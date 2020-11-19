Тупые советы из интернета, которым лучше никогда не следовать

Тупыми советами интернет полнится. Обращаясь к пользователям соцсетей с тем или иным вопросом, надо быть готовым к тому, что информацию придется фильтровать. А гуглить симптомы болезни вообще опасно для психики! Мы собрали смешные и нелепые советы, которые ничем хорошим не обернулись.
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17. Пользователи Фишек, кстати, тоже давали шуточные советы друзьям, которые оборачивались полным кошмаром
А вы часто обращаетесь к интернету в поисках совета?
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