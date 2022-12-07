В Питере наказали подростков, не пускавших пенсионерку в свою квартиру из-за устроенной там вписки

Вчера по питерским пабликам разошлось видео, вызвавшее гнев у многих местных жителей из-за хамского поведения подростков по отношению к пенсионерке.



Пожилая женщина пришла проведать внучку, чьи родители куда-то уехали на несколько дней. Однако дверь ей открыли неизвестные недоросли и отказались её пускать в квартиру. Завязалась потасовка на пороге, после чего женщина всё же смогла пробиться внутрь и посмотреть в пьяные бессовестные глаза своей внучки.