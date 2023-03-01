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Как итальянская маркиза стала светской львицей, а потом промотала всё своё состояние и умерла нищей

Как итальянская маркиза стала светской львицей, а потом промотала всё своё состояние и умерла нищей

Автор:
01 марта 2023 00:47
Сообщество : RealFishki
Метки: богатство   дворец   долги   италия   луиза казати   маркиза   роскошь   состояние   
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Сначала ей восхищались, а под конец жизни никто не хотел иметь с нею дела.

Луиза Амман была наследницей графа и богатейшего хлопкоторговца Италии. Он скончался в 1896 году, следом за ним из жизни ушла и его жена. Луизе тогда было 15 лет, её сестре Франческе - 16.

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Строго говоря, красавицей Луизу никогда не считали. В отличие от её старшей сестры. Вот про ней говорили, что природа наделила её грацией и женственностью. А Луизе не досталось ничего.

Но какая разница, как ты выглядишь, если в твоём распоряжении отцовские миллионы, имя и неограниченная свобода? Вот и Луиза так рассудила и пустилась во все тяжкие.

Она стала менять поклонников, почти как на конвейере. Когда как следует нагулялась, вышла замуж за маркиза Камило Казати. Ей тогда исполнилось 19 лет, ему было 24. Медовый месяц они провели в Париже, там Луиза познакомилась с Кристиной Тривульцио - известной “колдуньей” и поклонницей оккультизма. Тогда это вообще было модно: по всей Европе открывались салоны, где обеспеченные аристократы и промышленники “вызывали духов” и пытались наладить контакт с потусторонними силами. Как правило, всё это заканчивалось пьянками или употреблением веществ. В то время Луиза и пристрастилась к опиуму.

Но перед этим успела родить дочь Кристину. Впрочем, ребёнком она практически не интересовалась и сразу отправила девочку в пансион.

После этого снова устроила загул с многочисленными любовниками, спиртным и веществами. С мужем к тому времени они уже жили порознь, но развелись лишь в 1924 году. Кстати, Луиза стала первой католичкой, которая расторгла брак.

Следующим увлечением уже маркизы Казати стал поэт и балагур Габриэль Д`Аннуцио. С ним она поддерживала связь до самой смерти Габриэля в конце 1930-х.

Ну а Луиза продолжила свои занятия оккультизмом, при этом не забывала о балах и роскошных нарядах. Одно платье могло стоить больше, чем обычный работяга зарабатывал за несколько лет. Но её это не сильно волновало - ещё оставались деньги от отца, да и бывший муж дал щедрые отступные, лишь бы побыстрей с ней распрощаться.

Луиза появлялась на всех роскошных приёмах в Риме и вскоре о ней заговорили как об иконе европейского стиля. В то время в моде была худоба и необычная внешность - Луиза полностью подходила по всем параметрам.

На деньги бывшего мужа, маркиза купила в Риме дворец и занялась дизайном: установила музыкальные фонтаны, повесила венецианские зеркала и бархатные занавеси. У входа поставила двух золотых газелей. Лежанку для своих борзых устроила на шкурах белых медведей. Сколько всё это стоило - её вообще не интересовало.

А потом Луизе надоел Рим и она отправилась в Венецию. Позировала там для художников в томном образе дамы с фиалками и борзой у её ног. Тогда маркиза ещё не состарилась, но внешность уже поблекла: Луиза всё чаще прикладывалась к бутылке и употребляла вещества. Когда ей наскучила и Венеция, Казати переехала на Корсику, а потом в предместья Парижа.

Годы уже брали своё и один из её бывших поклонников заметил, что Луизу “осталось лишь набить сеном и выставлять за стеклом как чучело”. С деньгами тоже стало туго и маркиза распродала всё своё имущество и предметы роскоши. Но и эти средства промотала за несколько лет и влезла в долги. Под конец жизни, уже постаревшая, с сильными зависимостями и расшатанной психикой, она оказалась никому не нужна. Единственный человек, который её не бросил - дочь Кристина. Всю свою жизнь мать не обращала на неё никакого внимания, но Кристина простила взбалмошную маркизу и приютила в своём доме в Лондоне.

Луиза и там осталась верна себе и продолжила занятия оккультизмом. И скончалась от инсульта прямо за столом для спиритических сеансов. Её быстро забыли, но через полвека модельные дома Givenchy, Dior, Chanel и Armani посвятили маркизе коллекции одежды.

Так что и после смерти Луиза Казати всё-таки смогла ещё разок блеснуть в газетных заголовках.

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Метки: богатство   дворец   долги   италия   луиза казати   маркиза   роскошь   состояние   
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2  комментария
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Serjio Полчаса назад
Зачем я только что читал про эту бл..дь сам не пойму и что хотел донести автор этим тоже непонятно, этак можно опусы писать про любую проститутку...
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Pill Полчаса назад
Свежо предание.
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