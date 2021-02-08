Дублер Криса Хемсворта рассказал, что не может за ним угнаться

"Каждые два часа, семь раз в день мы едим. Это стало рутиной. Это очень много еды, а я не люблю столько есть, - говорит Бобби. - Зато Крис сейчас - огромный Тор, таким он еще не был. Просто человек-гора! Поэтому и я должен соответствовать. Это вызов для меня, но я к нему готов".