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Девушка весом 120 кг нашла свою судьбу с парнем, который весит в два раза меньше

Девушка весом 120 кг нашла свою судьбу с парнем, который весит в два раза меньше (9 фото)

Автор:
07 февраля 2021 16:04
Сообщество : Истории из жизни
Метки: большая разница   и такое бывает   лишний вес   любовь   отношения   размер не имеет значения   
7054
9
23-летней Бриттани Жак из Онтарио (Канада) не везло в любви: мужчины бросали ее из-за чересчур объемных форм и большого веса. Многие из них говорили, что не расстались бы с девушкой, если бы она похудела. Но в августе прошлого года Бриттани встретила своего ровесника, Мэтта Монтгомери, и несмотря на то, что он вдвое ее легче и субтильнее, пара сразу нашла общий язык.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: большая разница   и такое бывает   лишний вес   любовь   отношения   размер не имеет значения   
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27  комментариев
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9k
vvv 2 часа назад
Мэтт, со своей стороны, говорит, что не устоял перед обаянием, уверенностью и позитивным настроем Бриттани.

Мэтт, если она держит тебя против своей воли, моргни два раза
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−41
Крысу на виселицу 55 секунд назад
А какая, в жопу, разница?
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7k
? ? ? Минуту назад
не дай бог так оголодать!
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819
Рихарт Круспе 3 минуты назад
совет да любовь
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839
Владимир 9 минут назад
Иначе, как сексуальным извращением я это назвать не могу. Ну не может нормальному человеку, с нормальной психикой, нравиться баба, неумеющая или нежелающая контролировать себя в жратве.
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80
Алексей Горошко 11 минут назад
Такую попробуй прокорми
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19k
Добрый Алабай 13 минут назад
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19k
Альберт 13 минут назад
Позиция - "она-сверху":

- Что-то ты притих, дорогой...
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74
призидент король 13 минут назад
а по чему зад такой мятый ?
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10k
Серёга@ призидент король Полминуты назад
Она-же на нем сидит !
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1k
Павел 14 минут назад
Я извиняюсь, но у меня чисто технический вопрос. Как они совокупляются?) Ну всмысле учитывая толщину ее ягодиц, то эрегированный член среднего размера способен ли хотя бы покрыть толщину ее полупопий, не говоря уже о проникновении. Вот собственно только это мне непонятно, спасибо.
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40k
viktor.bobruk 2012 Павел 6 минут назад
Не верь никому! Обманут! Надо самому попытаться, заранее не отчаивайся и вперёд!
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347
Алексей 22 минуты назад
Он просто бегает по ней и кричит: "Неужели это все мое"
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2k
Том Джоуд Полчаса назад
Ну девушка симпатичная, да. Может быть и эрудированная. Но выглядит как антиреклама фастфуда.
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57k
Опиум для народа 49 минут назад
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2
Ерёменко Аурика Час назад
Жалко парня.
Он еще не может себе даже представить что их ждет в будущем,сколько ему надо будет заработать на её лечение.Диабет,гипертония,остеопороз,переломы,потеря зубов,запоры и диарея,это только навскидку.Она станет инвалидом,а ему эту тушу надо будет постоянно переворачивать,мыть,куда-то возить.Жесть,конечно.
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−28
Georg Час назад
Да, "оптимизмом" несомненно завораживает, особенно на фото с рожками...
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5k
Дельфин Красивый Час назад
может у неё папа миллионер
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−41
Крысу на виселицу Час назад
Ябывдул
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67k
TapokSudby Крысу на виселицу Час назад
Кому?
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9k
Алексей Час назад
Ну если совсем никто не дает... То это его вариант. А так то фу... Протоплазма и отстой... Варианты? Вариантов нет.
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438
Serg Dex 2 часа назад
Ну нашла молодец, все имеют право на счастье только зачем в тырнет это пихать, теперь неадекваты поглумятся всласть.
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32k
Антон 2 часа назад
Мля, вот это кусок сала! А парень стопудово извращенец!
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3k
Свирепый Бамбр 2 часа назад
Свиноматка и 5см...
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