Дублер Криса Хемсворта рассказал, что не может за ним угнаться

Австралийский актер Крис Хемсворт, известный своей ролью Тора в блокбастерах Marvel, уже много лет работает с одним и тем же дублером - Бобби Холландом Хэнтоном. Парни не только работают вместе, но и дружат. Недавно в одном из интервью Хэнтон пошутил по поводу того, что Крис так раскачался, что за ним невозможно угнаться. "Такого большого Тора, как сейчас, я еще никогда не видел", - сказал он.
Чтобы "не отставать" от огромных размеров актера, дублеру тоже приходится поднапрячься в спортзале... а также есть по семь раз в день.
Бобби Холланд Хэнтон и Крис Хемсворт
Бобби рассказал, что поддержание нужной формы - часть его рутинной работы. Крис набирает массу - и он делает то же самое. В общем, делают все вместе, как напарники.
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"Каждые два часа, семь раз в день мы едим. Это стало рутиной. Это очень много еды, а я не люблю столько есть, - говорит Бобби. - Зато Крис сейчас - огромный Тор, таким он еще не был. Просто человек-гора! Поэтому и я должен соответствовать. Это вызов для меня, но я к нему готов".
Крису Хемсворту 37 лет, а Бобби Хэнсону - 34 года. Они познакомились в 2013 году во время работы над фильмом "Тор: Царство тьмы".
Помимо серии фильмов про Тора, эти двое работали вместе и на других картинах - "Мстители" и последующие фильмы Marvel из этой серии, а также фильмы "Белоснежка и охотник" и "В сердце моря".
Их профессиональные отношения также превратились в настоящий мужскую дружбу. Во время съемок фильма "Тор: Рагнарек" Бобби даже жил какое-то время в доме Криса в Байрон-Бей.
Дублер Хемсворта описывает актера как одного из самых приятных людей, каких он когда-либо встречал.
"Этот красавчик мне уже как родственник", - смеется он.
"Этот красавчик мне уже как родственник", - смеется он.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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