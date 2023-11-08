«Как только язык поворачивается произносить такое?!»: министр образования призвал ни в коем случае не повышать зарплату учителям

Если брать среднюю зарплату учителей по Оренбургской области, то там и в самом деле выходит 35 873 руб. В Москве - аж 99 674 руб. Написано «средняя», но по факту её нужно получить и ухитриться не получить инфаркт - работать придётся по схеме, которую выше указал депутат из Оренбургской области.

По поводу высказывания министра образования Оренбургской области, то его прокомментировал член-корреспондент РАН, лидер движения «Родная школа» Алексей Савватеев: