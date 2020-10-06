Требуется помощь: как избавиться от крысы в квартире

Все в этой жизни бывает - это я знаю точно. И случается такое - непонятное, необъяснимое и, в моем случае, неприятное довольно часто. В общем помогите - крыса в квартире. Интернет перерыт на предмет подсказок, но большинство советов сводятся к комочкам яда, а этого делать нельзя по нескольким причинам.
Даю раскладку - обычная квартира, второй этаж пятиэтажки. . Дом не старый, соседей алкашей нет. И вдруг, в один не прекрасный день, моя собака начинает что-то усиленно нюхать под холодильником, заглядываю - а там сидит крыса. Оговорюсь - в квартире ведется ремонт, прибиты не все плинтуса и между стеной и деревянным полом имеются щели, куда крыса влетает по явно давно проверенной и протоптанной тропе (уж очень она уверена ломанулась в нужном направлении).
Мы начинаем понимать, что рядом с нами живет неугодный нам сосед, и живет явно не первый день и мы даже знаем чем она питается (собачья миска с сухим кормом практически всегда наполнена). Пришла она, скорее всего по дереву. растущему рядом (ветки уже посрезали), а может через балкон - там тоже можно пройти как не фиг делать. Говорят, что они могут выползать из канализации, дверь в туалет теперь всегда закрыта.
Итак. Первым делом мы, как большие умники, покупаем крепкую крысоловку, ставим на нее кусочек вкусной копченой курятины, где она благополучно засыхает не тронутая совершенно. Но крысу мы встречаем, вставая ночью попить воды - крыса гуляет вольно и при виде нас выверенным движением летит в ту саму дырку (да, мы люди крепкие, крыс не боимся, но соседство неприятное)
Внимание вопрос - заткнуть дырку и ждать, что она там, под полом сдохнет, не вариант - нюхать все это совершенно не светит.
Рассыпать яд тоже нельзя - во-первых, собака, во-вторых, ничто не помешает крысе нажраться яда и уползти в свою дырку и там сдохнуть, опять же завоняв все вокруг.
Вызывать дезинсекцию? так они тоже ядом забрызгают и...снова все тоже самое.
Кота нельзя - собака не примет - это будет война, не до крысы им будет двоим.
Каким-то способом ее выманить и запенить все дырки? Вариант. Но как выманить?
Вопрос - что делать? Мы спим с закрытыми в комнаты дверями, собаку, вместе с кормом перенесли в комнату, на кухне еду не оставляем, крысоловка стоит нетронутая, но по ночам слышим что крыса чем-то там хрустит под полом и ка ее оттуда достать - ума не приложим...
Нужен коллективный разум в помощь людям, живущим с наглым непрошенным гостем... Спасибо!
Авторский пост
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щели битым стеклом, запеньте, либо загерметируйте другим способом. И забейте все плинтусы. Крыса, не найдя выхода сдохнет и мумифицируется. Слухи о вони сильно преувеличены. Даже не почувствуете. 2. Необходимо выманить крысы из убежища. Придется не поспать ночь. Установить на дверь веревку таким способом, чтобы дернув, можно было закрыть дверь. Оставить в коридоре приманку. И просидеть с веревкой в руке несколько часов. Я так делал когда-то. Лишенная убежища крыса, забьется в какой-нибудь закуток. Там ее можно будет убить. Удобнее всего подготовить заранее типа трезубца, с остриями, расходящимися треугольником. Ну и плотные штаны с перчатками не помешают.
Ты говорил про кота,,, не у каждого кота хватит духу набуровить на крысу, как правило (за редким исключением) они бздят.
Шутка.
Но...
У Вас ремонт?
Положите гипс(алебастр) перемешанный с ароматным копчёным салом в тарелочку, а рядышком блюдо с водой...