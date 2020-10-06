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Требуется помощь: как избавиться от крысы в квартире

Требуется помощь: как избавиться от крысы в квартире (5 фото)

Автор:
06 октября 2020 11:53
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Фабрика идей   как поймать   крыса   ловля   помощь   совет   
794
5

Все в этой жизни бывает - это я знаю точно. И случается такое - непонятное, необъяснимое и, в моем случае, неприятное довольно часто. В общем помогите - крыса в квартире. Интернет перерыт на предмет подсказок, но большинство советов сводятся к комочкам яда, а этого делать нельзя по нескольким причинам.

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Метки: Фабрика идей   как поймать   крыса   ловля   помощь   совет   
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4k
Бабай Час назад
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20k
Vazari 5 минут назад
В вашей ситуации я вижу два способа решения проблемы. 1. Обильно засыпьте
щели битым стеклом, запеньте, либо загерметируйте другим способом. И забейте все плинтусы. Крыса, не найдя выхода сдохнет и мумифицируется. Слухи о вони сильно преувеличены. Даже не почувствуете. 2. Необходимо выманить крысы из убежища. Придется не поспать ночь. Установить на дверь веревку таким способом, чтобы дернув, можно было закрыть дверь. Оставить в коридоре приманку. И просидеть с веревкой в руке несколько часов. Я так делал когда-то. Лишенная убежища крыса, забьется в какой-нибудь закуток. Там ее можно будет убить. Удобнее всего подготовить заранее типа трезубца, с остриями, расходящимися треугольником. Ну и плотные штаны с перчатками не помешают.
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5k
JACKAL 5 минут назад
Попробуй что нибудь из такого типа устройств... У меня брат как то жил на 1ом этаже в 5тиэтажке и из подвала лезли в квартиру все кому не лень... Купил что то подобное, воткнул в розетку и забыл про грызунов...
Ты говорил про кота,,, не у каждого кота хватит духу набуровить на крысу, как правило (за редким исключением) они бздят.

Ссылка youtu.be
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5k
JACKAL 3 минуты назад
Ссылка youtu.be
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186k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 15 минут назад
не стоит жениться на крысах.....
Шутка.
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3k
Денис Колосов Полчаса назад
А кота у кого попросить на время? -) Конечно нужен нормальный кот, у меня на даче жил, всю живность извел на участке, птиц, мышей, крыс и хорьков, что поселились у нас под баней
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16k
Delhana Полчаса назад
Ну это же очевидно! Надо убрать пепельницу, улучить момент когда крыса выйдет перекурить в коридор, и просто закрыть за ней дверь.
Ну это же очевидно! Надо убрать пепельницу, улучить момент когда крыса выйдет перекурить в коридор, и просто закрыть за ней дверь.
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3k
DNK 44 минуты назад
Все, братан - ты попал. Придется дать имя и усыновить.
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17k
BillyBonzz 56 минут назад
Крысы очень умные и интеллектуальные животные, с ними очень трудно бороться, это не мыши, которые тупо суют голову в мышеловку, потому что там есть еда. У меня батя долго боролся помню в гараже с крысами. Крысоловки строил, тоже читал литературу по этому поводу. Он рассказывал, что крыса очень осторожный и чуткий зверь, она знает и помнит запах человека ( запах того, кто доставляет проблемы и представляет угрозу) и сообщает информацию о нем своим сородичам. Поэтому снаряжая ловушку для крысы, надо чтобы отсутствовал на вас запах пота, парфюма, и пр., руки лучше держать в перчатках тканевых(резина тоже пахнет) крыса почуяв его никогда не подойдет к ловушке, потому что она знает кто для нее ее приготовил. В идеале конечно иметь кота-крысолова, но его надо где то найти, ваш домашний кот, живущий у вас на кошачьем корме, не подойдет для этого, нужно буквально полудикого искать, кто с рождения натаскан на ловлю крыс и мышей в дикой природе.
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17k
BillyBonzz 47 минут назад
Вот такие батя строил сам. Основаны на принципе подпружиненой струнной петли, которая спрятана в разрезе норки-лаза в деревянной коробке. Когда крыса лезет в эту норку, пролазит головой в эту подпружиненую петлю, дальше на пути к приманке ее ждет натянутая вертикально нитка, стопорящая эту петлю и промазанная салом, ну или любой приманкой. Крысе тобы добраться до приманки, надо перегрызть нитку ( а она еще и пахнет вкусно), перегрызает нитку, пружина выдергивает петлю из струны и крысу удавливает на шею прямо внутри этой норки-лунки.
Вот такие батя строил сам. Основаны на принципе подпружиненой струнной петли, которая спрятана в разрезе норки-лаза в деревянной коробке. Когда крыса лезет в эту норку, пролазит головой в эту подпружиненую петлю, дальше на пути к приманке ее ждет натянутая вертикально нитка, стопорящая эту петлю и промазанная салом, ну или любой приманкой. Крысе тобы добраться до приманки, надо перегрызть нитку ( а она еще и пахнет вкусно), перегрызает нитку, пружина выдергивает петлю из струны и крысу удавливает на шею прямо внутри этой норки-лунки.
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17k
BillyBonzz 44 минуты назад
только на картинке конечно детский сад по размерам ловушки изображен)))Крыса размером с полугодовалого котенка туда не залезет. Картинку выложил чтобы был понятен принцип работы.
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17k
BillyBonzz Petr Chernyshev 37 минут назад
ну наверное)) я знал людей напрокат брали в деревне кота, который в амбаре жил и гонял там всех проклятых расхитителей частной собственности, чтобы он им крыс передушил на даче.
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3k
Sanar BillyBonzz 17 минут назад
Да ладно баек про интеллект крыс, обычные твари падкие на жратву. У соседа голубятня, в дом крысы не лезут а гараж повадилась одна падла, сожрала паёк ИРП и ходит как домой, поймал на клей от мышей, деревянная платформа метровая, посередине прибил кусок колбасы а вокруг клей, первая попытка была неудачной свалила тварь, мой косяк не думал что такая здоровая, на второй раз попалась еле лопатой угомонил.
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20k
Vazari BillyBonzz 2 минуты назад
Слухи об интеллекте крыс сильно преувеличены. Я вырос в старом доме с большим двором, где крысы были обычным явлением. Для соседей живших на первом этаже это была вообще напасть. Но успешно выводили. И ловушками, и капканами и "загонной охотой". Голодные крысы ведутся на любую приманку, как и чем бы она не пахла.
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4k
Petr Chernyshev 57 минут назад
Грызуны очень не любят запах бузины. Сейчас конечно она уже завяла, но и сухие ветки и листья помогут прогнать тварь.
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17k
BillyBonzz Petr Chernyshev Полчаса назад
Поверьте, никакая бузина не прогонит осенью, когда ночи уже холодные, голодных и ищущих теплые места для зимовки грызунов. Это летом можно отпугнуть их бузиной, чтобы они ушли в другое место и то на время.
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35k
doker Час назад
Упс. Хотел дать совет - разведись.

Но...
У Вас ремонт?
Положите гипс(алебастр) перемешанный с ароматным копчёным салом в тарелочку, а рядышком блюдо с водой...
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25k
Fat Lynx doker 45 минут назад
все таки проще развестись...
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