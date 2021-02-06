Первый компьютер Apple выставлен на продажу за $1,5 миллиона

На аукционе eBay выставлен на продажу компьютер Apple-1 - первый образец "яблочной" техники, сконструированный Стивом Джобсом и Стивом Возняком в 1976 году. Он обойдется покупателю в $1,5 миллиона - в 2250 раз дороже, чем 45 лет назад.
Оригинальный компьютер Apple-1 в деревянном корпусе выставлен на продажу на eBay за $1,5 миллиона долларов - в 2250 раз дороже, чем он стоил в 1976 году. Тогда он стал первым продуктом свежерожденной компании Apple, которую Стив Джобс и Стив Возняк основали как раз в 1976-м. Первый Apple стоил $666,66 (примерно 45000 рублей). Всего было продано около 175 экземпляров.
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Машину, которая находится в полностью рабочем состоянии, продает Кришна Блейк из США. Он приобрел ее в 1978 году. К компьютеру прилагается оригинальная инструкция и интерфейс на кассете, а также телевизор Sony TV-115, который Джобс изначально рекомендовал использовать в качестве дисплея. Как утверждает Блейк, это первый случай продажи такой компьютерной редкости на онлайн-аукционе. В марте 2020 года такой же оригинал Apple-1, но без деревянного корпуса, был продан на обычном аукционе в Бостоне за $458 711.
Первый компьютер Applе был совсем не похож на современные гаджеты компании, готовые к использованию сразу после покупки. Это был набор для любителей электроники и членов клуба компьютерных гиков Пало-Альто, к которому принадлежали и Джобс с Возняком. Однако все изменилось, когда владелец магазина техники The Byte Shop в Маунтин Вью согласился купить у Джобса и Возняка 50 компьютеров, но только в полностью собранном виде. В общей сложности, друзья собрали около 200 машин на продажу в гараже родителей Джобса в Маунтин Вью, 175 из которых были распроданы. За Apple-1 последовал более продвинутый Apple-2. Он вышел в 1977 году - в пластиковом корпусе и со встроенной клавиатурой. Его продажи позволили компании поднять выручку с $774000 до $18 миллионов всего за три года.
Apple-1, выставленный Кришной Блейком на аукцион, был куплен первым владельцем в The Byte Shop. Это один из шести известных компьютеров этой модели, сохранившихся в первозданном виде. Остальные пять находятся в музейных коллекциях. Более того, компьютер Блейка, значившийся в магазинной описи за номером 79, имеет максимальную техническую сохранность среди всех шести машин, поскольку практически все время находился в специальном хранилище. Оригинальное происхождение компьютера подтвердил в августе 2019 года эксперт по продукции Apple Кори Коэн. По его словам, компьютер никогда не переделывался и не ремонтировался, и сохранил все оригинальные детали, включая зарядку и клавиатуру.
"Этот технологический памятник, можно сказать, уже превратился в произведение искусства, - говорит Блейк. - Я купил его в 1978 году в магазине, куда его сдал первый владелец, поскольку хотел поменять его на Apple-2 с доплатой. Тогда это был единственный магазин в Монреале, где были в продаже Apple-2".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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