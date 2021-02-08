Неожиданные факты о Шерлоке Холмсе, которые могут вас удивить

FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Панин устроил вечеринку в нижнем женском белье с женой и подругой (4 фото) Панин устроил вечеринку в нижнем женском белье с женой и подругой... Непрофессионалы в кино, которые справились с ролью не хуже актеров Непрофессионалы в кино, которые справились с ролью не хуже актеров Эффект дымоходной тяги наглядно Эффект дымоходной тяги наглядно Как выглядело закулисье тех мест, где были созданы знаменитые сцены из фильмов Как выглядело закулисье тех мест, где были созданы знаменитые... 30 смертельно опасных реклам, которые сегодня отправили бы вас в тюрьму 30 смертельно опасных реклам, которые сегодня отправили бы вас в... Фотоподборка Фотоподборка "Наутилус Помпилиус" 80-х без него был бы другим "Наутилус Помпилиус" 80-х без него был бы другим Австралию накрыло "мышиным апокалипсисом" Австралию накрыло "мышиным апокалипсисом" Пост для услады феминисток: 20 первых в мире женщин, которые Пост для услады феминисток: 20 первых в мире женщин, которые Дед и Заяц Дед и Заяц "Оскорбляет и раздражает горожан": ветеран МВД из Твери потребовал убрать памятник Кругу "Оскорбляет и раздражает горожан": ветеран МВД из Твери потребовал... Фотоподборка Фотоподборка 10 действительно странных вещей, которые нашли на берегу 10 действительно странных вещей, которые нашли на берегу 7 февраля 1795 г. (226 лет назад) порт Хаджибей переименован в Одессу 7 февраля 1795 г. (226 лет назад) порт Хаджибей переименован в Одессу Девушка весом 120 кг нашла свою судьбу с парнем, который весит в два раза меньше Девушка весом 120 кг нашла свою судьбу с парнем, который весит в... Кубики! Кубики! СССР глазами советского юноши: фотохроника Павла Сухарева СССР глазами советского юноши: фотохроника Павла Сухарева Просто гифки, всякие и разные Просто гифки, всякие и разные Свежая порция фейлов онлайн-шоперов из серии "ожидание и реальность" Свежая порция фейлов онлайн-шоперов из серии "ожидание и реальность"
Неожиданные факты о Шерлоке Холмсе, которые могут вас удивить

Неожиданные факты о Шерлоке Холмсе, которые могут вас удивить (2 фото)

Автор:
08 февраля 2021 09:16
Метки: истории   книги   сыщик   шерлок холмс   
983
2
Книги о Шерлоке Холмсе прочно ассоциируются с детством. Наверняка у многих на книжной полке стояло около 10 томов с историями о великом сыщике, которыми периодически зачитывались. И, надо сказать, 10 томов — это большая роскошь для маленькой квартиры.

Источник:

Еще крутые истории!
Метки: истории   книги   сыщик   шерлок холмс   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
2
9
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
19k
Вишенка Крокодилова 3 часа назад
В восьмитомном собрании сочинений Конан Дойля рассказы о Холмсе занимали первые три тома.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
9k
Bill 47 минут назад
А еще Холмс употреблял кокаин внутривенно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
236
Лучший Друг 2 часа назад
Я слышал, что дойла нашего, конана, избили на улице с угрозами и требованием вернуть холмса
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
410
sedoisever 3 часа назад
Когда я читал Дойла, доктор был Уотсоном. )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Corvus Corax sedoisever 2 часа назад
Так и есть.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Андрей Дядя sedoisever Полчаса назад
смотря где. если взять уэльский или южный английский то будет звучать так же как и в русском переводе ) Ватсон. на кокни вообще будет звучать как Восн, Хомс )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Панин устроил вечеринку в нижнем женском белье с женой и подругой (4 фото) Панин устроил вечеринку в нижнем женском белье с женой и подругой (4 фото) Реально выбесил своей безграмотностью Реально выбесил своей безграмотностью Британка голышом прокатилась на велосипеде ради благотворительности Британка голышом прокатилась на велосипеде ради благотворительности 6 интересных фактов обо всём на свете 6 интересных фактов обо всём на свете Служебный пес потерял задние лапы, спасая солдат в Афганистане Служебный пес потерял задние лапы, спасая солдат в Афганистане Самые странные книги в истории человечества Самые странные книги в истории человечества
ammina_fomina

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

589



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Причины развала радиозаводов СССР на примере маленького приемника
3
228
Причины развала радиозаводов СССР на примере маленького приемника
Во Львове осквернили памятник Степану Бандере
0
199
Во Львове осквернили памятник Степану Бандере
﻿
Набирающие популярность
Украинка сделала коту татуировку, но не все одобрили ее поступок
0
25
Украинка сделала коту татуировку, но не все одобрили ее поступок
Произведение искусства на колесах: этот великолепно отреставрированный Porsche 911 1989 года может стать вашим
0
4
Произведение искусства на колесах: этот великолепно отреставрированный Porsche 911...
Китайские майнеры добывают эфириум в Starbucks (видео)
Китайские майнеры добывают эфириум в Starbucks (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
5
6

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#факты#жизнь#приколы#девушки#люди#сша#космос#увольнение
#фото#прикол#Россия#кино#смешно#истории#настроение#прикольные#роли#война
#история#животные#СССР#китай#интересное#картинки#позитив#в мире#шоу бизнес#подборка

На что жалуетесь?

Вернуться