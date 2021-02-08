Неожиданные факты о Шерлоке Холмсе, которые могут вас удивить

Книги о Шерлоке Холмсе прочно ассоциируются с детством. Наверняка у многих на книжной полке стояло около 10 томов с историями о великом сыщике, которыми периодически зачитывались. И, надо сказать, 10 томов — это большая роскошь для маленькой квартиры.
1) У главных героев были другие имена
В 1886 году Артур Конан Дойл меньше чем за месяц написал повесть «Этюд в багровых тонах». Повесть стала не только началом многолетней истории о необычном сыщике и его помощнике, но и поворотной точкой в судьбе самого автора.
Журнал The Strand, на страницах которого описывались приключения Холмса, раскупался мгновенно. Дойл стал «звездой» и наконец решился оставить врачебную практику и сосредоточиться на писательстве.
Однако главными героями первой версии «Этюда в багровых тонах» были сыщик Шеридан Хоуп и доктор Ормонд Сэкер. Позднее автор переименовал их в знакомых нам Холмса и Ватсона.
2) Холмс никогда не говорил: «Элементарно, Ватсон!»
В книгах Шерлок Холмс употреблял фразы вроде «Элементарно» или «Это было очень поверхностно, мой дорогой Ватсон», но знаменитую фразу придумал совершенно другой английский писатель.
Её упомянул Пелам Гренвилл Вудхаус в журнале «Псмит» в 1915 году. Позднее эта фраза прозвучит в первом звуковом фильме о гениальном сыщике.
3) Холмсу приходило столько писем, что пришлось нанять секретаря
Многие слышали, что в момент написания книг о Холмсе адреса «Бейкер-стрит, 221b» в Лондоне не существовало. Но когда улицу продлили на север, этот номер дома оказался в числе тех, что принадлежат зданию строительного общества Abbey National. На его беду...
Чтобы справиться с потоком писем, адресованных сыщику, Abbey National пришлось нанять специального секретаря. Позднее адрес «Бейкер-стрит, 221b» был официально присвоен дому, который фактически имел номер 239. Он стал музеем Шерлока Холмса.
4) Холмс никогда не носил шляпу охотника за оленями
Сыщика часто изображают в шляпе с козырьками спереди и сзади и двумя боковыми «ушами». В таком головном уборе в сельской Англии часто охотились на оленей, из-за чего он и получил своё название.
Правда, в текстах о Шерлоке Холмсе нет упоминаний о том, что сыщик её носил. За яркий образ мы должны поблагодарить художника Сидни Паджета — одного из первых иллюстраторов детективных рассказов.
В 1886 году Артур Конан Дойл меньше чем за месяц написал повесть «Этюд в багровых тонах». Повесть стала не только началом многолетней истории о необычном сыщике и его помощнике, но и поворотной точкой в судьбе самого автора.
Журнал The Strand, на страницах которого описывались приключения Холмса, раскупался мгновенно. Дойл стал «звездой» и наконец решился оставить врачебную практику и сосредоточиться на писательстве.
Однако главными героями первой версии «Этюда в багровых тонах» были сыщик Шеридан Хоуп и доктор Ормонд Сэкер. Позднее автор переименовал их в знакомых нам Холмса и Ватсона.
2) Холмс никогда не говорил: «Элементарно, Ватсон!»
В книгах Шерлок Холмс употреблял фразы вроде «Элементарно» или «Это было очень поверхностно, мой дорогой Ватсон», но знаменитую фразу придумал совершенно другой английский писатель.
Её упомянул Пелам Гренвилл Вудхаус в журнале «Псмит» в 1915 году. Позднее эта фраза прозвучит в первом звуковом фильме о гениальном сыщике.
3) Холмсу приходило столько писем, что пришлось нанять секретаря
Многие слышали, что в момент написания книг о Холмсе адреса «Бейкер-стрит, 221b» в Лондоне не существовало. Но когда улицу продлили на север, этот номер дома оказался в числе тех, что принадлежат зданию строительного общества Abbey National. На его беду...
Чтобы справиться с потоком писем, адресованных сыщику, Abbey National пришлось нанять специального секретаря. Позднее адрес «Бейкер-стрит, 221b» был официально присвоен дому, который фактически имел номер 239. Он стал музеем Шерлока Холмса.
4) Холмс никогда не носил шляпу охотника за оленями
Сыщика часто изображают в шляпе с козырьками спереди и сзади и двумя боковыми «ушами». В таком головном уборе в сельской Англии часто охотились на оленей, из-за чего он и получил своё название.
Правда, в текстах о Шерлоке Холмсе нет упоминаний о том, что сыщик её носил. За яркий образ мы должны поблагодарить художника Сидни Паджета — одного из первых иллюстраторов детективных рассказов.
5) Дойл пытался убить Шерлока Холмса, но ему не дали
«Думаю, если бы я не имел никаких дел с Холмсом, который затмевает мои лучшие произведения, моё положение в литературе было бы куда более внушительным», — негодовал писатель. Его другие произведения не вызывали такого интереса у публики.
Во время путешествия по Швейцарии Дойл нашёл идеальное место для убийства сыщика — Райхенбахский водопад. Он выполнил задуманное в рассказе «Последнее дело Холмса», но реакция читателей не заставила себя ждать...
Дойл получал письма с мольбами и угрозами, поклонники выходили на митинги в траурных повязках, издатели подсчитывали свои убытки и забрасывали автора телеграммами. По легенде, писатель сдался, когда сыщика попросила вернуть сама королева Виктория. И в 1901 году увидела свет повесть «Собака Баскервилей»...
«Думаю, если бы я не имел никаких дел с Холмсом, который затмевает мои лучшие произведения, моё положение в литературе было бы куда более внушительным», — негодовал писатель. Его другие произведения не вызывали такого интереса у публики.
Во время путешествия по Швейцарии Дойл нашёл идеальное место для убийства сыщика — Райхенбахский водопад. Он выполнил задуманное в рассказе «Последнее дело Холмса», но реакция читателей не заставила себя ждать...
Дойл получал письма с мольбами и угрозами, поклонники выходили на митинги в траурных повязках, издатели подсчитывали свои убытки и забрасывали автора телеграммами. По легенде, писатель сдался, когда сыщика попросила вернуть сама королева Виктория. И в 1901 году увидела свет повесть «Собака Баскервилей»...
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Метки: истории книги сыщик шерлок холмс
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