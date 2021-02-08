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Дублер Криса Хемсворта рассказал, что не может за ним угнаться

Дублер Криса Хемсворта рассказал, что не может за ним угнаться (8 фото)

Автор:
08 февраля 2021 16:35
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Крис Хемсворт   дублер   дублеры звезд   дублеры знаменитостей   знаменитости   тор   шоу бизнес   
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Австралийский актер Крис Хемсворт, известный своей ролью Тора в блокбастерах Marvel, уже много лет работает с одним и тем же дублером - Бобби Холландом Хэнтоном. Парни не только работают вместе, но и дружат. Недавно в одном из интервью Хэнтон пошутил по поводу того, что Крис так раскачался, что за ним невозможно угнаться. "Такого большого Тора, как сейчас, я еще никогда не видел", - сказал он.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Крис Хемсворт   дублер   дублеры звезд   дублеры знаменитостей   знаменитости   тор   шоу бизнес   
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Алексей Заг Час назад
Интересно, а чем занимается дублер Петрова?)))
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