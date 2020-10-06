Требуется помощь: как избавиться от крысы в квартире

Мы начинаем понимать, что рядом с нами живет неугодный нам сосед, и живет явно не первый день и мы даже знаем чем она питается (собачья миска с сухим кормом практически всегда наполнена). Пришла она, скорее всего по дереву. растущему рядом (ветки уже посрезали), а может через балкон - там тоже можно пройти как не фиг делать. Говорят, что они могут выползать из канализации, дверь в туалет теперь всегда закрыта.

Итак. Первым делом мы, как большие умники, покупаем крепкую крысоловку, ставим на нее кусочек вкусной копченой курятины, где она благополучно засыхает не тронутая совершенно. Но крысу мы встречаем, вставая ночью попить воды - крыса гуляет вольно и при виде нас выверенным движением летит в ту саму дырку (да, мы люди крепкие, крыс не боимся, но соседство неприятное)