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«Как только язык поворачивается произносить такое?!»: министр образования призвал ни в коем случае не повышать зарплату учителям

«Как только язык поворачивается произносить такое?!»: министр образования призвал ни в коем случае не повышать зарплату учителям

Автор:
08 ноября 2023 15:58
Сообщество : Жить в России
Метки: Алексей Пахомов   Министр образования   зарплата   оренбургская область   педагог   учитель   
1879
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Иначе педагоги пойдут в школы «за длинным рублём, а не по призванию».

Министр образования Оренбургской области Алексей Пахомов провёл встречу, посвящённую учебной системе. Там обсуждались мизерные зарплаты учителей. Например, депутат Заксобрания Оренбургской области Нурлан Мунжасаров заявил, что в некоторых районах учителя получают по 8-9 тысяч рублей в месяц. А чтобы ежемесячно получать по 40 тысяч, нужно пахать на две ставки, иметь высшую категорию и стаж работы в 20 лет.

А министр образования Пахомов заметил:

Выровнять всем зарплату и сделать ее московской - произойдет то, что у нас в систему образования пойдут за длинным рублем, а не за тем, что есть призвание детей учить.

Если брать среднюю зарплату учителей по Оренбургской области, то там и в самом деле выходит 35 873 руб. В Москве - аж 99 674 руб. Написано «средняя», но по факту её нужно получить и ухитриться не получить инфаркт - работать придётся по схеме, которую выше указал депутат из Оренбургской области.

По поводу высказывания министра образования Оренбургской области, то его прокомментировал член-корреспондент РАН, лидер движения «Родная школа» Алексей Савватеев:

Как только язык поворачивается произносить такое?! С таким министром образование в Оренбуржье обречено. Совершенно понятно, откуда тот ужас в реальной жизни школьных учителей, о котором они пишут.

Также министр Пахомов поддержал идею пустить работать учителями бывших зеков. Отсидевшие по тяжким и особо тяжким преступлениям всё-таки не пройдут. Ну а если человек, к примеру, что-то украл и отбыл наказание, то преподавать он сможет. Не балаканье на фене или основы блатных понятий и «масти», а труд, физкультуру, литературу или другой предмет.

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Метки: Алексей Пахомов   Министр образования   зарплата   оренбургская область   педагог   учитель   
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9k
Алексей Час назад
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3k
STRiX 2 минуты назад
Выровнять этому е.б.а.н.у.т.о.м.у. министру з/п до уровня учителя.
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5k
saliamnn 5 минут назад
А сам то он в депутаты пошёл по призванию?
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874
Олеся К 5 минут назад
политтикам тоже ненадо таких зарплат высоких пусть они по призванию работают....за идею!!!!!!!!!!
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874
Олеся К 6 минут назад
идиотина....что у него в мозгах вообще!!!!
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735
Exciter 8 минут назад
Мляяя, как они во власть пролазят?
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17k
Сергей 10 минут назад
А он в министры зачем пошел? Неужели по призванию?)
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1k
tvcshnik 13 минут назад
И была такая идея, детей лечить из госбюджета, датупедам народным голосованием.
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1k
tvcshnik 14 минут назад
А в депутаты идут не за длинным рублём? Или Чушь такую писать?
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16k
Kostick 20 минут назад
министра этого отправить учителем на зарплату молодого учителя. в деревню. без права уволиться.
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4k
Александр 20 минут назад
ну, тогда и министру нужно платить как учителю, чтобы "шел не за длинным рублем, а по призванию"
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1k
Илья Полчаса назад
Ничего страшного пригласят в школы работать специалистов из средней азии . Дети водопроводчиков должны получать уровень знаний такой что бы стать водопроводчиком.
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22k
babuby Полчаса назад
Небольшая доля истины в его словах есть, если читать внимательно. Если в какой-нибудь сельской школе, зарплата учителя будет такая-же как и московская, то попрут туда все кому не лень, и таких скотов набьётся на такие места, что нормальным людям там просто места не будет. Это первый аспект.
Далее второй, который имеем на данный момент. За ту массу мозго**бки которая есть у учителей сейчас, получать такую зарплату как получают сейчас(московскую не считаем), это просто скотское отношение к людям которые формируют новые поколения! Тех кто такие ставки оплачивает, и тех кто думает что это нормально, расстреливать надо!
Моё мнение, что платить нужно .... среднюю по региону. За полную ставку(без десятков дополнительных обязанностей) - среднюю по области. Вот к примеру: "нарисовали" откуда-то среднюю зарплату по Брянской области 50 700р., вот её и платите, раз такую насчитали!
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13k
Андрей А 41 минуту назад
Очередной окуевший оторванный от реальности тридварас!
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4k
Феликс Дзержинский 41 минуту назад
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10k
МихА 47 минут назад
Козлина пля... самого на такую зарплату перевести. Сидит рыло очкастое тявкает, работник по призванию сука. В школах скоро вообще учителей не останется.
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543
ruslan d 51 минуту назад
Сегодня уржался с этой новости в каких мирах они живут ???
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9k
Дмитрий 52 минуты назад
Я предлагаю очень простое решение в данном вопросе! Надо министру образования(возможно как то по другому его должность называется) Оренбургской области Алексею Пахомову сделать ЗП, как у сельских учителей оренбуржья! Ну а что Алексей! Вы же пришли в профессию не за длинным рублём, а по призванию? Вот, как говорится с вас и начнём! Ну 8 пожалуй будет маловато конечно, но 20 тысяч!!! Прям самое то З для Алексея Пахомова.
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4k
fkamash 56 минут назад
Учителя, врачи - это такие профессии, которые должны оплачиваться просто превосходно, а не хорошо. А у нас и до "хорошо" не дотягивает. Как какая нация вырастет в итоге?
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11k
Том Сойер Час назад
Министр, ну
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11k
Том Сойер Час назад
Гнать этого министра в шею!!! Мудак тупоголовый! А если останется на должности - платить ему 8-9 тыщ з/п - он же, сука - по призванию там работает....
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