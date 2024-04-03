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17 артефактов прошлого, которые доказывают, что ранее мастера были не менее рукастыми, чем сегодня

17 артефактов прошлого, которые доказывают, что ранее мастера были не менее рукастыми, чем сегодня

Автор:
03 апреля 2024 09:05
Сообщество : ФотоМир
Метки: Вещи   артефакты   мастер своего дела   одборка   прошло   удивительно   фото   
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Эти вещи не только являются свидетельством технического мастерства своих создателей, но и отражают культурные, религиозные и социальные аспекты своего времени. Среди них представлены различные предметы, изготовленные из металла, камня, дерева и текстиля, которые украшены в сложных и уникальных техниках

Каждый артефакт несёт в себе свою оригинальную историю и часто имеет символическое значение для тех, кто его создал или использовал. Исследование и восстановление таких исторических находок позволяет нам лучше понять наследие прошлого и сохранить его для будущих поколений. Их великолепие продолжает вдохновлять современных художников, дизайнеров и ремесленников на воплощение новых идей.

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Максимилиан I был знаковой фигурой в истории. Он являлся королём Германии, а впоследствии стал императором Священной Римской империи.

Этот изысканный золотой меч был сделан в эпоху Ахеменидов. Это одна из величайших и длительно существовавших империй, которая властвовала в период с 550 по 330 год до нашей эры и охватывала значительную часть Ближнего Востока.

Скульптура относится к цивилизации ольмеков (древние мезоамериканские племена), которые жили на территории современной Мексики в 1200-900 годах до нашей эры. Всего было найдено семнадцать подобных голов. Считается, что они изображают портреты выдающихся ольмекских правителей.

Как можно увидеть, ранее мужчины предпочитали яркую и довольно эксцентричную обувь.

Арк — древнейшая цитадель, возвышающаяся почти на 20 метров над уровнем моря. Ранее крепость была разрушена войсками Чингисхана, а после большевиками.

Это купальня была построена по заказу королевской семьи Малла. Некоторые историки уверены, что сооружение предназначалось не для купания, а для водных жертвоприношений богам.

Узел является символом двойственной человеческой и божественной природы Христа, а также Отца и Сына, соединённых Святым Духом.

Уже в те времена люди тянулись к изобразительному искусству и делали в этом направлении потрясающие успехи.

Империя Мин — могущественное китайское государство, которое образовалось после падения монгольской империи Юань.

Это произведение искусства было изготовлено известными французскими мастерами братьями Моро.

Римские катакомбы представляли собой своеобразные гробницы, в которых хранились останки людей, претерпевших смерть за веру членам римской христианской общины. Они считались священными, поэтому в те времена церкви, монастыри и даже домашние часовни пытались взять себе на попечение такого «святого». Сегодня большая часть «катакомбных мучеников» утрачена.

На изготовление этих часов ушло более 40 лет.

Это огромная бомбарда, способная стрелять каменными ядрами. Весит конструкция более 18 тонн. Построил её выдающийся венгерский военный инженер по имени Урбан для османского султана Мехмеда II.

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Метки: Вещи   артефакты   мастер своего дела   одборка   прошло   удивительно   фото   
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35k
Korolev 45 минут назад
...которая была сделана приблизительно 12500-3900 годах до нашей эры. Да уж, действительно, очень приблизительно...
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35k
Юр21 Полчаса назад
Реальные пассаны и цыгане просто рыдают от зависти!
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Infinite
  • Дата регистрации: 24.03.2015
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