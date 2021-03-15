FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Сообщество Юмор 11895 постов • 2594 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор 
Видеоигры в реальности

Видеоигры в реальности (1 фото + 22 видео)

Автор:
15 марта 2021 18:42
Сообщество : Юмор
Метки: Assassin's Creed   gta   minecraft   skyrim   видеоигры   компьютер   
1084
1
22
Реальная жизнь иногда сильно напоминает ААА-игру: и там и там рейтресинг и 120 FPS, тупые NPC и баги.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Assassin's Creed   gta   minecraft   skyrim   видеоигры   компьютер   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
2
3
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
509
Ольга Час назад
у этой команды полно прикольных тем по играм и не только
Ссылка youtu.be
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
alexis 8 минут назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Shtoppi 53 минуты назад
<<Баги в Cyberpunk 2077>>
Чет взоржал)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Не просите картошку без соли. Что знают работники Макдоналдса, а вы нет (7 фото) Не просите картошку без соли. Что знают работники Макдоналдса, а вы нет (7 фото) Первый компьютер Apple выставлен на продажу за $1,5 миллиона Первый компьютер Apple выставлен на продажу за $1,5 миллиона В Японии выпустили пижаму для настоящих геймеров В Японии выпустили пижаму для настоящих геймеров Вышел трейлер The Shore, новой игры в жанре лавкрафтовского ужаса Вышел трейлер The Shore, новой игры в жанре лавкрафтовского ужаса Лучшие саундтреки из видеоигр всех времён Лучшие саундтреки из видеоигр всех времён Японцы придумали кровать для настоящих геймеров Японцы придумали кровать для настоящих геймеров
Михаил Мосягин

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

188512



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Наглость - второе счастье: про товарищей, которые переплюнули абсолютно всех
2
65
Наглость - второе счастье: про товарищей, которые переплюнули абсолютно всех
Важные предметы школ СССР, которые сейчас стали бесполезными
1
633
Важные предметы школ СССР, которые сейчас стали бесполезными
﻿
Набирающие популярность в сообществах
"Кетодиета". Или "кето диета"
1
1
"Кетодиета". Или "кето диета"
Дэдпула в натуральную величину продают за 10 тысяч долларов
0
0
Дэдпула в натуральную величину продают за 10 тысяч долларов
Робот-пылесос Roidmi EVE plus скоро появится в продаже
Робот-пылесос Roidmi EVE plus скоро появится в продаже
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Ты только казахам меня не продавай
0
7

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#история#животные#картинки#позитив#прикольные#красота#дтп#настроение#дизайн
#фото#СССР#люди#сатира#приколы#подборка#автомобили#знаменитости#авто аварии#искусство
#прикол#факты#интересно#масленица#автомир#Россия#вов#космос#художник#кино

На что жалуетесь?

Вернуться