ТОПчик января с AliExpress: Самые полезные и качественные находки

Мы давно привыкли к тому, что в офлайн и интернет-магазинах продается один хлам, а стоящие вещи найти очень сложно! Сегодня есть шанс получить настоящее удовольствие, ведь все поиски произвели за вас (учитывались отзывы, количество заказов, рейтинги продавцов и тд). Скорее доставайте ваши банковские карты, ведь вам скоро захочется потратить всю зарплату.
1. Беспроводное устройство для очистки техники от пыли
Цена: 4 108,67 руб. - УЗНАТЬ БОЛЬШЕ И КУПИТЬ
Из отзывов: "Не ожидал такого напора воздуха! Пыль из компьютера облаком летела! Не тяжёлая, но сильная и удобная воздуходувка, есть насадка со щёткой. Не хватает индикатора заряда аккумулятора, но это можно простить!"
Из отзывов: "Не ожидал такого напора воздуха! Пыль из компьютера облаком летела! Не тяжёлая, но сильная и удобная воздуходувка, есть насадка со щёткой. Не хватает индикатора заряда аккумулятора, но это можно простить!"
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2. Универсальный адаптер USB Type C/HDMI
Цена: от 700,49 руб. - УЗНАТЬ БОЛЬШЕ И КУПИТЬ
Из отзывов: "Отличный переходник! Работает четко, передает и изображение и звук. До Твери доехал за 1,5 недели. Заказом очень доволен. Рекомендую!"
Из отзывов: "Отличный переходник! Работает четко, передает и изображение и звук. До Твери доехал за 1,5 недели. Заказом очень доволен. Рекомендую!"
3. Кофейник по мотивом популярной саги
Цена: от 1 237,36 руб. - УЗНАТЬ БОЛЬШЕ И КУПИТЬ
Из отзывов: "Боялся, что чайник разобьётся в дороге... но он весьма прочный и хорошо упакован!"
Из отзывов: "Боялся, что чайник разобьётся в дороге... но он весьма прочный и хорошо упакован!"
4. Адаптер беспроводной зарядки
Цена: 544,65 руб. - УЗНАТЬ БОЛЬШЕ И КУПИТЬ
Из отзывов: "Огромное спасибо продавцу за качественный товар и быструю доставку. Упаковка отличная. Все отлично работает. Ещё раз большое спасибо."
Из отзывов: "Огромное спасибо продавцу за качественный товар и быструю доставку. Упаковка отличная. Все отлично работает. Ещё раз большое спасибо."
5. Портативный пылесос от Xiaomi
Цена: 3 457,27 руб. - УЗНАТЬ БОЛЬШЕ И КУПИТЬ
Из отзывов: "Два режима мощности, внешний вид соответствует описанию. Не шумный. На миниамльной мощности сосет хорошо, турбо режим - чисто для сложных ситуаций)) Можно заказывать, я доволен!"
Из отзывов: "Два режима мощности, внешний вид соответствует описанию. Не шумный. На миниамльной мощности сосет хорошо, турбо режим - чисто для сложных ситуаций)) Можно заказывать, я доволен!"
6. Универсальный адаптер питания
Цена: от 1 089,31 руб. - УЗНАТЬ БОЛЬШЕ И КУПИТЬ
Из отзывов: "Блок питания пришел целый и невредимый. В посылку объединили три заказа и разных магазинов, это порадовало. Напряжение на выходе на 0,5 V выше заявленного, это вполне нормально. Переключатель напряжения, на мой взгляд, ходит слишком легко, так что перед тем как подключить нагрузку, обязательно проверяйте правильность выбранного вольтажа.В целом, покупкой очень доволен, продавцу огромное спасибо, приятно сотрудничать."
Из отзывов: "Блок питания пришел целый и невредимый. В посылку объединили три заказа и разных магазинов, это порадовало. Напряжение на выходе на 0,5 V выше заявленного, это вполне нормально. Переключатель напряжения, на мой взгляд, ходит слишком легко, так что перед тем как подключить нагрузку, обязательно проверяйте правильность выбранного вольтажа.В целом, покупкой очень доволен, продавцу огромное спасибо, приятно сотрудничать."
7. Дрон
Цена: от 30 310,53 руб. - УЗНАТЬ БОЛЬШЕ И КУПИТЬ
Из отзывов: "Первый раз полетали , все четко , небольшой завал горизонта ,тк не откалибровали подвес, летает четко, стояли возле здания связь терялась на высоте 170 метров и дальности 1000 метров, полностью пропала связь, полетел домой на точку, автопосадка работает супер, камера снимает отлично. Поставил флеху на 32гб за 120 руб с али, работает в 4К 30фпс, пишет по 5 мин записи, файлы весят много, камеру в мороз не мылит, стабилизация просто идеальная, летал в -8 в мороз, руки замёрзли, летали 27 минут с 98% осталось 25% - был небольшой ветер, дрон не сносило, прошивка работает лучше на айфоне, чем на андроиде (на андроиде лагает картинка и плывет). Шикарный дрон за свои деньги. Если летать в открытой местности, то дальность реальная."
Из отзывов: "Первый раз полетали , все четко , небольшой завал горизонта ,тк не откалибровали подвес, летает четко, стояли возле здания связь терялась на высоте 170 метров и дальности 1000 метров, полностью пропала связь, полетел домой на точку, автопосадка работает супер, камера снимает отлично. Поставил флеху на 32гб за 120 руб с али, работает в 4К 30фпс, пишет по 5 мин записи, файлы весят много, камеру в мороз не мылит, стабилизация просто идеальная, летал в -8 в мороз, руки замёрзли, летали 27 минут с 98% осталось 25% - был небольшой ветер, дрон не сносило, прошивка работает лучше на айфоне, чем на андроиде (на андроиде лагает картинка и плывет). Шикарный дрон за свои деньги. Если летать в открытой местности, то дальность реальная."
8. Ультракомпактный надувной матрас
Цена: от 539,98 руб. - УЗНАТЬ БОЛЬШЕ И КУПИТЬ
Из отзывов: "Доставка быстрая. Надулся быстро и легко. Лежать удобно. Сдувается и складывается быстро. То, что хотел. Продавца рекомендую."
Из отзывов: "Доставка быстрая. Надулся быстро и легко. Лежать удобно. Сдувается и складывается быстро. То, что хотел. Продавца рекомендую."
9. Колонка-часы
Цена: 7 003,37 руб. - УЗНАТЬ БОЛЬШЕ И КУПИТЬ
Из отзывов: "Шикарное устройство!! Беру уже второе. Классный звук, радио, будильник, зарядка беспроводная и еще всякого дофига! Кружок зарядки прорезиненный, как и ножки снизу. Все аккуратно, добротно и первоклассно!"
Из отзывов: "Шикарное устройство!! Беру уже второе. Классный звук, радио, будильник, зарядка беспроводная и еще всякого дофига! Кружок зарядки прорезиненный, как и ножки снизу. Все аккуратно, добротно и первоклассно!"
10. Внешний аккумулятор на 10000 мАч
Цена: 1 240,47 руб. - УЗНАТЬ БОЛЬШЕ И КУПИТЬ
Из отзывов: "Выбранной мной модели не оказалось в наличии, продавец предложил замену, на модель дороже, без доплаты. Товар отличный, все работает. Заряжает и Xiaomi, и iPhone, и Samsung. Доставка в Казань 5 дней, принес домой курьер."
Из отзывов: "Выбранной мной модели не оказалось в наличии, продавец предложил замену, на модель дороже, без доплаты. Товар отличный, все работает. Заряжает и Xiaomi, и iPhone, и Samsung. Доставка в Казань 5 дней, принес домой курьер."
11. Индукционная плитка от Xiaomi
Цена: от 2 404,58 руб. - УЗНАТЬ БОЛЬШЕ И КУПИТЬ
Из отзывов: "Замечательная, классная вещь. Качество как всегда на высоте. Рекомендую"
Из отзывов: "Замечательная, классная вещь. Качество как всегда на высоте. Рекомендую"
12. Ультразвуковая электрическая зубная щетка
Цена: от 3 895,18 руб. - УЗНАТЬ БОЛЬШЕ И КУПИТЬ
Из отзывов: "Цвет - нежный персик. Приехала в коробке, в заводской плёнке. Полчаса на разобраться с синхронизацией. Чистит приятно. Сразу поотлетали все камни. Экран - баловство на первый раз, потом даже не замечаешь. Но красиво и приятно."
Из отзывов: "Цвет - нежный персик. Приехала в коробке, в заводской плёнке. Полчаса на разобраться с синхронизацией. Чистит приятно. Сразу поотлетали все камни. Экран - баловство на первый раз, потом даже не замечаешь. Но красиво и приятно."
13. Портативный проектор
Цена: 4 998,51 руб. - УЗНАТЬ БОЛЬШЕ И КУПИТЬ
Из отзывов: "Доставка очень быстрая. Картинка лучше, чем я думала. Спасибо покупала в подарок, получатель был в восторге!"
Из отзывов: "Доставка очень быстрая. Картинка лучше, чем я думала. Спасибо покупала в подарок, получатель был в восторге!"
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Остальное вообще фуфло.
Автора ф топку.
Чё, в Канаду зп задерживают, что ты на реф.ссылки опять перешёл?