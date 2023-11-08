«Как только язык поворачивается произносить такое?!»: министр образования призвал ни в коем случае не повышать зарплату учителям

Иначе педагоги пойдут в школы «за длинным рублём, а не по призванию».
Министр образования Оренбургской области Алексей Пахомов провёл встречу, посвящённую учебной системе. Там обсуждались мизерные зарплаты учителей. Например, депутат Заксобрания Оренбургской области Нурлан Мунжасаров заявил, что в некоторых районах учителя получают по 8-9 тысяч рублей в месяц. А чтобы ежемесячно получать по 40 тысяч, нужно пахать на две ставки, иметь высшую категорию и стаж работы в 20 лет.
А министр образования Пахомов заметил:
Выровнять всем зарплату и сделать ее московской - произойдет то, что у нас в систему образования пойдут за длинным рублем, а не за тем, что есть призвание детей учить.
Если брать среднюю зарплату учителей по Оренбургской области, то там и в самом деле выходит 35 873 руб. В Москве - аж 99 674 руб. Написано «средняя», но по факту её нужно получить и ухитриться не получить инфаркт - работать придётся по схеме, которую выше указал депутат из Оренбургской области.
По поводу высказывания министра образования Оренбургской области, то его прокомментировал член-корреспондент РАН, лидер движения «Родная школа» Алексей Савватеев:
Как только язык поворачивается произносить такое?! С таким министром образование в Оренбуржье обречено. Совершенно понятно, откуда тот ужас в реальной жизни школьных учителей, о котором они пишут.
Также министр Пахомов поддержал идею пустить работать учителями бывших зеков. Отсидевшие по тяжким и особо тяжким преступлениям всё-таки не пройдут. Ну а если человек, к примеру, что-то украл и отбыл наказание, то преподавать он сможет. Не балаканье на фене или основы блатных понятий и «масти», а труд, физкультуру, литературу или другой предмет.
Источник:
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Далее второй, который имеем на данный момент. За ту массу мозго**бки которая есть у учителей сейчас, получать такую зарплату как получают сейчас(московскую не считаем), это просто скотское отношение к людям которые формируют новые поколения! Тех кто такие ставки оплачивает, и тех кто думает что это нормально, расстреливать надо!
Моё мнение, что платить нужно .... среднюю по региону. За полную ставку(без десятков дополнительных обязанностей) - среднюю по области. Вот к примеру: "нарисовали" откуда-то среднюю зарплату по Брянской области 50 700р., вот её и платите, раз такую насчитали!
Тк учителя и медики - преимущественно женщины, которые не могут позволить иметь своих детей на такую зарплату.