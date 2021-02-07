Полицейским Урала устроили разнос после рапорта о коне-насильнике

По факту звонка было составлено заявление на имя начальника отдела полиции, которое затем попало в соцсети - как сообщают СМИ, его сфотографировал и опубликовал вольнонаемный работник ОМВД.

Между тем, применение физического насилия со стороны животного оказалось не влажными фантазиями дамы, не реальностью, а речевым оборотом. Оскорбленная грубой силой мужчины, нетрезвая заявительница сравнила его с лошадью, прокричав в трубку, что "этот конь ее изнасиловал", а дежурный на телефоне понял ее слишком буквально. Такую ошибку работнику ОМВД не простили и уволили из органов внутренних дел "по отрицательным основаниям". Его начальство также ждет взыскание: к руководителям нерадивого экс-полицейского применят дисциплинарное наказание.