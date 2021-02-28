FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 2490 постов • 1034 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники 
"Супер Царио": "Дворец Путина" обыграли в ролике про усатого водопроводчика

"Супер Царио": "Дворец Путина" обыграли в ролике про усатого водопроводчика (3 фото + 1 видео)

Автор:
28 февраля 2021 12:22
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: геленджик   дворец Путина   компьютерная игрушка   марио   навальный   политика   смешно   
1789
3
1
Ролик по мотивам культовой восьмибитной игрушки рассказывает о приключениях главного героя в поместье под Геленджиком. Аквадискотека, бассейн и комната грязи прилагаются.

Источник:

Материал поста имеет новостной характер. Мы уважаем мнение каждого пользователя. Однако просим воздержаться от комментариев, противоречащих правилам сайта. Таких, как разжигание вражды и ненависти, мат, оскорбления и переход на личности. В противном случае к такому пользователю будут применены санкции. От аннулирования кармы, до бана аккаунта. Для более "свободных" бесед на сайте открыт раздел Антифишки.
Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: геленджик   дворец Путина   компьютерная игрушка   марио   навальный   политика   смешно   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
29
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
29  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
RomaXz 3 часа назад
Круто сделано, посмеялся :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
114
Sergei 7 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Bhaal 17 минут назад
Класс
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
68
Племянник Путина 18 минут назад
хохлы нарисовали?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
10k
Павел Бреусов Час назад
Вроде Вексельберг признался, что его халупа, да и ещё и никуя не достроенная, нет блин, альтернативно думающие хомячки, и аффтор поста в их числе, пищат про дворец Темнейшего, если так считать, то вся страна собственность Темнейшего, пока он гарант Конституции...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−62
LoginNaFishkah 2 часа назад
Классная пародия, поржал!
И паразиты в фишкокишечнике недовольно забулькали.
За свои прикормленные места переживают, вдруг обнулённый дообнулится правильно и лавочка закроется
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
41k
Митрий 2 часа назад
Уже баян, но нет покоя долбойобам.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
10k
wilddewill 2 часа назад
Автор сего опуса приравнял почти всё население страны к овощам. Момент с овощным цехом. Позвольте спроссить, а автор что сделал сам для страны? Кроме этого тошнотворного ролика он еще что то умеет? Противно смотреть даже.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
tamin 2 часа назад
Через минуту выключил. Свои отработали бабки предатели страны.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 9)
711
Веселый Пук Рак Час назад
Какие то п.и.д.о.р.ы. тебя минусят.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
tamin Vasiliy Pakazyava 52 минуты назад
Значит по моей информации, родненькая область переходит в безвозмездно пользование РФ а провинцию джань гну полностью отдают на с 3 городами. Ты какими источниками пользуешься? Посольство Америки?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
kalinser Vasiliy Pakazyava 39 минут назад
Площадь России - 1 712 519 100 га.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
335
imho Monher 24 минуты назад
А если я скажу что Лада гамно а не машина и наш футбол мягко говоря не на высоте, меня назовут русофобом и сдадут в фсб?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
319
Monher imho 15 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Ivan 2 часа назад
Тут был коммент, что видео только для поколения 90-х.
Самовыпилился. Но цепанул. Они, как раз, и являются основной целью.
Те кто старше запуганы:"вернуться в 90-е", а ты кто младше и так против этого дома престарелых, с полоумным дедом во главе.
Но все проще.
Альтернативы нет, эти ублюдки всех убрали, даже политического трупа Навального, хотя у него шансов меньше, чем у меня пойти в Большой театр, и стить там ведущим балеруном. Поэтому смысла в этих видюхах нет. путина и так все ненавидят, да только вместо этого упыря сажать некого на трон, следовательно эти видюхи смысла не имеют, так как нет у них конечной цели.
А так-прикольно! Мне понравилось.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Алексей Ivan 2 часа назад
Есть альтернатива.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
бат св Ivan 2 часа назад
наивный дурачек, люди старшего поколения тоже ходили на митинги "за нашу и вашу свободу" требовали отдать народу "золото партии" искали дворцы генсеков. Голосовали за Алконавта Йэльцына и в результате оказалось что нет ни "золота партии" ни "дворцов генсеков" а у партийцев областного звена и вообще ничего,кроме наград и кучи грамот от ЦК... Зато получили алкаша-президента,предателя министра иностранных дел(живет,тварь в США). И развал страны.
-Пишешь что "старшие запуганы"? А вот ЙуХ, нас уже пугать нечем, мы в 90 свое отпугались.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
956
XXX 2 часа назад
Тут вам всё объяснят...

Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
322
Рак XXX 2 часа назад
скрипаля, бандеру, травили, и никому не мешало, пи.дор думает что он у "христа" запазухой?! нет!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
KOSTELLO 3 часа назад
Хорошо, что написали.
А то тут уже все подзабыли, что там за дворец
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Имеет ли отец право так общаться с ребенком Имеет ли отец право так общаться с ребенком "Дворец, похоже, тоже обнулился": реакция на первую экскурсию по хоромам в Геленджике "Дворец, похоже, тоже обнулился": реакция на первую экскурсию по хоромам в Геленджике Респектнули и поржали: реакция на продажу нашумевшего фото за 2 000 000 рублей Респектнули и поржали: реакция на продажу нашумевшего фото за 2 000 000 рублей "Я очень уважаю старших, поэтому только после вас": казахстанец обратился к президенту и министрам "Я очень уважаю старших, поэтому только после вас": казахстанец обратился к президенту и министрам "Вы бы еще карту "Пятерочки" показали!": соцсети о сюжете о жилье Навального в Германии "Вы бы еще карту "Пятерочки" показали!": соцсети о сюжете о жилье Навального в Германии Из-за блокировки в Clubhouse Соловьев в прямом эфире оторвал голову биониклу Из-за блокировки в Clubhouse Соловьев в прямом эфире оторвал голову биониклу
TapokSudby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

71115



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Безобидные предметы, которые могут поджечь дом
5
60
Безобидные предметы, которые могут поджечь дом
Истории о глупых пациентах
1
86
Истории о глупых пациентах
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Помощника Леди Гаги застрелили, чтобы украсть ее бульдогов
1
46
Помощника Леди Гаги застрелили, чтобы украсть ее бульдогов
Странные результаты: почему тест на беременность не показал ни одной полоски?
0
10
Странные результаты: почему тест на беременность не показал ни одной полоски?
Это все российское: чем радуют современные народные умельцы
Это все российское: чем радуют современные народные умельцы
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#прикол#животные#приколы#кино#девушки#настроение#сатира#Фотографии.
#Юмор#история#Россия#СССР#смешные#смешно#знаменитости#позитив#сша#в мире
#интересно#картинки#дети#комментарии#прикольные#жизнь#люди#сарказм#на различный вкус#переписка

На что жалуетесь?

Вернуться