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11 реальных историй, которые нашли вторую жизнь в кино

11 реальных историй, которые нашли вторую жизнь в кино (13 фото)

Автор:
05 февраля 2021 14:21
Сообщество : Кино
Метки: Выживальщики   биографический фильм   герои фильмов   интересно   на реальных событиях   посмотреть фильм   прототипы героев   прототипы персонажей   
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Вдохновляющие киноистории имеют большое значение, особенно если в их основе лежит реальное событие. Один из важнейших элементов хорошей интерпретации - правильный выбор главного героя. Чем больше персонаж визуально похож на реального человека, тем больше вероятность, что зритель погрузится в фильм. Вот несколько примеров правильного кастинга!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Выживальщики   биографический фильм   герои фильмов   интересно   на реальных событиях   посмотреть фильм   прототипы героев   прототипы персонажей   
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14k
Денис Час назад
Во власти стихии - отличный фильм, но очень тяжёлый под конец. Тётка, конечно, Человек с большой буквы.
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13k
Corvus Corax Час назад
"за 7 лет, проведенных им в стране - с 1939 по 1951 год"

В 1939 году обершарфюрер СС Генрих Харрер отправился в Британскую Индию в качестве члена немецкой альпинистской экспедиции по восхождению на Нанга Парбат. Альпинистам не удалось дойти до вершины, однако они проложили путь по Диамирской стене этой горы. По окончании экспедиции все её члены были взяты в плен английскими колониальными властями в связи с началом Второй мировой Войны, и отправлены в лагерь для военнопленных в Индию.
29 апреля 1944 г. Харреру и ещё троим пленным удалось cбежать. Проделав огромный путь через Гималаи, Харрер и его друг Петер Ауфшнайтер в феврале 1946 года пришли в Лхасу. Харреру суждено было пробыть в Тибете семь лет. Описываемые в книге события воспоминания его реального опыта жизни в Тибете в 1944 1951 годах.
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