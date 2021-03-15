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Малыш на драйве по-питерски: отец посадил за руль маленького сына

Малыш на драйве по-питерски: отец посадил за руль маленького сына (1 фото + 1 видео)

Автор:
15 марта 2021 17:00
Сообщество : Жить в России
Метки: авто   видео   водитель   машина   новости   ребенок   санкт-петербург   
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В Санкт-Петербурге батя года позволил сыну управлять авто и тот тут же нарушил ПДД.

Источник:

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Метки: авто   видео   водитель   машина   новости   ребенок   санкт-петербург   
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12  комментариев
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4k
RomaXz 2 часа назад
Надеюсь, папашу прав лишат. Или как минимум огромный штраф.
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4k
Дарвин и аморальная премия 13 минут назад
Меня помню батя,по пьяни, посадил за руль трактора,как итог:трактора нет,заборов у соседей тоже нет,батя без работы,зато я рад,что прокатился
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1k
Влад Чернов Полчаса назад
за такое надо лишать прав пожизненно . без комментариев
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10k
( ͡° ͜ʖ ͡°) 2 часа назад
Молодец мужик! Малейшее столкновение и личинку размажет подушкой по папаше.
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8k
БарНалей ( ͡° ͜ʖ ͡°) Час назад
Ну почему же обязательно такой исход? Может папаша не пристегнут
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10k
( ͡° ͜ʖ ͡°) БарНалей Час назад
Тогда вместе дружненько пробьют лобовуху. Тоже вариант!
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15k
sanchesS80 БарНалей 2 минуты назад
Тогда папаша массой своего тела размажет сына об руль.
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83
Алиса 2 часа назад
У меня пока нет детей, но в авто установлено детское кресло, потому что часто провожу время с племяшкой...Но так с собственным ребёнком
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1k
mikhanych Алиса 10 минут назад
циган смотрит на своих детей грязных, неопрятных, нечесанных и думает: этих помыть или новых сделать?
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