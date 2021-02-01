Одна из старейших супружеских пар в Великобритании отметила 80 лет брака

Берил говорит, что секрет счастливого брака в общении, поскольку супруги никогда не оставляют споры неразрешенными: «Мы обсуждаем разногласия — я думаю, это и есть ключ. Нужно общаться и разговаривать друг с другом. Мне кажется, слишком мало людей сейчас разговаривают друг с другом».

«Мы влюбились, когда были совсем молодыми, и все еще любим друг друга», — добавила она.