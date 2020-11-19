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Тупые советы из интернета, которым лучше никогда не следовать

Тупые советы из интернета, которым лучше никогда не следовать (18 фото)

Автор:
19 ноября 2020 11:34
Сообщество : Юмор
Метки: идиотские советы   прикол   смешно   смешные советы   советы   соцсети   фото   
1587
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Тупыми советами интернет полнится. Обращаясь к пользователям соцсетей с тем или иным вопросом, надо быть готовым к тому, что информацию придется фильтровать. А гуглить симптомы болезни вообще опасно для психики! Мы собрали смешные и нелепые советы, которые ничем хорошим не обернулись.
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Метки: идиотские советы   прикол   смешно   смешные советы   советы   соцсети   фото   
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11k
Сергей 39 минут назад
Дела давно минувших дней

Дела давно минувших дней
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3k
Горожанин Полчаса назад
На самом деле, самые дельные и крутые советы из интернета. Проблема-то в другом. Засилье "умных* в интернете, которые все воспринтмают конкретно. Конкретные какие идиоты.
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21k
Dobry vojak Svejk 39 минут назад
Несколько лет назад звонит хороший знакомый. Хвастает - купил машину (первую) радостей - полные штаны. Вот только одно огорчение - парковался и бампер притёр. Осталась мол краска от столбика. Чем убрать? Говорю ему - ни к воем случае не три всякими растворителями, разведи, мол, в тёплой воде мыло и с тряпочкой убери всё лишнее с ласточки своей. Из всего совета он услышал только слово "растворитель"... ))) В общем с его слов: "Я, говорит, тру растворителем, а сам вспоминаю - что ты мне там про этот растворитель говорил? И чем дальше тру, тем отчётливее вспоминаю, что я что-то не то запомнил ))))"
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