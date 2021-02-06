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10 любопытных историй происхождения слов и выражений

10 любопытных историй происхождения слов и выражений (13 фото)

Автор:
06 февраля 2021 21:23
Сообщество : Факты
Метки: история   нос   прохвост   решка   слова   факты   язык   
1488
13
Кто оставался с носом, кого водили за нос и что рубили на носу, а также о прохвостах, тунеядцах и некоторых других загадочных словах.
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Метки: история   нос   прохвост   решка   слова   факты   язык   
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Белый 11 минут назад
Какой бред. Это из той же оперы, что и "шампанское" - "шам" от слова шамать, шамовка (еда питье), а панское от слова пан, господин. Вот и выходит, шампанское - питье господское))))
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