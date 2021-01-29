Заброшенная советская подлодка сохранила товарный вид

Любители путешествий по заброшенным местам обнаружили отслужившую свое и покинутую советскую подводную лодку класса "Фокстрот", доступную для изучения фанатми военной истории.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Теперь безторпедный носовой отсек легко стал самым большим отсеком подводной лодки.
К сожалению, к тому времени, когда мы посетили подводную лодку, часть корпуса уже была отрезана, в ней были огромные залы, а оборудование частично снято или повреждено.
После ее 30-летней службы она была впоследствии разрезана на металлолом. Жалость.. но делать было нечего. Во всяком случае, это было одно из самых захватывающих исследований в истории. Мы действительно наслаждались этим.
(это перевод)
https://ascosilasciti.com/en/2020/05/07/the-dark-waters-above-us-abandoned-submarine/https://ascosilasciti.com/en/2020/05/07/the-dark-waters-above-us-abandoned-submarine/
Тот случай когда особи женского пола начинают писать о подводных лодках и вообще о ВМФ
20.04.1970 - пер. Б-821
03.11.1989 - переименована в "Брянский комсомолец"
1995 - музей в г. Зеебрюгге (Бельгия)
2019 - утилизация.
Там в торпедном отсеке стеллажи для хранения торпед и коммуникации по вырезали в угоду посетителям, поэтому столько места. А куда ещё лестницу впиндюрить? Ась?
Сидишь в тесных отсеках, плывешь или тонешь - непонятно, не видно нифига, воздух сперли, унитаз на всех один, да ещё боевую задачу надо выполнять...
Уважуха подводникам!!!