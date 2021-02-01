FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Истории из жизни 1619 постов • 703 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Истории из жизни 
Одна из старейших супружеских пар в Великобритании отметила 80 лет брака

Одна из старейших супружеских пар в Великобритании отметила 80 лет брака (10 фото)

Автор:
01 февраля 2021 20:46
Сообщество : Истории из жизни
Метки: 80 лет   брак   великобритания   любовь   отношения   
133
10

Супруги, которые познакомились еще подростками, отпраздновали 80-ю годовщину свадьбы и официально стали одной из старейших женатых пар в Великобритании.

×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Истории из жизни"
Метки: 80 лет   брак   великобритания   любовь   отношения   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
0
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
Но вы держитесь. Что стало с Медведевым после отставки (6 фото) Но вы держитесь. Что стало с Медведевым после отставки (6 фото) 25 радостей холостяцкой жизни 25 радостей холостяцкой жизни "Неважно, когда давать, главное — дать хорошо": девушки о сексе на первом свидании "Неважно, когда давать, главное — дать хорошо": девушки о сексе на первом свидании Любовь уроженца уральской деревни и девушки из Африки поразила россиян Любовь уроженца уральской деревни и девушки из Африки поразила россиян Всё об отношениях Всё об отношениях Студентка влюбилась в профессора философии, который годится ей в отцы Студентка влюбилась в профессора философии, который годится ей в отцы
Mr. Jingles

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

249003



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Посвящается всем тем, кто перешагнул тридцатилетний рубеж
4
142
Посвящается всем тем, кто перешагнул тридцатилетний рубеж
Одичавшие коровы Чернобыльской зоны ведут себя как дикие предки
1
64
Одичавшие коровы Чернобыльской зоны ведут себя как дикие предки
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Продается уникальный родстер VLF Force 1. Он единственный в мире
0
6
Продается уникальный родстер VLF Force 1. Он единственный в мире
Этот концепт мотоцикла BMW может показаться неудобным для езды, но, безусловно, выглядит круто
1
4
Этот концепт мотоцикла BMW может показаться неудобным для езды, но, безусловно,...
Испытания на прочность Samsung Galaxy S21 Ultra и iPhone 12 Pro Max (видео)
Испытания на прочность Samsung Galaxy S21 Ultra и iPhone 12 Pro Max (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Россия#животные#красота#интересное#люди#война#картинки#смешные#авто аварии
#Юмор#факты#навальный#прикольные#девушки#приколы#аварии#настроение#собаки#деньги
#интересно#история#прикол#природа#кино#СССР#дтп#позитив#фотографии#на различный вкус

На что жалуетесь?

Вернуться