10 любопытных историй происхождения слов и выражений

λεπτός в переводе с древнегреческого означает "тонкий, маленький". Бронзовая монетка минимального достоинства в Древней Греции называлась лептой.

Лепта упоминается в Евангелии. Две лепты бросила бедная вдова в сокровищницу в храме (то есть пожертвовала две мелких монеты). Иисус, увидев это, сказал своим ученикам: "Истинно говорю вам, что эта бедная вдова больше всех положила; ибо все те от избытка своего положили в дар Богу, а она от скудости своей положила все пропитание свое, какое имела" (Мк. 12:42-44). Поэтому выражение "внести свою лепту" - значит сделать пусть и небольшой, но очень значимый вклад.

Кстати, "зарыть талант в землю" - это ещё одно связанное и с деньгами, и с Библией выражение. Талант - счётно-денежная единица, использовавшаяся в античном мире. Иисус рассказывал ученикам притчу про хозяина, оставившего трём своим рабам по таланту серебра. Два раба пустили свои таланты в дело и приумножили их, а третий зарыл талант в землю.