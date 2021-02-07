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Полицейским Урала устроили разнос после рапорта о коне-насильнике

Полицейским Урала устроили разнос после рапорта о коне-насильнике (2 фото)

Автор:
07 февраля 2021 07:06
Сообщество : Жить в России
Метки: Рапорт   конь   миасс   насилие   полиция   смешно   увольнение   
1489
2
Тот самый случай, когда сначала стоит проверить факты, а уж потом их обнародовать.

Источник:

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Метки: Рапорт   конь   миасс   насилие   полиция   смешно   увольнение   
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3k
Федор Час назад
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1k
ых 10 минут назад
А что он должен был написать в рапорте? Составил со слов заявителя, баба заявила, что ее изнасиловал конь, запись разговора имеется. Не может же он отсебятину писать. Есть тут грамотные в этом вопросе? Разъясните, пожалуйста.
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2k
Иван Иванов 18 минут назад
Мой город. А кони тут распоясолись. В прошлом году шли по улице в магазин с женой, и что вы думаете, при мне её за плечо укусила лошадь. Ржал так, что все кони в округе разбежались. С плечом все нормально, пуховик обмуслякан.
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916
Дмитрий 36 минут назад
Стёб какой то! На прикол больше похоже.
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9k
zlopisec 59 минут назад
Ну прикололся пацан на работе, чкго увольнять-то сразу
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2k
Ям 59 минут назад
ну хоть не объявили коня в розыск и не начали проверки на ипподромах и конюшнях. особенно не повезло бы ранее судимым коням
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7k
Вася Час назад
хтоо, хтоо...
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817
Борис 2 часа назад
Конь в пальто совсем распустился.
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5k
Echo 2 часа назад
А что должны были подумать в полиции, если выросли на фильме Екатерина Великая
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