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Первый компьютер Apple выставлен на продажу за $1,5 миллиона

Первый компьютер Apple выставлен на продажу за $1,5 миллиона (8 фото)

Автор:
06 февраля 2021 17:06
Сообщество : Факты
Метки: Apple-1   ebay   аукцион   дорогой сувенир   компьютер   раритет   редкий лот   факт   
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На аукционе eBay выставлен на продажу компьютер Apple-1 - первый образец "яблочной" техники, сконструированный Стивом Джобсом и Стивом Возняком в 1976 году. Он обойдется покупателю в $1,5 миллиона - в 2250 раз дороже, чем 45 лет назад.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Apple-1   ebay   аукцион   дорогой сувенир   компьютер   раритет   редкий лот   факт   
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1  комментарий
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Alf Полчаса назад
Ничего сверхъестественного, может мой ноутбук тоже через лет 45-50 потянет на миллион баксов.
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