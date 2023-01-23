«Ведро курицы отдал сюда, пока я тебя не изнасиловал»: в Петербурге напали на сотрудников KFC

Инцидент произошёл сегодня на Московском проспекте в Петербурге. Получили ли дебоширы свои крылышки или протоколы, история, к сожалению, умалчивает.





UPD: те, кто делал ставки на чёрное, снова оказались правы — появился ролик с продолжением конфликта.