25 радостей холостяцкой жизни

Когда-то давно я прочитал статью, которая действительно прояснила для меня эту тему. Исследования показывают, что люди, состоящие в браке, в среднем немного счастливее, чем одинокие. И это уже давно известно, поэтому люди усвоили идею о том, что брак равняется счастью. Но если изучить цифры в этом исследование, то на самом деле оказывается, что люди в счастливых браках гораздо счастливее, чем все остальные, но люди в неудачных браках гораздо несчастнее остальных. И выходит, что счастливые отношения — лучший возможный расклад, но на втором месте — быть одиноким, и это гораздо лучше, чем оказаться в неудачных отношениях. Так что, как по мне, это не самый лучший вариант, но второй из лучших, и это очень даже неплохо. Типа, у тебя нет Ягуара, но есть Хонда, и она надежна и позволят добраться до места назначения. По крайней мере ты не водишь развалюху 70-х годов, у которой протекает бензобак, а на капоте скотчем приклеена пластиковая фигурка ягуара.