ТОПчик января с AliExpress: Самые полезные и качественные находки

Мы давно привыкли к тому, что в офлайн и интернет-магазинах продается один хлам, а стоящие вещи найти очень сложно! Сегодня есть шанс получить настоящее удовольствие, ведь все поиски произвели за вас (учитывались отзывы, количество заказов, рейтинги продавцов и тд). Скорее доставайте ваши банковские карты, ведь вам скоро захочется потратить всю зарплату.

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6. Универсальный адаптер питания 0 Источник:

Из отзывов: "Блок питания пришел целый и невредимый. В посылку объединили три заказа и разных магазинов, это порадовало. Напряжение на выходе на 0,5 V выше заявленного, это вполне нормально. Переключатель напряжения, на мой взгляд, ходит слишком легко, так что перед тем как подключить нагрузку, обязательно проверяйте правильность выбранного вольтажа.В целом, покупкой очень доволен, продавцу огромное спасибо, приятно сотрудничать." Цена: от 1 089,31 руб. - УЗНАТЬ БОЛЬШЕ И КУПИТЬ Из отзывов: "Блок питания пришел целый и невредимый. В посылку объединили три заказа и разных магазинов, это порадовало. Напряжение на выходе на 0,5 V выше заявленного, это вполне нормально. Переключатель напряжения, на мой взгляд, ходит слишком легко, так что перед тем как подключить нагрузку, обязательно проверяйте правильность выбранного вольтажа.В целом, покупкой очень доволен, продавцу огромное спасибо, приятно сотрудничать."

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7. Дрон 0 Источник:

Из отзывов: "Первый раз полетали , все четко , небольшой завал горизонта ,тк не откалибровали подвес, летает четко, стояли возле здания связь терялась на высоте 170 метров и дальности 1000 метров, полностью пропала связь, полетел домой на точку, автопосадка работает супер, камера снимает отлично. Поставил флеху на 32гб за 120 руб с али, работает в 4К 30фпс, пишет по 5 мин записи, файлы весят много, камеру в мороз не мылит, стабилизация просто идеальная, летал в -8 в мороз, руки замёрзли, летали 27 минут с 98% осталось 25% - был небольшой ветер, дрон не сносило, прошивка работает лучше на айфоне, чем на андроиде (на андроиде лагает картинка и плывет). Шикарный дрон за свои деньги. Если летать в открытой местности, то дальность реальная." Цена: от 30 310,53 руб. - УЗНАТЬ БОЛЬШЕ И КУПИТЬ Из отзывов: "Первый раз полетали , все четко , небольшой завал горизонта ,тк не откалибровали подвес, летает четко, стояли возле здания связь терялась на высоте 170 метров и дальности 1000 метров, полностью пропала связь, полетел домой на точку, автопосадка работает супер, камера снимает отлично. Поставил флеху на 32гб за 120 руб с али, работает в 4К 30фпс, пишет по 5 мин записи, файлы весят много, камеру в мороз не мылит, стабилизация просто идеальная, летал в -8 в мороз, руки замёрзли, летали 27 минут с 98% осталось 25% - был небольшой ветер, дрон не сносило, прошивка работает лучше на айфоне, чем на андроиде (на андроиде лагает картинка и плывет). Шикарный дрон за свои деньги. Если летать в открытой местности, то дальность реальная."

0 Источник: Фото покупателя

0 Источник: Фото покупателя

0 Источник: Фото покупателя

0 Источник: Фото покупателя

0 Источник: Фото покупателя