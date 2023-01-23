«Ведро курицы отдал сюда, пока я тебя не изнасиловал»: в Петербурге напали на сотрудников KFC

И что с людьми делают
спиртные напитки эти рестораны быстрого питания?
Посетители ресторана быстрого питания навели суету из-за ожидания заказа. Двое парней перелезли через стойку и угрожали изнасиловать повара, если тот сейчас же не отдаст им вожделенное ведёрко острых крылышек. Третья особа швырялась в работников подносами.
Ребята вели себя явно неадекватно и, очевидно, были пьяны. По словам очевидцев, компания просидела в ожидании заказа около часа, после чего их терпению пришёл конец и они принялись буянить.
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Инцидент произошёл сегодня на Московском проспекте в Петербурге. Получили ли дебоширы свои крылышки или протоколы, история, к сожалению, умалчивает.
UPD: те, кто делал ставки на чёрное, снова оказались правы — появился ролик с продолжением конфликта.
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Сообщается, что после того, как весёлая компашка южан напала на сотрудников фастфуда, они принялись бодаться с охраной заведения и ещё тремя посетителями, которым не понравилось их вызывающее поведение. Один из посетителей решил отбиться от диких и голодных дебоширов с помощью перцовки, но те отобрали баллончик и распылили его в ответ. В конце концов приехал наряд полиции и отвёз хулиганов в отдел. KFC же пришлось закрывать на несколько часов, чтобы прибраться и проветрить помещение.
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