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ТОПчик января с AliExpress: Самые полезные и качественные находки

ТОПчик января с AliExpress: Самые полезные и качественные находки (25 фото)

Автор:
28 января 2021 16:42
Сообщество : Покупки, акции, скидки
Метки: aliexpress   алиэкспресс   вещь   интернет-магазин   находка   покупки   полезно   
4841
25
Мы давно привыкли к тому, что в офлайн и интернет-магазинах продается один хлам, а стоящие вещи найти очень сложно! Сегодня есть шанс получить настоящее удовольствие, ведь все поиски произвели за вас (учитывались отзывы, количество заказов, рейтинги продавцов и тд). Скорее доставайте ваши банковские карты, ведь вам скоро захочется потратить всю зарплату.
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Метки: aliexpress   алиэкспресс   вещь   интернет-магазин   находка   покупки   полезно   
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26k
Snork Snorkoff 3 часа назад
Мусор..
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3k
Мих 16 минут назад
Минус
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5k
zurapod 17 минут назад
в основном мусор. а то что полезно можно купить в 2 раза дешевле
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82k
Феофан 24 минуты назад
Автор - незачет. На переподготовку!
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31k
Олег 41 минуту назад
колонка за 5крублей? Аккумулятор за 1200? Они за такие деньги сами прибегают?
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10k
Великий Кормчий 44 минуты назад
Коврик туристический хорош, но стоит не 500р а 2200р.
Остальное вообще фуфло.
Автора ф топку.
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3k
Мих Великий Кормчий 14 минут назад
Говно этот коврик. Для твердой поверхности он не годится.
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19k
BillyBonzz 51 минуту назад
Одна шлачина, думал и правда что-либо интересное будет.
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21k
MrGod 51 минуту назад
Магазин не нужных товаров.
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7k
Cornho MrGod 5 минут назад
*ненужных
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15k
Ego sum qui sum 59 минут назад
прям вот САМЫЕ полезные?!
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20k
Юрьевич Час назад
Хлам. Зря выкинутые деньги.
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2k
* You All Час назад
внешняк на 20000 можно за 1200-1500 купить и не ждать чёрт знает сколько пока он придёт и будет ли исправен. да вообще тут всё обыкновенный хлам
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14k
Alex ASK Час назад
Stan from Russia, он же Стасик...
Чё, в Канаду зп задерживают, что ты на реф.ссылки опять перешёл?
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20k
Владимир Час назад
Фен, конечно, прикольный. Явно удобней баллончиков со сжатым воздухом.
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1k
lekha-fil 2 часа назад
Хрень.
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13k
куджо 2 часа назад
Мдэаааа
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16k
Anna 2 часа назад
автор, тыж не китайский прод с алиэкспресс, нах писать, что матрац от 580 руб. цена матраца начинается от 1800, а за 580 руб только чехол.
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1k
Hallo FreeSpace 2 часа назад
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48k
alertol 2 часа назад
Щас бы доверять реф-ссылкам... Уверен "автор" ничего из этого не купил и даже не знает не мошеннический ли это магазин... (редкость но всплывают)
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36k
Вепс 2 часа назад
Пару вещей и правда полезны.
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2k
Александр 2 часа назад
Дрянь китайская. Кому нужен этот хлам...
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13k
Ligov Александр Час назад
Поэтому его здесь и рекламируют, что никому не нужен...)
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Hallo FreeSpace Александр Час назад
а я люблю
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39k
Raush 2 часа назад
Такой зубной щеткой пользуюсь уже больше года. Очень точное описание, вплоть до дисплея, баловство на первый раз... хотя можно контроллировать ребенка, насколько он хорошо чистит зубы. Единственный минус, невозможно создание нескольких профилей, поэтому контроль только по времени чистки зубов.
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