В фильме "Гонка века" (2017) рассказывается история Дональда Кроухерста, моряка-любителя, который участвует в профессиональных кругосветных гонках на яхтах, чтобы обеспечить финансовое будущее своей семье.



История Кроухерста, кажется, очаровывает людей даже 50 лет спустя, и на то есть веские причины. В своей жизни он пережил несколько крупных бизнес-неудач, каждый раз заново "изобретая" себя, и его последней попыткой было совершить кругосветное плавание в одиночку. И для этого он по-крупному смошенничал - солгал о своих парусных достижениях, фальсифицировал данные и к концу своего фальшивого кругосветного путешествия даже сумел написать горячий манифест о слиянии с космосом. В действительности он не только не совершил кругосветку, он так и не закончил гонку, а его лодка была найдена брошенной недалеко от финиша.