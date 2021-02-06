10 любопытных историй происхождения слов и выражений

Кто оставался с носом, кого водили за нос и что рубили на носу, а также о прохвостах, тунеядцах и некоторых других загадочных словах.
Остаться с носом
Происхождение выражения не связано с частью лица. Этот нос происходит от глагола "нести". В данном случае нос - это подношение. Представьте, что какой-то проситель пришёл к чиновнику с подношением для благополучного решения своего вопроса. Но взятка не производит никакого впечатления на чиновника, и он отказывает просителю, оставляя того с носом, то есть с тем самым подношением. Или юноша идёт свататься и подносит родителям своей зазнобы подарки. Родители отказываются принять подарки - это их ответ юноше. Парень получает отказ и остаётся без невесты, но с носом.
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Зарубить на носу
Неграмотные люди на Руси носили с собой маленькие деревянные дощечки, на которых делали зарубки, аналог завязывания узелка на память. Дощечки всегда носили при себе, поэтому их назвали носом. Особенно популярны носы были среди неграмотных торговцев, при помощи зарубок они записывали внесённую за товар сумму или чей-то долг.
Водить за нос
И ещё одно выражение про нос. На этот раз про тот нос, что на лице (только в данном случае на морде).
Когда-то одним из самых распространённых развлечений на Руси была медвежья комедия. Скоморохи или цыгане с учёными медведями были главными звёздами русских ярмарок. Медведи кланялись, плясали, боролись, изображали стрельбу из лука, подражали солдатам и даже изображали судей. Дрессировщик управлял медведем цепью, которая крепилась носу животного при помощи кольца. То есть медведя в прямом смысле водили за нос. "Водить за нос" - обманывать. Вот и медведя водили за нос, обещая какое-то лакомство за выполнение трюка, но обещание далеко не всегда выполняли. В 1866 году медвежьи комедии были запрещены, а выражение сохранилось до наших дней.
Когда-то одним из самых распространённых развлечений на Руси была медвежья комедия. Скоморохи или цыгане с учёными медведями были главными звёздами русских ярмарок. Медведи кланялись, плясали, боролись, изображали стрельбу из лука, подражали солдатам и даже изображали судей. Дрессировщик управлял медведем цепью, которая крепилась носу животного при помощи кольца. То есть медведя в прямом смысле водили за нос. "Водить за нос" - обманывать. Вот и медведя водили за нос, обещая какое-то лакомство за выполнение трюка, но обещание далеко не всегда выполняли. В 1866 году медвежьи комедии были запрещены, а выражение сохранилось до наших дней.
Прохвост
Прохвост - непорядочный человек, негодяй. "Хвост" русское ухо расслышало в немецком Profoss. Так называлась самая неприглядная должность в немецких, норвежских, шведских и датских армиях. "Прохвост" следил за солдатской дисциплиной и отвечал за наказание провинившихся солдат. Понятно, что солдаты не очень-то любили человека, который запрещал им выпивку, карты, походы в публичные дома и имел сеть стукачей, сообщавших ему о солдатских провинностях. На картинке выше прусский Profoss XVIII века готовиться пороть провинившихся.
Кретин
Это слово пришло к нам из немецкого языка, а происходит оно от латинского christiānus, что значит "христианин". В русском языке есть слово "убогий", то есть угодный богу. Больных кретинизмом и вообще слабоумных считали угодными Богу. Особенно много кретинов было в альпийских деревушках. Есть даже такой термин - альпийский кретинизм. А всё из-за низкого содержания йода в среде обитания. Считается, что прообразом гномов были больные кретины (маленький рост, грубые черты лица - характерные признаки кретинизма, и жили кретины в основном в горах).
Уголовник
На Руси убийц называли душегубцами или головниками. Головщина, согласно Русской Правде, выкуп, который головник обязан по закону заплатить родственникам убитого им человека. Голова в данном случае означает жизнь. Отсюда уголовник и уголовный.
В Древнем Риме высшую меру наказания называли capitālis. Это слово значит "касающийся головы, жизни", а происходит от caput - "голова".
В Древнем Риме высшую меру наказания называли capitālis. Это слово значит "касающийся головы, жизни", а происходит от caput - "голова".
Решка
Прежде чем подбросить монетку, вы выбираете на какой исход событий поставить - орёл или решка. С орлом всё ясно - двуглавый орёл, герб России. А почему же другую сторону монеты прозвали решкой?
На реверсе монет, чеканившихся при Елизавете Петровне, был изображён орёл, а на аверсе - вензель императрицы, который в простонародье прозвали решёткой. Решётка для удобства произношения трансформировалась в решку.
На реверсе монет, чеканившихся при Елизавете Петровне, был изображён орёл, а на аверсе - вензель императрицы, который в простонародье прозвали решёткой. Решётка для удобства произношения трансформировалась в решку.
Или же решка ведёт свою историю от "крестовых пятаков", монет времён Петра I. На аверсе монет изображён крест, который тоже могли прозвать решёткой.
Вот ещё одна петровская монета и ещё одна версия. На некоторых монетах вместо орла изображали императорский профиль. Русский народ вполне мог обозвать этот профиль "ряшкой", то есть ряхой, лицом монеты. А от "ряшки" до "решки" уже рукой подать.
Внести свою лепту
λεπτός в переводе с древнегреческого означает "тонкий, маленький". Бронзовая монетка минимального достоинства в Древней Греции называлась лептой.
Лепта упоминается в Евангелии. Две лепты бросила бедная вдова в сокровищницу в храме (то есть пожертвовала две мелких монеты). Иисус, увидев это, сказал своим ученикам: "Истинно говорю вам, что эта бедная вдова больше всех положила; ибо все те от избытка своего положили в дар Богу, а она от скудости своей положила все пропитание свое, какое имела" (Мк. 12:42-44). Поэтому выражение "внести свою лепту" - значит сделать пусть и небольшой, но очень значимый вклад.
Кстати, "зарыть талант в землю" - это ещё одно связанное и с деньгами, и с Библией выражение. Талант - счётно-денежная единица, использовавшаяся в античном мире. Иисус рассказывал ученикам притчу про хозяина, оставившего трём своим рабам по таланту серебра. Два раба пустили свои таланты в дело и приумножили их, а третий зарыл талант в землю.
Лепта упоминается в Евангелии. Две лепты бросила бедная вдова в сокровищницу в храме (то есть пожертвовала две мелких монеты). Иисус, увидев это, сказал своим ученикам: "Истинно говорю вам, что эта бедная вдова больше всех положила; ибо все те от избытка своего положили в дар Богу, а она от скудости своей положила все пропитание свое, какое имела" (Мк. 12:42-44). Поэтому выражение "внести свою лепту" - значит сделать пусть и небольшой, но очень значимый вклад.
Кстати, "зарыть талант в землю" - это ещё одно связанное и с деньгами, и с Библией выражение. Талант - счётно-денежная единица, использовавшаяся в античном мире. Иисус рассказывал ученикам притчу про хозяина, оставившего трём своим рабам по таланту серебра. Два раба пустили свои таланты в дело и приумножили их, а третий зарыл талант в землю.
Проказа
Болезнь проказа, она же лепра, она же медленная смерть или крымка, и проказа в значении шалость имеют общую историю. С XI века "проказа" была и болезнью, и "колдовством, злодеянием". Происходит от слова "казить" - искажать, обезображивать. Проказити - значит погубить. Злодейство, колдовство обезображивало душу, а болезнь обезображивала тело. Со временем проказами стали называть не злодеяния, а безобидные шалости.
Тунеядец
"Тунеядец" в переводе с церковнославянского буквально означает "тот, кто есть даром", короче говоря "дармоед". "Туне" - даром, "ясти" - есть (от него же слово "яства").
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