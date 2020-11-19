Тупые советы из интернета, которым лучше никогда не следовать

Тупыми советами интернет полнится. Обращаясь к пользователям соцсетей с тем или иным вопросом, надо быть готовым к тому, что информацию придется фильтровать. А гуглить симптомы болезни вообще опасно для психики! Мы собрали смешные и нелепые советы, которые ничем хорошим не обернулись.

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1. Иногда пользователи соцсетей специально советуют бред 0 Источник:

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2. Оборачиваются подсказки часто не в пользу просящих советы 0 Источник:

3. А иногда бывают дельные советы все-таки 0 Источник:

4. Ого, спасибо, интернет! 0 Источник:

5. Главное, чтобы к подобным советам не прислушивались люди 0 Источник:

6. Абсурдность зашкаливает 0 Источник:

7. Бедные соседи 0 Источник:

8. Знакомо всем втягивающим живот? 0 Источник:

9. Какой интересный календарь 0 Источник:

10. От меркантильных подсказки 0 Источник:

11. Еду тоже распечатаем 0 Источник:

12. Советы из детской книги 0 Источник:

13. Шамана с бубном не хватает 0 Источник:

14. Силы внушения? 0 Источник:

15. Меню для детей разрабатывает 0 Источник:

16. Маленькая хитрость 0 Источник:

17. Пользователи Фишек, кстати, тоже давали шуточные советы друзьям, которые оборачивались полным кошмаром 0 Источник: