25 радостей холостяцкой жизни

Пользователь Reddit попросил одиноких людей рассказать, что им больше всего нравится в жизни без пары. Невинный вопрос моментально привлек внимание пользователей и пост собрал больше 13 тысяч комментариев. Вот несколько самых популярных ответов: от возможности развалиться посреди кровати до отсутствия необходимости тусоваться с чужими друзьями.
Помню, как приходилось мчаться домой каждый вечер, потому что, если я опаздывала даже на 5 минут, мне приходилось объясняться. Бывало, что я возвращалась точно вовремя, и он все равно был в поганом настроение. Теперь я могу целый день разъезжать по округе, абсолютно ничем не занимаясь, и мне не надо никому ничего объяснять, и, когда я думаю о том, что пора возвращаться домой, эта мысль меня радует.
Когда-то давно я прочитал статью, которая действительно прояснила для меня эту тему. Исследования показывают, что люди, состоящие в браке, в среднем немного счастливее, чем одинокие. И это уже давно известно, поэтому люди усвоили идею о том, что брак равняется счастью. Но если изучить цифры в этом исследование, то на самом деле оказывается, что люди в счастливых браках гораздо счастливее, чем все остальные, но люди в неудачных браках гораздо несчастнее остальных. И выходит, что счастливые отношения — лучший возможный расклад, но на втором месте — быть одиноким, и это гораздо лучше, чем оказаться в неудачных отношениях. Так что, как по мне, это не самый лучший вариант, но второй из лучших, и это очень даже неплохо. Типа, у тебя нет Ягуара, но есть Хонда, и она надежна и позволят добраться до места назначения. По крайней мере ты не водишь развалюху 70-х годов, у которой протекает бензобак, а на капоте скотчем приклеена пластиковая фигурка ягуара.
Мне не нравится проводить время с людьми. У меня есть один друг, с которым я вижусь каждые две недели, и этого общения мне хватает.
Честно говоря, отсутствие отношений позволило мне сосредоточиться на получении образования.
Я могу делать все, что захочу. Если я хочу засидеться допоздна, я могу. Хочу купить что-то — могу, посмотреть фильм, послушать музыку — могу. Если мне приспичит переставить мебель или сделать ремонт в квартире, я могу это сделать. Я сам выбираю, как мне проводить время, как тратить деньги, как копить их. Одиноко ли мне? Честно, иногда бывает. Но у меня есть хорошие друзья. Если мне хочется пообщаться с ними, или они хотят провести время со мной, я могу с ними встретиться. И если мне не хочется выходить, я могу остаться дома.
Я была обручена, но расторгла помолвку в июле, поскольку претерпела много унижений от него и его семьи. Я отложила на свадьбу довольно много денег, и теперь могу тратить их на то, о чем давно мечтала. Я наконец-то могу позаботиться о себе и узнать, кто я как личность, а не чья-то невеста.
Можете назвать меня эгоисткой, но мне нравится свобода: просыпаться и ложиться спать, когда я захочу, обставлять квартиру (которую я купила и оплатила сама) так, как мне нравится, строить планы и расписания так, как мне кажется лучше, готовить и есть все, что я захочу (и не делиться), а также ставить долгосрочные финансовые и карьерные цели, не думая о том, что они не совпадают с чужими.
Я больше никогда не хочу поворачивать ключ в замке, тревожась о том, что меня ждет по ту сторону двери. Я не хочу справляться с чужими эмоциями или ходить вокруг кого-то на цыпочках. Я люблю чувство спокойствия от того, что мое пространство — только мое. А еще я ненавижу связанные с отношениями обязательства. Я не хочу ходить на чужие мероприятия, покупать подарки родственникам мужа и т.д. В общем, я эгоистка.
Моя квартира в идеальном порядке и, самое главное, на 95% пустая.
Большую часть моей взрослой жизни у меня не было отношений, и меня ужасно бесит жить с кем-то. У меня был партнер, который храпел, и недосып сильно на меня влиял. Ты привыкаешь действовать по-своему, и в друг кто-то хочет, чтобы ты начал кучу всего делать иначе. Я не то чтобы предпочитаю не вступать в отношения — я предпочитаю жить в одиночестве.
Я могу поужинать бутербродом или попкорном, если мне этого захочется.
Когда я впервые за несколько лет оказалась одна, я научилась любить себя, не нуждаясь для этого в чьем-то одобрении.
Я без отношений уже 10 лет. Все мои деньги принадлежат только мне. Все мое время принадлежит только мне. Все свое внимание я уделяют тому, чему хочу. Я просто пытаюсь получать удовлетворение от жизни.
Когда приближаются праздники, я не стрессую, и они не влетают мне в копеечку.
Мне больше не приходится тусоваться с друзьями второй половинки.
Я могу делать все, что хочу и когда хочу, ни с кем не советуясь. Кроме того, ни одна женщина не заслуживает моей токсичной семейки.
Я лучше буду одинока, чем с кем-то, кто не ценит мою любовь и заботу.
Мне не нужно беспокоиться из-за того, как я выгляжу и во что одета, когда я просто расслабляюсь на выходных. С волосами в небрежном пучке, без макияжа, без штанов и без проблем.
Я узнал себя, когда прекратил ходить на свидания. Я уже 4 года одинок и мне нравится, кем я стал. Я смог найти себя, определить свои цели и то, кем хочу быть.
Я могу говорить с собой вслух, и это никому не покажется странным. Если ты говоришь сам с собой, когда кто-то есть рядом — ты псих, а если некому это услышать, то все в порядке.
В моем доме все лежит на своих местах. У других людей бывает куча привычек, которые усложняют тебе жизнь. Хочешь помыть сковородку? Кто-то заставил раковину тарелками. Ищешь ключи? Кто-то не смог найти свои, одолжил твои и оставил их в кармане куртки. Где куртка? Он не помнит!
У меня много разных хобби. Когда я был в отношениях, я не мог ими заниматься. Мне даже учеба давалась тяжело. Сейчас, когда я одинок, я занимаюсь музыкой, рисованием, программированием и т.п. Буквально сегодня я закончил деревянный футляр для наушников, который сам придумал и собрал.
Я не большой поклонник холостяцкой жизни, но раньше, когда я был в отношениях, я круглосуточно торчал в телефоне. Мне нравится, что теперь я могу расслабиться, поиграть в видеоигры, посмотреть фильм или потусить с друзьями, не проверяя постоянно телефон.
Я могу спать посреди кровати и с включенным вентилятором. А еще могу спокойно оставить что-нибудь на столе, и две недели спустя эта вещь все еще будет на месте.
Вернулся с работы в неприлично поздний час? Не нужно пытаться бесшумно забраться в постель и поддерживать неловкий разговор, для которого слишком устал, потому что вторая половина проснулась и хочет знать, который сейчас час, почему так поздно, что тебя задержало и как прошел день, а ты просто хочешь закрыть глаза и уснуть.
Источник:
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У меня жена не конфликтная.
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ВДРУГ!!! Задолбали уже ставить пробел там, где его не должно быть!
Комменсализмом называют отношения, полезные одному, но безразличные другому симбионту.
Аменсализмом отношения, вредные одному, но безразличные другому.
Кооперацией называют необязательные взаимовыгодные отношения.
Форма симбиоза, при которой один организм (паразит) использует другой (хозяин) в качестве источника питания или/и среды обитания, называется паразитизмом.
Эндосимбиоз (см. симбиогенез), это разновидность симбиоза, когда один из партнёров живёт внутри клетки другого.
Оцените какие ,,отношения,, или ,,не отношения,, у вас)))
(Шучу, шучу, не кусайте)
а реальность состоит в том, что большинство времени одинок и каждые выходные нет девушки в постели. друзья тоже не всегда находят время, т.к. семья, дети, нет времени и денег, да и не всегда они нужны. в некоторых ситуациях хочется проводить время именно с девушкой. компаний с равным количеством парней и девушек практически нет, да и вообще сегодня все в отношениях, так что в компании обычно только ты не в паре... а в отношениях я и так себе всё могу позволить как и раньше... ну почти всё.
Вспоминаю то время, когда у нас еще не было детей. Жена пять дней в неделю на работе. У меня был график сутки/трое. Свободного времени через край. Делай чо хочу, но вопрос для чего? Просто прозябаешь, прогуливаешь жизнь! Живешь как самурай. У самурая нет цели...только путь !!! А как дети начали рождаться, жизнь обрела смысл.