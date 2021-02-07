Девушка весом 120 кг нашла свою судьбу с парнем, который весит в два раза меньше

23-летней Бриттани Жак из Онтарио (Канада) не везло в любви: мужчины бросали ее из-за чересчур объемных форм и большого веса. Многие из них говорили, что не расстались бы с девушкой, если бы она похудела. Но в августе прошлого года Бриттани встретила своего ровесника, Мэтта Монтгомери, и несмотря на то, что он вдвое ее легче и субтильнее, пара сразу нашла общий язык.

0 По словам Бриттани, раньше парни все как один ставили ей ультиматум - или она садится на диету, или отношениям конец. Нельзя сказать, что она не пыталась - но попытки не увенчались особым успехом.

0 Источник: Почти разочаровавшись в любви, девушка неожиданно вновь в нее поверила. Ведь Мэтт, с которым они познакомились в Фейсбуке, совершенно не парится по поводу того, что она в два раза тяжелее и шире него.

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0 Источник: Мэтт, со своей стороны, говорит, что не устоял перед обаянием, уверенностью и позитивным настроем Бриттани.

0 Источник: В сети парочку постоянно дразнят за то, что у них такая разница в весе - мол, выглядят они комично. Но Мэтт и Бриттани уверены, что габариты не имеют значения, если речь идет о настоящей любви.

0 Источник: А они прониклись к друг другу с первого взгляда - как только пришли на свидание, сели за столик в кафе и начали общаться.

0 Источник: По словам Мэтта, с Бриттани ему гораздо веселее и радостнее, чем в предыдущих отношениях с худышками. С ними почему-то так спокойно и комфортно он себя не чувствовал, а Бриттани как будто заражает его оптимизмом и уверенностью.

0 Источник: Несколько дней назад он сделал ей предложение, несмотря на то, что они вместе всего пять месяцев. Сюрприз!

0 Источник: По поводу диет Мэтт говорит, что сам любит поесть и никогда не будет заставлять Бриттани ограничивать количество калорий ради похудения. Кстати, он работает фитнес-тренером.