В Питере наказали подростков, не пускавших пенсионерку в свою квартиру из-за устроенной там вписки

Миролюбивая бабушка не стала писать заявление в полицию из-за потасовки в подъезде, зато нашлись "активисты", заставившие недорослей покаяться за содеянное.
Вчера по питерским пабликам разошлось видео, вызвавшее гнев у многих местных жителей из-за хамского поведения подростков по отношению к пенсионерке.
Пожилая женщина пришла проведать внучку, чьи родители куда-то уехали на несколько дней. Однако дверь ей открыли неизвестные недоросли и отказались её пускать в квартиру. Завязалась потасовка на пороге, после чего женщина всё же смогла пробиться внутрь и посмотреть в
пьяные бессовестные глаза своей внучки.
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Многие местные жители советовали пенсионерке написать заявление в полицию, но божий одуван пожалела и простила друзей внучки.
Чего не скажешь о местных жителях, которые изловили самого активного бойца с бабушками, поставили на колени и заставили извиняться. По словам подростка, он уже и так попросил прощения и даже подарил женщине цветы.
Вписка удалась!
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И оставили сыну квартиру
Мы приходили к нему каждый день
С красно-розовым эликсиром
Песда внучке, останется без бабкиной хаты.
Которые, как во времена СССР, ПО СОВЕСТИ наказывают зло.
А не по всем этим новым веяниям - не мое дело, это дело милиции (полиции) и так далее.
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Конечно.
Но суд Линча все таки выносил смертные приговоры.
Других не было.