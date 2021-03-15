Малыш на драйве по-питерски: отец посадил за руль маленького сына

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В Санкт-Петербурге батя года позволил сыну управлять авто и тот тут же нарушил ПДД.
Участники движения заметили очень странного водителя. Ему явно не было восемнадцати. Свидетели засняли, как малыш, стоя на коленках у отца, держит за руль, при этом машина мчится на достаточно высокой скорости.
В один момент машина резко меняет ряд, обогнав другую машину, пересекая при этом сплошную линию разметки. Ну хотя бы поворотники включил и на том спасибо.
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