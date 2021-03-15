Видеоигры в реальности

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Реальная жизнь иногда сильно напоминает ААА-игру: и там и там рейтресинг и 120 FPS, тупые NPC и баги.
Need for Speed: Most Wanted
Need for Speed: Underground 2
The Elder Scrolls V: Skyrim
Когда игрок пропускает диалоги (есть русские субтитры)
Классическое видео про Skyrim в реальности
The Elder Scrolls в России
Бой из The Elder Scrolls III: Morrowind в реальной жизни
Dark Souls III
Minecraft VS Super Mario
Assassin’s Creed Syndicate
Логика в Assassin’s Creed
Hitman III
Логика в шутерах от первого лица
Баги в Cyberpunk 2077
Баги в реальной жизни
Как умирают герои разных видеоигр
Grand Theft Auto: San Andreas
Как CJ открывает двери
Актёры озвучки Grand Theft Auto: San Andreas разыгрывают знаменитую сцену про Yee Yee Ass Haircut
Несколько лет назад сумасшедший американец устроил GTA в Денвере
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Чет взоржал)))