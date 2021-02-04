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"Дорогая, я все починил", или когда твои руки растут из того самого места

"Дорогая, я все починил", или когда твои руки растут из того самого места (17 фото)

Автор:
04 февраля 2021 17:08
Сообщество : Юмор
Метки: Рукожоп   Юмор   прикол   ремонт   сантехник   смех   я починил   
2887
17
Герои этой подборки наглядного продемонстрировали, каким не должен быть ремонт. Спасибо, ребята, мы посмеялись от души!
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Метки: Рукожоп   Юмор   прикол   ремонт   сантехник   смех   я починил   
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27k
winergy2012 Час назад
Всё логично.Идёт человек идёт.Вдруг,посрать захотел.
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86
Активная Жизнь 23 минуты назад
Хах, смех смехом, а такие на самом деле есть "Умельцы" К примеру в прошлом году приобрел участок земли, из строений на нем только бытовка, но даже её пришлось всю переделывать... Электричество было в неё заведено просто - пробита стена, судя по всему ломом и в неё вставлен кабель... Листы забора были привернуты каждый на 4 самореза! При ветре там просто получалась барабанная дробь) Трубы были закопаны под будущую постройку... Закопаны так, что когда я благоустроил скважину и подключил эти трубы, оказалось что они где то под землёй пережаты... В общем то даже практически на пустом участке, пришлось переделывать практически всё! И соседи радуются - наконец то сосед сменился ))) Тот говорят ещё был деятель))) Ох не дай бог в многоквартирном доме этажом ниже под таким жить...
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9k
Лехахуторской Час назад
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