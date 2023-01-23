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«Ведро курицы отдал сюда, пока я тебя не изнасиловал»: в Петербурге напали на сотрудников KFC

«Ведро курицы отдал сюда, пока я тебя не изнасиловал»: в Петербурге напали на сотрудников KFC

Автор:
23 января 2023 14:46
Сообщество : Криминал
Метки: Дебоширы   Санкт-Петербург   видео   заказ   крылышки KFC   потасовка   
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И что с людьми делают спиртные напитки эти рестораны быстрого питания?

Посетители ресторана быстрого питания навели суету из-за ожидания заказа. Двое парней перелезли через стойку и угрожали изнасиловать повара, если тот сейчас же не отдаст им вожделенное ведёрко острых крылышек. Третья особа швырялась в работников подносами.

Ребята вели себя явно неадекватно и, очевидно, были пьяны. По словам очевидцев, компания просидела в ожидании заказа около часа, после чего их терпению пришёл конец и они принялись буянить.

Инцидент произошёл сегодня на Московском проспекте в Петербурге. Получили ли дебоширы свои крылышки или протоколы, история, к сожалению, умалчивает.


UPD: те, кто делал ставки на чёрное, снова оказались правы — появился ролик с продолжением конфликта.

Сообщается, что после того, как весёлая компашка южан напала на сотрудников фастфуда, они принялись бодаться с охраной заведения и ещё тремя посетителями, которым не понравилось их вызывающее поведение. Один из посетителей решил отбиться от диких и голодных дебоширов с помощью перцовки, но те отобрали баллончик и распылили его в ответ. В конце концов приехал наряд полиции и отвёз хулиганов в отдел. KFC же пришлось закрывать на несколько часов, чтобы прибраться и проветрить помещение.

Источник:

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Метки: Дебоширы   Санкт-Петербург   видео   заказ   крылышки KFC   потасовка   
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24  комментария
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8k
SuperTroll Час назад
Ставки на черное уже выиграли?
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707
KE2646 2 минуты назад
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25k
Serg2001 6 минут назад
Проходили и не раз... Потом с печальным лицом будет извиняться на камеру, когда синий кураж отпустит. Ну или голубой, раз он там кого-то из поваров поиметь грозился.
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73k
7guest 8 минут назад
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59k
Morder 10 минут назад
эти "черножопые" - без национальности. решили жить в Москве как у себя в кишлаке.. Главное надо уважать их духовность!..
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4k
vasilykopkov 15 минут назад
Обезьяны неуказанной национальности...
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154
Вася Васильев 17 минут назад
явно приезжие. местные бы угрожали расчленёнкой, а не износом.
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2k
Инквизитор РФ 19 минут назад
Любвеобильный ишакаеб
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5k
Компьютер DELL монитором 23 минуты назад
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47k
Андрей Полчаса назад
Это говно было изгнано своим народом со своей земли, потому что оно пьёт алкашку и открыто признается, что с лёгкостью может вступить в гомосексуальные отношения.
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1k
Шапкин 39 минут назад
Я не понял, зачем курице ведро?
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6k
rutt 41 минуту назад
Какой дешёвый проститут, за еду готов ипсти
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9k
Antonium 44 минуты назад
Зачем этим петухам крылышки?
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774
Mrak OBOY 48 минут назад
куриное ведро раздора
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179
ruslan d 55 минут назад
Им час готовили в фастфуде ?
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30k
АнтонПолднев 56 минут назад
И снова на арене лица неназванной национальности
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24k
Андрей Час назад
Синька-зло!
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10k
Б.Касторский Час назад
Что-то сомнительно, что час ждали. В этих забегаловках быстро обслуживают. Но даже если час, вызови администратора, к чему приключения вплоть до уголовки? Ради ведра курицы?
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347
Johnny Espoleto Б.Касторский 59 минут назад
Ты не догоняешь- петушки любят курочек!
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