Одна из старейших супружеских пар в Великобритании отметила 80 лет брака

Супруги, которые познакомились еще подростками, отпраздновали 80-ю годовщину свадьбы и официально стали одной из старейших женатых пар в Великобритании.
100-летний Рон Голайтли встретил свою возлюбленную Берил, которой сейчас 98 лет, в их родном городе Харрогейт. Ему тогда было 16, и один из его приятелей свистнул девушкам, которые шли мимо по улице — среди них была и 14-летняя Берил. Девушка обернулась на звук и «влюбилась с первого взгляда» в кудри Рона и его «нахальную ухмылку», и с тех пор пара не расставалась.
Рон и Берил связали себя узами брака в Северном Йоркшире в 1941 году, в разгар Второй мировой войны. Рон, служивший в гренадерской гвардии, взял тогда отпуск. Отпуск дважды отменяли перед свадьбой, и ему пришлось подать заявление на специальное разрешение на брак. Свадьба состоялась в последний момент: они не успели нанять фотографа и им пришлось попросить первого попавшегося прохожего стать шафером Рона.
«Мы поженились в 1941 году, когда мне было 18, — говорит Берил. — Я не уверена, делал ли он вообще предложение, мы просто обсуждали будущее, когда поженимся. Никакого романтического предложения не было, он точно не опускался на одно колено. Мы просто начали планировать свадьбу».
У Берил, которая раньше работала продавщицей, и Рона, бывшего водителя фуры, есть две дочери — Маргарет и Сью, — шесть внуков, 10 правнуков и праправнук. 8 января супруги отпраздновали 80 лет совместной жизни и получили в подарок от королевы персональную открытку с поздравлением с дубовой свадьбой. Это уже четвертая по счету открытка от королевской семьи — до этого они получали поздравления на 70-ю и 75-ю годовщину свадьбы и 100-летие Рона. Для Рона они имеют особое значение, поскольку когда-то он лично стоял на страже Букингемского дворца.
Берил говорит, что секрет счастливого брака в общении, поскольку супруги никогда не оставляют споры неразрешенными: «Мы обсуждаем разногласия — я думаю, это и есть ключ. Нужно общаться и разговаривать друг с другом. Мне кажется, слишком мало людей сейчас разговаривают друг с другом».
«Мы влюбились, когда были совсем молодыми, и все еще любим друг друга», — добавила она.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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