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В Питере наказали подростков, не пускавших пенсионерку в свою квартиру из-за устроенной там вписки

В Питере наказали подростков, не пускавших пенсионерку в свою квартиру из-за устроенной там вписки

Автор:
07 декабря 2022 14:32
Сообщество : Жить в России
Метки: Вечеринка   Санкт-Петербург   бабушка   видео   извинения   подростки   потасовка   
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Миролюбивая бабушка не стала писать заявление в полицию из-за потасовки в подъезде, зато нашлись "активисты", заставившие недорослей покаяться за содеянное.

Вчера по питерским пабликам разошлось видео, вызвавшее гнев у многих местных жителей из-за хамского поведения подростков по отношению к пенсионерке.


Пожилая женщина пришла проведать внучку, чьи родители куда-то уехали на несколько дней. Однако дверь ей открыли неизвестные недоросли и отказались её пускать в квартиру. Завязалась потасовка на пороге, после чего женщина всё же смогла пробиться внутрь и посмотреть в пьяные бессовестные глаза своей внучки.

Многие местные жители советовали пенсионерке написать заявление в полицию, но божий одуван пожалела и простила друзей внучки.

Чего не скажешь о местных жителях, которые изловили самого активного бойца с бабушками, поставили на колени и заставили извиняться. По словам подростка, он уже и так попросил прощения и даже подарил женщине цветы.

Источник:

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Метки: Вечеринка   Санкт-Петербург   бабушка   видео   извинения   подростки   потасовка   
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27  комментариев
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2k
Kariya 2 часа назад
Если б мне кто вечеринку в свое время обломал? Но внучка тоже дуро, могла сначала принять бабулю, которую предки послали для разведки "все ли с доченькой в порядке", а потом уже отрываться. Если конечно бабуля не собиралась пожить там, пока родаки не вернутся - было бы очень обидно, что пати обломается. Двояко.
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6k
Психологическая поддержка 17 минут назад
А бабку звал кто в этот день? Она инициативу сама проявила, [мат] в дом родственников без предупреждения? И в чем проблема?
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0
or 17 минут назад
ююююю
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15k
Нейтрино 19 минут назад
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28k
Григорий 21 минуту назад
Папа с мамой уехали в Европу
И оставили сыну квартиру
Мы приходили к нему каждый день
С красно-розовым эликсиром
Ссылка youtu.be
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8k
KAUSTIC 21 минуту назад
Малолетние голубцы
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8k
Мариус 23 минуты назад
Это чмо еще и газ от зажигалки что ли ху.я.чит? Тогда ясно от чего в голове вакуум...

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28k
koleos72 24 минуты назад
Цыгане штоле?! Песды цыганам!
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392
дмитрий Полчаса назад
он обдолбаный снуфер у него газ в рукаве, за это на учёт ставят в наркологию, на права не отучится, и поступить потом в нормальное место ни как. Боялись что полиция приедет, все там по тем- были похоже. С внучкой было-бы тоже самое может поэтому бабушка и не написала. Жалко родителей всех этих детей.
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3k
Трям Полчаса назад
Ишак шарипов...
Песда внучке, останется без бабкиной хаты.
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1k
Fiverknot Полчаса назад
Лохматому надо было е*альник разбить за такое.
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7
Иван Сусанин 45 минут назад
уррды
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14k
Элитный тигр 45 минут назад
Это лохматое чучело еще и боец с бабушками?
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9k
Игорь 56 минут назад
биомусор
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2k
Инквизитор РФ Час назад
Всех ублюдков не зависимо от пола надо было побрить наголо
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21k
BiZ Час назад
одни чурки
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52k
Олег Час назад
Родителей уродов наказывать нужно. На учет поставить, оштрафовать за распитие алкоголя чадами.
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26k
albedo 2 часа назад
Меня радует реакция русских людей.

Которые, как во времена СССР, ПО СОВЕСТИ наказывают зло.
А не по всем этим новым веяниям - не мое дело, это дело милиции (полиции) и так далее.
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