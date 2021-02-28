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Ролик по мотивам культовой восьмибитной игрушки рассказывает о приключениях главного героя в поместье под Геленджиком. Аквадискотека, бассейн и комната грязи прилагаются.
В конце февраля на YouTube-канале SHPATE выложили видео нового ролика, в котором обыграли культовую игру про Марио. Его автор, Алексей Шатин, не скрывает, что идея восьмибитной Super Mario Bros с говорящим названием "Супер Царио" пришла к нему после просмотра фильма Навального. ,
В игре Марио бегает по замку, пытаясь выяснить, куда "подевались почти все монеты из нашей большой страны", проникая во все возможные помещения поместья. На пути ему приходится преодолевать заманухи в виде аквадискотеки, переплывать бассейн и совершать много других подвигов.
Автор ролика работал над приключениями усатого водопроводчика около четырех недель. Говорит, что самым сложным было перестать улучшать уже сделанное и заставить себя двигаться дальше.
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И паразиты в фишкокишечнике недовольно забулькали.
За свои прикормленные места переживают, вдруг обнулённый дообнулится правильно и лавочка закроется
Самовыпилился. Но цепанул. Они, как раз, и являются основной целью.
Те кто старше запуганы:"вернуться в 90-е", а ты кто младше и так против этого дома престарелых, с полоумным дедом во главе.
Но все проще.
Альтернативы нет, эти ублюдки всех убрали, даже политического трупа Навального, хотя у него шансов меньше, чем у меня пойти в Большой театр, и стить там ведущим балеруном. Поэтому смысла в этих видюхах нет. путина и так все ненавидят, да только вместо этого упыря сажать некого на трон, следовательно эти видюхи смысла не имеют, так как нет у них конечной цели.
А так-прикольно! Мне понравилось.
-Пишешь что "старшие запуганы"? А вот ЙуХ, нас уже пугать нечем, мы в 90 свое отпугались.
А то тут уже все подзабыли, что там за дворец