Полицейским Урала устроили разнос после рапорта о коне-насильнике

Тот самый случай, когда сначала стоит проверить факты, а уж потом их обнародовать.
Анекдотичная ситуация произошла в городе Миассе Челябинской области. Поздней ночью 3 февраля в дежурную часть отделения "Южный" ОМВД по Миассу поступил звонок - явно нетрезвая женщина кричала, что ее изнасиловал конь.
По факту звонка было составлено заявление на имя начальника отдела полиции, которое затем попало в соцсети - как сообщают СМИ, его сфотографировал и опубликовал вольнонаемный работник ОМВД.
Между тем, применение физического насилия со стороны животного оказалось не влажными фантазиями дамы, не реальностью, а речевым оборотом. Оскорбленная грубой силой мужчины, нетрезвая заявительница сравнила его с лошадью, прокричав в трубку, что "этот конь ее изнасиловал", а дежурный на телефоне понял ее слишком буквально. Такую ошибку работнику ОМВД не простили и уволили из органов внутренних дел "по отрицательным основаниям". Его начальство также ждет взыскание: к руководителям нерадивого экс-полицейского применят дисциплинарное наказание.
Между тем, применение физического насилия со стороны животного оказалось не влажными фантазиями дамы, не реальностью, а речевым оборотом. Оскорбленная грубой силой мужчины, нетрезвая заявительница сравнила его с лошадью, прокричав в трубку, что "этот конь ее изнасиловал", а дежурный на телефоне понял ее слишком буквально. Такую ошибку работнику ОМВД не простили и уволили из органов внутренних дел "по отрицательным основаниям". Его начальство также ждет взыскание: к руководителям нерадивого экс-полицейского применят дисциплинарное наказание.
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