валюте, а в долларах. Естественно, президент России не мог измерять зарплату россиян в долларах. В национальной концепции развития.
Вы не пытались читать САМУ концепцию, а не её перепевки в СМИ?
Или цель у вас не в обсуждении а в поливании?
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3k
tamin 37 минут назад
1. Концепция. Декларация о намерение. Аля я через 5 лет куплю себе ролс ройс.
2. Считаем. Мировой кризис 2008 года. Рецензия мировая 2015 года. Санкции уже лет 9. Коронавирус.
3. Уже 100 раз обмусолили тему. Ну их. Пойду чаю выпьнакачу
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11k
KOSTELLO 41 минуту назад
Что касается 5-ки стран по ВВП, то согласно данным Всемирного Банка, 5-ку стран замыкает Индия

Я как-то очень не хотел бы жить в Индии.
Пусть даже с такими красивыми цифрами
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11k
KOSTELLO dimitr 17 минут назад
Сути это не меняет.
Индия, как раз показатель отдаленности цифр от реальной жизни.
Вроде и ВВП растет, а половина страны живет в дерьме, в прямом смысле слова
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4k
Пепелац KOSTELLO 8 минут назад
Вот стыдно то будет.... Или не будет...
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dimitr KOSTELLO 5 минут назад
Меняет ВВП на душу населения.
Индия примерно 130-я, что похоже на реальное положение дел.
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11k
KOSTELLO Пепелац 4 минуты назад
И?
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KOSTELLO dimitr 3 минуты назад
О том и речь
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7k
ЗА КИБЕРНЕТИКУ 50 минут назад
автор хватит воду баломутить сисян уже сидит,поезд ушёл
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148k
☭Cheкаво☭ 56 минут назад
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13k
kotovski ☭Cheкаво☭ 9 минут назад
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5k
Сергей ☭Cheкаво☭ 7 минут назад
На лоб себе татуху такую набей. Тебе пойдет. А слово "провокаторы" разрешаю, исходя из своих либеральных демократических убеждений, заменить. Например на слово "долб. . бы".
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1k
DerDimon 57 минут назад
Это концепция, декларирующая цели, а не обещания. Авторов хоть посмотрел бы. Выдаете желаемое за действительное. Цифры бы проверили.
Посыл понятен, что не всë, что намечалось исполнено. И да, кризис 2008 и события 2014 сыграли свою роль. Проблем много, работы много. Об этом нельзя не говорить. Но такая подача материала - уровень очень низкий. На эмоциональных бабушек и детишек рассчитан.
Нужен новый накопитель, этот SSD не работает.
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14k
dimitr DerDimon 20 минут назад
События 2014-го?
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204
Alex Час назад
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267
Лучший Друг Alex 59 минут назад
Если есть корова и лошадь - кулак!
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26k
Fat Lynx Лучший Друг 44 минуты назад
Причем здесь корова? Там же написано "...живет на нетрудовые доходы от торговли, от капитала (читай - дает деньги в рост), от наемного труда (читай - эксплуатирует наемный труд, присваивает прибавочную стоимость)"... про лошадь и корову ни слова!
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267
Лучший Друг Fat Lynx 43 минуты назад
Это в агитке ни слова, а раскулачивали по другому принципу
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26k
Fat Lynx Лучший Друг 41 минуту назад
А принципы не в Зулейке подсмотрел?
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57k
Опиум для народа Лучший Друг 17 минут назад
В дореволюционном словаре Даля содержится следующее определение термина "кулак":
"Скупец, скряга, жидомор, кремень, крепыш; || перекупщик, переторговщик, маклак, прасол, сводчик, особ. в хлебной торговле, на базарах и пристанях, сам безденежный, живёт обманом, обчётом, обмером; маяк орл. орёл, тархан тамб. варяг моск. торгаш с малыми деньжонками, ездит по деревням, скупая холст, пряжу, лён, пеньку, мерлушку, щетину, масло и пр. прасол, прах, денежный барышник, гуртовщик, скупщик и отгонщик скота; разносчик, коробейник, щепетильник, см. офеня. || Кулачить или -чничать, заниматься промыслом кулака, прасола. Мука кулачится, её кулачат. || Кулачество, кулачничество ср. занятие, промысел кулака, прасольство, перекупля, барышничество"
Как можно заметить, в этом определении ничего нет ни о тяжком труде, ни о крепком хозяине, зато много о и ростовщичестве и торговле.
Не трудно догадаться и о происхождении термина "кулак", ведь главное качество любого ростовщика- способность заставить должника заплатить долг, вспомните о тех методах, к которым прибегают современные коллекторы, а ведь сейчас народ значительно богаче, нежели крестьяне в царской России.

Нам могут возразить, мол что этот Даль знал о жизни в русской деревне, где он, может, и не жил никогда.
Что бы пресечь подобные обвинения, обратимся к знаменитым "Письмам из деревни" А. Н. Энгельгардта,
написанных им в период с 1872 по 1887 годы.

Энгельгардт- профессор химии, перебравшийся из Санкт- Петербурга в свое имение в Смоленской области, где он создал современное хозяйство, основанное на научных началах и крестьянском опыте.
Опыт и багаж научных знаний Энгельгардта позволили ему в 12 письмах передать яркую и полную картину деревенской жизни в Российской империи. Разумеется, не обошел он вниманием и кулаков.
Ниже приведены цитаты из писем Энгельгарда.

"Как о зажиточности мужика-кулака, занимающегося ростовщичеством, можно судить по количеству денег, какое он пускает в оборот, так о зажиточности земельного крестьянина, занимающегося землей, хозяйством, можно судить по количеству и качеству имеющихся у него лошадей и скота, по количеству имеющегося в запасе хлеба, по исправности сбруи, орудий."

Как видно из этого отрывка, Энгельгардт отделяет кулаков от хозяйственных крестьян-землепашцев, труд которых он ценит и уважает. Иное отношение он проявляет к кулакам.

"Десять лет тому назад в деревнях описываемого "Счастливого уголка" было очень мало "богачей", то есть таких крестьян, у которых своего хлеба хватало до "нови", не более как по одному "богачу" на деревню, да и то даже у богачей хватало своего хлеба только в урожайные годы, при неурожае же и богачи прикупали. Нужно еще заметить к тому, что тогдашние богачи все были кулаки, имевшие деньги или исстари, или добытые каким-нибудь нечистым способом.
За исключением этих богачей-кулаков все остальные крестьяне покупали хлеб, и притом лишь немногие начинали покупать хлеб только перед "новью", большинство покупало с великого поста, много таких, что покупали с рождества, наконец, много было таких, что всю зиму посылали детей в "кусочки"."

"Счастливым уголком" Энгельгардт называл деревни, расположенные неподалеку от его имения и перенявшие часть его методов ведения хозяйства, что позволило им выбраться из ужасающей нищеты и не голодать.
Кулакам, напротив, была выгодна нищета окружающих их крестьян, т.к. нужда толкала их в кабалу к богачам, выбраться из которой было практически невозможно (посмотрите на тех, кто вынужден воспользоваться микрокредитами).

"Каждый мужик при случае кулак, эксплуататор, но пока он земельный мужик, пока он трудится, работает, занимается сам землей это еще не настоящий кулак, он не думает все захватить себе, не думает, как бы хорошо было, чтобы все были бедны, нуждались, не действует в этом направлении.
Конечно, он воспользуется нуждой другого, заставит его поработать на себя, но не зиждет свое благосостояние на нужде других, а зиждет его на своем труде."

Соответственно, аргумент любителей "кулаков-крепких хозяев" не выдерживает критики. Кулаки способствовали не развитию деревни и сельского хозяйства, а действовали строго наоборот.

"Кулак этот, как и все кулаки, имеет значение. Он поддерживает всякие мечты, иллюзии, от него идут всякие слухи; он сознательно или бессознательно, не знаю, старается отвлечь крестьян от земли, от хозяйства, проповедуя, что "работа дураков любит", указывая на трудность земельного труда, на легкость отхожих промыслов, на выгодность заработков в Москве. Он, видимо, хотел бы, чтобы крестьяне не занимались землей, хозяйством - с зажиточного земельного мужика кулаку взять нечего, - чтобы они, забросив землю, пользуясь хозяйством только как подспорьем, основали свою жизнь на легких городских заработках."

Для лучшего понимания сущности кулачества приведем еще один отрывок из третьего письма Энгельгардта, в котором очень красноречиво предстает действительность русской деревни XIX века.

"Раз весной, в самую ростепель, возвращаясь домой после осмотра полей, встретил я бабу Панфилиху из соседней деревни, везет на колесах мешок.
– Здравствуй, А.Н.
– Здравствуй, Панфилиха. Что везешь?
– Из гамазеи овес. По осьмине на двор выдали, скот кормить нечем.
– Что же так, сена нет?
– Какое сено, – соломы нет, последнюю с крыш дотравливаем. Посыпать было нечем, вот, славу богу, по осьмине на душу что наибеднейшим дали.
– Плохо дело, а ведь не скоро еще скот в поле пустим!
– Воля божья. Господь не без милости – моего одного прибрал, – все же легче.
– Которого же?
– Младшего, на днях сховала. Бог не без милости, взглянул на нас, сирот своих грешных"

Можно ли осудить мать, радующуюся смерти своего ребенка? Вряд ли, т.к. вся ее жизнь проходит в нужде и она радуется, что выживут остальные дети.
И у таких людей кулаки отбирали последнее."
Так зачем же нам рассказывают небылицы о кулачестве, выставляют их невинными жертвами большевиков?
Все просто, власти нужен некий идеал, который у нас был отнят большевиками и к которому мы должны вернуться, но идеал-то гнилой, нужен ли он нам?
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9k
Агент Безопасной Национальности Час назад
"Рост ВВП на 60% и вхождение России в топ-5 экономик мира по этому показателю Согласно "плану Путина", к 2020 году Россия должна была увеличить ВВП на 64-66% от уровня 2012 года. Сама же наша страна, должна была войти в 5-ку стран по размеру ВВП, опередив Германию.
В действительности же, к 2020 году, рост ВВП составил почти 6 %, то есть в 10 раз меньше плана. Что касается 5-ки стран по ВВП, то согласно данным Всемирного Банка, 5-ку стран замыкает Индия. Россия же занимает 12 место."
=====================
ВВП РФ 2012 - 68 103 млрл. руб
ВВП РФ 2020 - 106 606 млрд. руб.
Как в старом анекдоте: "Вот на эти 2% я и живу".
***
Поздравляю вас, гражданин, соврамши:

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148k
☭Cheкаво☭ 59 минут назад
Целая Канада в США голодная шарится.
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4k
Fishki_surfer Агент Безопасной Национальности 40 минут назад
Еще и курс доллара учтите.
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54k
Алекс Юстасов Агент Безопасной Национальности Полчаса назад
Придурок, за это время доллар больше чем в два раза вырос!
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2k
roman-delisov Агент Безопасной Национальности 12 минут назад
А если рубль еще раз пять уронить, то ВВП в рублях еще больше бы вырос.
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9k
Агент Безопасной Национальности roman-delisov Минуту назад
Роман, поэтому я и писал о "ВВП vs ВВП по ППС".
Ликбез, упрощенно:
ВВП - довольно лукавый статистический термин.
Например, пендос идет к стоматологу пломбировать зуб. Платит (условно) 3000 долларов. ВВП США, соответственно, увеличивается на 3000 долларов. Россиянин идет пломбировать зуб и платит 3000 рублей или 50 долларов (также условно). ВВП России увеличивается на 3000 рублей или на 50 долларов.
Т.е. оборот одной и той-же услуги с одинаковым результатом дает разные показатели.
Поэтому для более точной оценки развития экономики и уровня жизни применяют другой показатель - ВВП по ППС (паритет покупательной способности).
И ты абсолютно прав - в приведенном тобой примере ВВП в рублях еще больше вырастет. Только не забывай, что мы живем в рублевой зоне, а статистический ВВП в "усредненной" валюте - это как средняя температура по больнице.
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8k
Фантом Час назад
На бога надейся, а сам иди работай!
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3k
Владимир Час назад
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248
Алексей Попов Час назад
И?????
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14k
dimitr Час назад
Ссылка на Стратегию где? На официальном сайте, ага.
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7k
SSD Автор поста dimitr Час назад
https://ru.wikipedia.org/wiki/Стратегия_2020https://ru.wikipedia.org/wiki/Стратегия_2020
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14k
dimitr SSD Час назад
Там совсем другие цифры
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20k
Юрьевич dimitr 57 минут назад
Ну корректируют вику, всего -то в 2 раза циферки снизили. Тебе не пофиг, обещали рост ВВП 37-38% или 64-66%, всё-равно и то и другое фантастика при нынешней экономической политике. Ну трудно очень в нашей стране заниматься производством! А местами и невозможною.

Когда я вижу обещание роста производительности труда хотя бы на 10% за 10 лет, то я сразу не верю! Ну невозможно это! Это означает, что либо большую часть работников нужно заменить на роботов, либо поставить над каждым надсмотрщика с кнутом!
Производительность труда - это своего рода культура и её нельзя так вот взять и изменить! Для начала нужно выучить и вырастить этих новых трудящихся, создать им соответствующие условия труда, правильно материально их мотивировать...
Даже если нынешнего трудящегося поместить в идеальные условия, вдвое или втрое повысить ему зарплату, он не будет работать в 2 раза эффективней! Во-первых, физически не сможет, а во-вторых, он привык по-другому уже.
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dimitr Юрьевич 49 минут назад
ВВП - не только производство.
Я тоже не верю, но и искажение не люблю.
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