Как итальянская маркиза стала светской львицей, а потом промотала всё своё состояние и умерла нищей

Строго говоря, красавицей Луизу никогда не считали. В отличие от её старшей сестры. Вот про ней говорили, что природа наделила её грацией и женственностью. А Луизе не досталось ничего.

Но какая разница, как ты выглядишь, если в твоём распоряжении отцовские миллионы, имя и неограниченная свобода? Вот и Луиза так рассудила и пустилась во все тяжкие.