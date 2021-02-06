Первый компьютер Apple выставлен на продажу за $1,5 миллиона

Первый компьютер Applе был совсем не похож на современные гаджеты компании, готовые к использованию сразу после покупки. Это был набор для любителей электроники и членов клуба компьютерных гиков Пало-Альто, к которому принадлежали и Джобс с Возняком. Однако все изменилось, когда владелец магазина техники The Byte Shop в Маунтин Вью согласился купить у Джобса и Возняка 50 компьютеров, но только в полностью собранном виде. В общей сложности, друзья собрали около 200 машин на продажу в гараже родителей Джобса в Маунтин Вью, 175 из которых были распроданы. За Apple-1 последовал более продвинутый Apple-2. Он вышел в 1977 году - в пластиковом корпусе и со встроенной клавиатурой. Его продажи позволили компании поднять выручку с $774000 до $18 миллионов всего за три года.