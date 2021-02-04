"Дорогая, я все починил", или когда твои руки растут из того самого места

Герои этой подборки наглядного продемонстрировали, каким не должен быть ремонт. Спасибо, ребята, мы посмеялись от души!
×
Источник:
Ссылки по теме:
- "Завали свою бесячью пасть", или Вся правда об отношениях между мужчинами и женщинами
- Жесточайший черный юмор, который оценят циники и аморальные люди
- "Продам гараж", или cуд над Навальным в мемах и карикатурах
- Стопроцентное попадание, или настоящая ЖИЗА отношений между мужчинами и женщинами
- "Как сделать предложение мужчине?": откровенная дичь с женских форумов
63
Понравилось63
Новости партнёров
Загрузка...