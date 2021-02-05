11 реальных историй, которые нашли вторую жизнь в кино

Вдохновляющие киноистории имеют большое значение, особенно если в их основе лежит реальное событие. Один из важнейших элементов хорошей интерпретации - правильный выбор главного героя. Чем больше персонаж визуально похож на реального человека, тем больше вероятность, что зритель погрузится в фильм. Вот несколько примеров правильного кастинга!
1. Леонард Сеппала в исполнении Уиллема Дефо в "Того" (2019)
Фильм "Того" (2019) рассказывает историю Леонхарда Сеппалы и его ездовых собак, и о том, как главному герою пришлось предпринять опасное путешествие. В 1925 году в городе Ном на Аляске разразилась эпидемия дифтерии, и Сеппала отправился на санях со своим псом Того в путь за необходимым лекарством, поскольку другого способа доставить его не было. Это событие получило название Великой гонки милосердия.
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2. Йоси Гинсберг в исполнении Дэниела Рэдклиффа в фильме "Джунгли" (2017)
В фильме "Джунгли" (2017) рассказывается о борьбе за выживание, в которую пришлось вступить Йосефу "Йоси" Гинсбергу, когда он случайно оказался один посреди тропических лесов Амазонки.
История Йосси Гинсберга действительно очень кинематографична. Выживание в дикой местности оставило на нем много следов, но Гинсберг также вспоминает, как использовал природу для того, чтобы выжить: он был слаб и голоден, не мог идти дальше, но завершил последний рывок своего побега, используя огненных муравьев и их укусы. Они дали ему достаточно адреналина, чтобы продолжать путь. В своих попытках выжить он даже представлял себе женщину, которая его сопровождала (вероятно, чтобы компенсировать чувство одиночества).
История Йосси Гинсберга действительно очень кинематографична. Выживание в дикой местности оставило на нем много следов, но Гинсберг также вспоминает, как использовал природу для того, чтобы выжить: он был слаб и голоден, не мог идти дальше, но завершил последний рывок своего побега, используя огненных муравьев и их укусы. Они дали ему достаточно адреналина, чтобы продолжать путь. В своих попытках выжить он даже представлял себе женщину, которая его сопровождала (вероятно, чтобы компенсировать чувство одиночества).
3. Кристофер МакКэндлесс в исполнении Эмиля Хирша в фильме "В диких условиях" (2007)
Биографический фильм "В диких условиях" (2007) рассказывает о путешественнике Кристофере МакКэндлессе и его последних днях, проведенных в одиночестве в пустыне.
МакКэндлесс посвятил свою жизнь путешествию по стране с небольшими затратами или совсем без денег, и в итоге оказался на Аляске, укрывшись в заброшенном автобусе на малоизвестной тропе. Во время своего пребывания там он написал манифест под именем Александр Супербродяга. В манифесте он утверждал, что участвовал в "решающей битве, чтобы убить ложное существо внутри и победоносно завершить духовную революцию". МакКэндлесс - противоречивая фигура, которую некоторые уважают за его идеалы, а другие критикуют за склонность к саморазрушению.
МакКэндлесс посвятил свою жизнь путешествию по стране с небольшими затратами или совсем без денег, и в итоге оказался на Аляске, укрывшись в заброшенном автобусе на малоизвестной тропе. Во время своего пребывания там он написал манифест под именем Александр Супербродяга. В манифесте он утверждал, что участвовал в "решающей битве, чтобы убить ложное существо внутри и победоносно завершить духовную революцию". МакКэндлесс - противоречивая фигура, которую некоторые уважают за его идеалы, а другие критикуют за склонность к саморазрушению.
4. Шерил Стрэйд в исполнении Риз Уизерспун в фильме "Дикая" (2014)
"Дикая" (2014) - это экранизация книги Шерил Стрэйд "Дикая природа: от потерь к находкам на Тихоокеанской тропе", в которой она описала свой одиночный поход и пережитые трудности. Стрэйд преодолела в общей сложности 1770 км за 94 дня. Поход должен был помочь ей справиться со смертью матери и излечить от наркотической зависимости.
5. Фрэнк Валлелонга в исполнении Вигго Мортенсена в "Зеленой книге" (2018)
Фильм "Зеленая книга" (2018) основан на реальной истории гастролирующего джазового пианиста Дона Ширли, которую рассказал его бывший водитель и телохранитель Фрэнк "Тони Липа" Валлелонга. Фрэнка наняли для сопровождения музыканта, который отправился на гастроли в южные штаты США во времена расовой сегрегации.
История "Зеленой книги", конечно, носит политический и социальный характер, но одна из главных линий в фильме - то, как рабочие взаимоотношения постепенно превращаются в настоящую дружбу. После того совместного путешествия Дон Ширли и Фрэнк Валлелонга остались друзьями, хотя уже и не работали вместе.
История "Зеленой книги", конечно, носит политический и социальный характер, но одна из главных линий в фильме - то, как рабочие взаимоотношения постепенно превращаются в настоящую дружбу. После того совместного путешествия Дон Ширли и Фрэнк Валлелонга остались друзьями, хотя уже и не работали вместе.
6. Дон Ширли в исполнении Махершалы Али в "Зеленой книге" (2018)
Второй главный герой "Зеленой книги" (2018) Дон Ширли был талантливым американским музыкантом, который в 1962 году отправился в тур по южным штатам, несмотря на политическую и социальную напряженность в регионе.
Фильм больше основан на рассказе Валлелонги, что вызвало некоторые разногласия с родственниками Ширли. Сам Ширли не хотел, чтобы о нем снимали фильм, пока он был еще жив, и Валлелонга просил сценаристов уважать это. До самой смерти Ширли был предан музыке и выступал в больших концертных залах, таких как Ла Скала в Милане.
Фильм больше основан на рассказе Валлелонги, что вызвало некоторые разногласия с родственниками Ширли. Сам Ширли не хотел, чтобы о нем снимали фильм, пока он был еще жив, и Валлелонга просил сценаристов уважать это. До самой смерти Ширли был предан музыке и выступал в больших концертных залах, таких как Ла Скала в Милане.
7. Хью Гласс в исполнении Леонардо Дикаприо в "Выжившем" (2015)
"Выживший" (2015) - это история мести, основанная на романе о жизни американского пограничника в 19 веке.
Фильм определенно приукрасил некоторые эпизоды биографии Гласса, но одно верно - он действительно преодолел большое расстояние, примерно 322–483 км, будучи серьезно раненным. Нападение медведя также верно, но фильм сильно опирался на историю мести, в то время как некоторые источники предполагают, что в действительности Гласс простил тех, кто оставил его одного и не пытался мстить. В конце концов, у него просто не было на это сил.
Фильм определенно приукрасил некоторые эпизоды биографии Гласса, но одно верно - он действительно преодолел большое расстояние, примерно 322–483 км, будучи серьезно раненным. Нападение медведя также верно, но фильм сильно опирался на историю мести, в то время как некоторые источники предполагают, что в действительности Гласс простил тех, кто оставил его одного и не пытался мстить. В конце концов, у него просто не было на это сил.
8. Тами Олдхэм в исполнении Шейлин Вудли в фильме "Во власти стихии" (2018)
В фильме "Во власти стихии" (2018) рассказывается история Тами Олдхэм, которая во время морского путешествия вместе с женихом оказалась во власти бушующей стихии - урагана 4-й категории. У Тами Олдхэм был некоторый опыт плавания под парусами, но сильный ураган разбил ее лодку, и она сама была без сознания в течение 27 часов. Затем ей пришлось починить тонущую лодку, создать импровизированный парус, а затем полагаться только на часы и секстант, чтобы добраться до ближайшего побережья. Это история о человеке, дух которого невероятно силен.
9. Арон Ральстон в исполнении Джеймса Франко в фильме "127 часов" (2010)
В фильме "127 часов" (2010) рассказывается о реально произошедшем трагическом инциденте. Скалолаз и исследователь каньонов Арон Ральстон во время очередной одиночной вылазки в каньоны (что было для него совершенно обычно) попал в ловушку. Его руку придавил огромный валун. Мужчина провел 127 часов без еды, питья и надежды выжить. Но сумел принять самое главное решение в своей жизни - и отпилил застрявшую руку, чтобы спастись самому. Позже он рассказывал о том, что ему помогли логика и отчаянное, маниакальное состояние, в которое он впал.
10. Нандо Паррадо в исполнении Итана Хоука в фильме "Живые" (1993)
"Живые" (1993) - биографическая драма, рассказывающая историю Фернандо "Нандо" Паррадо Долгая, который выжил в авиакатастрофе в Андах и пересек горы, чтобы получить помощь.
Паррадо был в самолете со своей матерью и младшей сестрой, когда разбился рейс 571 Уругвайских ВВС. Мать и сестра погибли. В течение двух месяцев 16 выживших после катастрофы надеялись на спасение, и упоминалось, что все это время им пришлось питаться телами умерших, чтобы выжить. В конце концов, было решено, что 10-дневный поход через горы стоит риска, и Паррадо вместе с еще одним пассажиром вызвались добровольцами в этот поход.
Паррадо был в самолете со своей матерью и младшей сестрой, когда разбился рейс 571 Уругвайских ВВС. Мать и сестра погибли. В течение двух месяцев 16 выживших после катастрофы надеялись на спасение, и упоминалось, что все это время им пришлось питаться телами умерших, чтобы выжить. В конце концов, было решено, что 10-дневный поход через горы стоит риска, и Паррадо вместе с еще одним пассажиром вызвались добровольцами в этот поход.
11. Дональд Кроухерст в исполнении Колина Ферта в "Гонке века" (2017)
В фильме "Гонка века" (2017) рассказывается история Дональда Кроухерста, моряка-любителя, который участвует в профессиональных кругосветных гонках на яхтах, чтобы обеспечить финансовое будущее своей семье.
История Кроухерста, кажется, очаровывает людей даже 50 лет спустя, и на то есть веские причины. В своей жизни он пережил несколько крупных бизнес-неудач, каждый раз заново "изобретая" себя, и его последней попыткой было совершить кругосветное плавание в одиночку. И для этого он по-крупному смошенничал - солгал о своих парусных достижениях, фальсифицировал данные и к концу своего фальшивого кругосветного путешествия даже сумел написать горячий манифест о слиянии с космосом. В действительности он не только не совершил кругосветку, он так и не закончил гонку, а его лодка была найдена брошенной недалеко от финиша.
История Кроухерста, кажется, очаровывает людей даже 50 лет спустя, и на то есть веские причины. В своей жизни он пережил несколько крупных бизнес-неудач, каждый раз заново "изобретая" себя, и его последней попыткой было совершить кругосветное плавание в одиночку. И для этого он по-крупному смошенничал - солгал о своих парусных достижениях, фальсифицировал данные и к концу своего фальшивого кругосветного путешествия даже сумел написать горячий манифест о слиянии с космосом. В действительности он не только не совершил кругосветку, он так и не закончил гонку, а его лодка была найдена брошенной недалеко от финиша.
12. Генрих Харрер в исполнении Брэда Питта в фильме "Семь лет в Тибете" (1997)
"Семь лет в Тибете" (1997) - фильм по реальным событиям. Он основан на опыте, полученном в Тибете австрийским альпинистом Генрихом Харрером за 7 лет, проведенных им в стране - с 1939 по 1951 год.
Влияние Тибета на Харрера было очевидным: он написал 20 книг о своих приключениях. Некоторые из этих книг - и сами рассказы, и фотографии - считаются одними из лучших свидетельств традиционной тибетской культуры. Харрер основал в Австрии музей Тибета и снял около 40 документальных фильмов.
Влияние Тибета на Харрера было очевидным: он написал 20 книг о своих приключениях. Некоторые из этих книг - и сами рассказы, и фотографии - считаются одними из лучших свидетельств традиционной тибетской культуры. Харрер основал в Австрии музей Тибета и снял около 40 документальных фильмов.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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В 1939 году обершарфюрер СС Генрих Харрер отправился в Британскую Индию в качестве члена немецкой альпинистской экспедиции по восхождению на Нанга Парбат. Альпинистам не удалось дойти до вершины, однако они проложили путь по Диамирской стене этой горы. По окончании экспедиции все её члены были взяты в плен английскими колониальными властями в связи с началом Второй мировой Войны, и отправлены в лагерь для военнопленных в Индию.
29 апреля 1944 г. Харреру и ещё троим пленным удалось cбежать. Проделав огромный путь через Гималаи, Харрер и его друг Петер Ауфшнайтер в феврале 1946 года пришли в Лхасу. Харреру суждено было пробыть в Тибете семь лет. Описываемые в книге события воспоминания его реального опыта жизни в Тибете в 1944 1951 годах.