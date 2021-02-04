Неприлично безвкусно: дикая мода из журналов для взрослых 80-х годов

Некоторые любят пошутить, что покупают Playboy ради статей. Но, без всяких шуток: винтажные порножурналы — это лучший пример безумной моды 70-х и 80-х, а в сочетании с неловкими позами и традиционными сюжетами — еще и отличный источник веселья. Взгляните сами и убедитесь!