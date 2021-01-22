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25 радостей холостяцкой жизни

25 радостей холостяцкой жизни (26 фото)

Автор:
22 января 2021 16:09
Сообщество : Жизнь
Метки: Reddit   брак   комментарии в соцсетях   любовь   одиночество   отношения   холостяцкая жизнь   
945
26

Пользователь Reddit попросил одиноких людей рассказать, что им больше всего нравится в жизни без пары. Невинный вопрос моментально привлек внимание пользователей и пост собрал больше 13 тысяч комментариев. Вот несколько самых популярных ответов: от возможности развалиться посреди кровати до отсутствия необходимости тусоваться с чужими друзьями.

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Метки: Reddit   брак   комментарии в соцсетях   любовь   одиночество   отношения   холостяцкая жизнь   
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11  комментариев
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71k
Сосиска в тесте. 41 минуту назад
А мне нравится когда дома жена, дом большой , дети где то бегают , всем места хватaeт. А свобода она в голове.
У меня жена не конфликтная.
А мне нравится когда дома жена, дом большой , дети где то бегают , всем места хватaeт. А свобода она в голове. У меня жена не конфликтная.
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6k
Elena Ki 2 минуты назад
и в друг кто-то хочет
==================
ВДРУГ!!! Задолбали уже ставить пробел там, где его не должно быть!
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958
СДД 14 минут назад
Отзывы одних и тех же людей на разных отрезках жизни будут (могут) иметь противоположные оценки. Когда одни не понимают других, это смешно. Легко можно понять и одиночку и семьянина.
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7k
Клёст Полчаса назад
Мутуализмом называют обоюдно выгодный, обязательный вид симбиоза.
Комменсализмом называют отношения, полезные одному, но безразличные другому симбионту.
Аменсализмом  отношения, вредные одному, но безразличные другому.
Кооперацией называют необязательные взаимовыгодные отношения.
Форма симбиоза, при которой один организм (паразит) использует другой (хозяин) в качестве источника питания или/и среды обитания, называется паразитизмом.
Эндосимбиоз (см. симбиогенез), это разновидность симбиоза, когда один из партнёров живёт внутри клетки другого.

Оцените какие ,,отношения,, или ,,не отношения,, у вас)))
(Шучу, шучу, не кусайте)
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2k
Max Lu 39 минут назад
тупые отговорки людей,которые больше хотят себя убедить, чем меня или же просто люди, которые любят побыть одни (их право).

а реальность состоит в том, что большинство времени одинок и каждые выходные нет девушки в постели. друзья тоже не всегда находят время, т.к. семья, дети, нет времени и денег, да и не всегда они нужны. в некоторых ситуациях хочется проводить время именно с девушкой. компаний с равным количеством парней и девушек практически нет, да и вообще сегодня все в отношениях, так что в компании обычно только ты не в паре... а в отношениях я и так себе всё могу позволить как и раньше... ну почти всё.
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3k
kappaneed Max Lu Полминуты назад
А можно быть с разными девушками, а не все 15 лет с женой, которую уже и не любишь, просто привычка и обязаловка)
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8k
Kostick 40 минут назад
получая образование - как раз надо быть холостым.
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9k
Антон Семёныч 54 минуты назад
У меня дочке 16, среднему пацану 10ть, младшему 3 года. Не скучно вообще, от слова совсем. Бодрят с утра до вечера. Только успевай засыпать и просыпаться. Тоже иногда думал о тишине и о покое. А тут летом отправил их с женой на юга. И дома было 9 дней тишины....
Тоска зеленая, на второй день по этой банде соскучился!!!
Вспоминаю то время, когда у нас еще не было детей. Жена пять дней в неделю на работе. У меня был график сутки/трое. Свободного времени через край. Делай чо хочу, но вопрос для чего? Просто прозябаешь, прогуливаешь жизнь! Живешь как самурай. У самурая нет цели...только путь !!! А как дети начали рождаться, жизнь обрела смысл.
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889
Шурман 56 минут назад
Кому как , я допустим не могу быть один . Мои улетают в отпуск , я в первый день могу выпить , на второй занимаюсь работой через 7 дней психую и посылаю всех на хер и покупаю билеты к ним . Или как не радоваться когда ты приходишь домой а тебе рада и жена и дети . Допустим у меня хоть сын уже подросток так перед сном он идет к мне и целует меня в щеку , привык это делать с годика :) дочка так же . Сегодня жена встала рано сына собрала в школу а доча проснулась пришла к нам в спальню и говорит папа я хочу к тебе ты такой теплый :)))
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11k
Serg2001 Час назад
25 радостей холостяцкой жизни
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13k
Alex Час назад
25 радостей холостяцкой жизниПосмотреть
25 радостей холостяцкой жизни
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