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Неприлично безвкусно: дикая мода из журналов для взрослых 80-х годов

Неприлично безвкусно: дикая мода из журналов для взрослых 80-х годов (53 фото)

Автор:
04 февраля 2021 16:55
Сообщество : ФотоМир
Метки: винтажные фото   мода 70-х   мода 80-х   ностальгия   старые журналы   стиль   
3346
53

Некоторые любят пошутить, что покупают Playboy ради статей. Но, без всяких шуток: винтажные порножурналы — это лучший пример безумной моды 70-х и 80-х, а в сочетании с неловкими позами и традиционными сюжетами — еще и отличный источник веселья. Взгляните сами и убедитесь!

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: винтажные фото   мода 70-х   мода 80-х   ностальгия   старые журналы   стиль   
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36  комментариев
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1k
DVPET 3 часа назад
Неприлично, это когда пост полон картинок из порножурнала, но ни одной голой сиськи. Автор, постыдился бы...
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854
Алексей 23 минуты назад
Самая главная черта моды тех лет - это повышенная волосатость.
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4k
Артем Кощеев Полчаса назад
Многообещающие картинки
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9k
Сергей 42 минуты назад
Кто-то мамины журналы нашёл.
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6k
Джонатан Свифт Сергей Полчаса назад
Папкины
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29
Ион Закидушка 43 минуты назад
Дас ист фантастиш.
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1k
Oleg Biggpike 48 минут назад
у нас в то время полстраны в керзачах рассекали
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6k
Владимир 49 минут назад
Вообще другие лица.
Раньше нормально воспринималось, а сейчас такими стрёмными кажутся половина.
Самое страшное, что у них между ног кусты в большинстве случаев
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3k
RALEXXX Час назад
Не все наверное знают, что в эти самые 70-80е годы в СССР порно было строжайше запрещено. За распространение эротических и порнографических материалов полагался немалый тюремный срок. Поэтому просмотр клубнички был этакой крутой диковиной, на которую приграшался узкий круг избранных. Как правило запрещённое порно привозили дипломаты, у которых багаж не досматривался. В моём окружении дипломатов не было, но зато был работающий на таможне приятель. Вся конфискованная в Шереметьево порнография подлежала уничтожению согласно протоколу. Но каким то чудесным образом она уничтожалась не вся, и во времена вечерних посиделок наш приятель нам её демонстрировал в виде журналов, книг, игральных карт и видео. Эра видео кассет тогда ещё не наступила и их роль выполняла 8мм киноплёнка.
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3k
Lola RALEXXX Час назад
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6k
Джонатан Свифт RALEXXX Полчаса назад
Настолько запрещено, что по поездам продавцам игральных карт с клубничкой обязательно вырывали язык. В каждом поезде раз в сутки такой проходил.)))
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11k
KOSTELLO Час назад
Зато все бабы натуральные.
Что природа подарила тем и торгуют.
А щас СЦКА одни сплошные биороботы, под носом вареник, сиськи силиконовые, срака силиконовая, и вся, как иконостас расписанная
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10k
Андрей Ватрушкин Час назад
Однозначно, прелюдии свингеров.
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1k
zenon 2 часа назад
Женщины делятся на три категории: на дам; не дам; дам, но не вам.
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32
ann 2 часа назад
Я правильно понимаю если на женщине не было чего то розового желтого и леопардового, у доисторических мужчин не вставал?
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16k
Ал 2 часа назад
Мне даже со звуком смотрится )
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65k
Варакин Алексей 2 часа назад
Фууу,еле до каментов добрался!!!!
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12k
Пумба 2 часа назад
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5k
klop 2 часа назад
Жигуль вроде как
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1k
zenon klop 2 часа назад
Какой жигуль, это капроновые чулки!
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20k
Владимир klop Час назад
Ил Фиат 124.
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2k
deLaKvinto klop Час назад
Судя по брусчатке и дому это в Италии, точнее в Риме, поэтому это фиат)
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10k
Капитан Гарт 2 часа назад
Некоторых похоже видел в ретропорнухе. Но если серьёзно, мода как мода. Текущая тоже будет смотреться лет через десять диковато.
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5k
Divergent?!? Капитан Гарт 2 часа назад
Согласен. По многим причинам мы с женой не могли одеваться в восьмидесятые по моде, а очень хотелось...
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38k
Александр Капитан Гарт 2 часа назад
Текущая уже сейчас диковато смотрится )
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−24
wr2x2 2 часа назад
+ за большое количество фотографий. Сколько ж порножурналов автор пересмотрел )
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38k
Александр wr2x2 2 часа назад
Судя по фоткам- не больше двух
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5k
citrus1 2 часа назад
Цвета, вырвиглаз, ты на пейджер фотографировал
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246k
Booharik 2 часа назад
Ну, так в журналах "для взрослых" фотографии, где все одеты, не были основным материалом, поэтому для фотографий одевались типа "дорого-богато" или "утилитарно-удобно", чтобы не отвлекать от основного набора снимков.
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4k
ваня панкин 3 часа назад
радиоаппаратура тех времен знатная...
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