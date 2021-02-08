Неожиданные факты о Шерлоке Холмсе, которые могут вас удивить

1) У главных героев были другие имена

В 1886 году Артур Конан Дойл меньше чем за месяц написал повесть «Этюд в багровых тонах». Повесть стала не только началом многолетней истории о необычном сыщике и его помощнике, но и поворотной точкой в судьбе самого автора.



Журнал The Strand, на страницах которого описывались приключения Холмса, раскупался мгновенно. Дойл стал «звездой» и наконец решился оставить врачебную практику и сосредоточиться на писательстве.



Однако главными героями первой версии «Этюда в багровых тонах» были сыщик Шеридан Хоуп и доктор Ормонд Сэкер. Позднее автор переименовал их в знакомых нам Холмса и Ватсона.



2) Холмс никогда не говорил: «Элементарно, Ватсон!»

В книгах Шерлок Холмс употреблял фразы вроде «Элементарно» или «Это было очень поверхностно, мой дорогой Ватсон», но знаменитую фразу придумал совершенно другой английский писатель.



Её упомянул Пелам Гренвилл Вудхаус в журнале «Псмит» в 1915 году. Позднее эта фраза прозвучит в первом звуковом фильме о гениальном сыщике.



3) Холмсу приходило столько писем, что пришлось нанять секретаря

Многие слышали, что в момент написания книг о Холмсе адреса «Бейкер-стрит, 221b» в Лондоне не существовало. Но когда улицу продлили на север, этот номер дома оказался в числе тех, что принадлежат зданию строительного общества Abbey National. На его беду...



Чтобы справиться с потоком писем, адресованных сыщику, Abbey National пришлось нанять специального секретаря. Позднее адрес «Бейкер-стрит, 221b» был официально присвоен дому, который фактически имел номер 239. Он стал музеем Шерлока Холмса.



4) Холмс никогда не носил шляпу охотника за оленями

Сыщика часто изображают в шляпе с козырьками спереди и сзади и двумя боковыми «ушами». В таком головном уборе в сельской Англии часто охотились на оленей, из-за чего он и получил своё название.



Правда, в текстах о Шерлоке Холмсе нет упоминаний о том, что сыщик её носил. За яркий образ мы должны поблагодарить художника Сидни Паджета — одного из первых иллюстраторов детективных рассказов.