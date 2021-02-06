В США из приборной панели авто достали удава

Целое и невредимое животное вернулось домой.
В американском штате Северная Каролина команду спасателей животных вызвали, чтобы достать большого удава из приборной панели автомобиля.
Удав — домашнее животное, которое уползло сквозь открытую дверь и спряталось в первом попавшемся теплом и темном месте, поближе к мотору автомобиля. Хозяин авто вовремя заметил незваного гостя.
Офицерам округа Стэнли пришлось разобрать часть приборной панели, в том числе снять бардачок, чтобы добраться до удава.
Офицерам округа Стэнли пришлось разобрать часть приборной панели, в том числе снять бардачок, чтобы добраться до удава.
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