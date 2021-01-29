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Заброшенная советская подлодка сохранила товарный вид

Заброшенная советская подлодка сохранила товарный вид (15 фото)

Автор:
29 января 2021 08:30
Сообщество : Военное
Метки: Подводная лодка   военная техника   военное   заброшено   корабль   любопытно   редкая находка   флот   
6072
15
Любители путешествий по заброшенным местам обнаружили отслужившую свое и покинутую советскую подводную лодку класса "Фокстрот", доступную для изучения фанатми военной истории.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Подводная лодка   военная техника   военное   заброшено   корабль   любопытно   редкая находка   флот   
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36  комментариев
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3k
rutt 3 часа назад
Унитаз почти новый, можно небратьям отправить
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Показать 1 ответ
4k
евгений 37 минут назад
Карабкаясь и ползая, мы наконец добрались до носового отсека. Здесь нас встретили еще шесть торпедных аппаратов и огромный макет торпеды. Эта подводная лодка была способна нести в общей сложности 22 торпеды, десять из которых находились в трубах, а еще двенадцать ожидали их размещения в трубах. Экипаж мог спать здесь рядом с торпедами, но когда подводная лодка была полностью вооружена, эта комната становилась такой же тесной, как и все остальное в подводной лодке.

Теперь безторпедный носовой отсек легко стал самым большим отсеком подводной лодки.
К сожалению, к тому времени, когда мы посетили подводную лодку, часть корпуса уже была отрезана, в ней были огромные залы, а оборудование частично снято или повреждено.

После ее 30-летней службы она была впоследствии разрезана на металлолом. Жалость.. но делать было нечего. Во всяком случае, это было одно из самых захватывающих исследований в истории. Мы действительно наслаждались этим.

(это перевод)

https://ascosilasciti.com/en/2020/05/07/the-dark-waters-above-us-abandoned-submarine/https://ascosilasciti.com/en/2020/05/07/the-dark-waters-above-us-abandoned-submarine/
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20k
Юрьевич 53 минуты назад
"Кресло капитана" на подводной лодке...

Тот случай когда особи женского пола начинают писать о подводных лодках и вообще о ВМФ
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3k
TirAn 59 минут назад
Когда же сделают музей из ПЛ пр. 877? На Камчатке списали и продали на металлолом в 2001-2003 годах четыре "Варшавянки", и не одну не отдали под музей. К стати, некоторые ПЛ даже не выслужили положенные сроки службы.
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18k
Сергей Костюнин Час назад
Кресло капитана ...? прикол ?
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209
Bastard Fat Час назад
"Yjcjdfz xfcnm kjlrb" - это результат, а то что на фотке, я полагаю торпедный аппарат
"Yjcjdfz xfcnm kjlrb" - это результат, а то что на фотке, я полагаю торпедный аппарат
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4k
Sintson 2 часа назад
По-моему это тренажер.
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1k
Jaan Weber 2 часа назад
Yjcjdfz xfcnm kjlrb - Носовая часть лодки
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13k
Дѣнисъ Жимковъ 2 часа назад
Для чего в "Yjcjdfz xfcnm kjlrb" по правому борту бетонная стена? Усиление брони?
Для чего в "Yjcjdfz xfcnm kjlrb" по правому борту бетонная стена? Усиление брони?
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5k
Владимир 2 часа назад
На подводной лодке может быть только один капитан-капитан медицинской службы. А это кресло -КОМАНДИРА . А другие капитаны имеют ранги, от капитан-лейтенанта до капитана 1 ранга.
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911
ДимаМоs Владимир 2 часа назад
Что-то Вы намешали должности со званиями...
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1k
Vasili ДимаМоs 2 часа назад
В военно-морском флоте никто, даже в страшном сне не назовет командира корабля капитаном! Так, что "Владимир все правильно написал" на корабле может быть только один капитан, если он капитан медицинской службы.
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5k
Владимир ДимаМоs Час назад
В Военно-морском флоте на кораблях-командиры, капитан( -лейт, 3,2,1 ранга) - воинское звание. Исключение - вспомогательный флот, с полугражданским экипажем. Там командует кораблем капитан.
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687
Dmitry Maleev 2 часа назад
Мне одному кажется что подволок у этой "лодки" как то высоковат. Мне как человеку, побывавшему курсантом на 667БДРМ, 949, 941, 636, кажется что тут в отсеках можно в футбол играть. Где спальные места моряков в торпедном отсеке? Мне удалось побывать в последней дизельной ПЛ, пришвартованой в Кронштадте и там они есть. Так вот, места в "дизелях" нет от слова совсем. Сдаётся автор ты нам врешь...
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14k
Alex Dmitry Maleev 2 часа назад
Там все разобрано. в том же торпедном отсеке сняты направляющие и убраны запасные торпеды кроме одной. Убрана даже загрузочная аппарель. Словом - срезано все, вот и создается впечатление пустых отсеков. Возможно, эта лодка в процессе разборки. Вот и выглядит удручающе
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2k
Master Bo Dmitry Maleev 2 часа назад
Это похоже Б-21 проекта 641 бывший музей:
20.04.1970 - пер. Б-821
03.11.1989 - переименована в "Брянский комсомолец"
1995 - музей в г. Зеебрюгге (Бельгия)
2019 - утилизация.
Там в торпедном отсеке стеллажи для хранения торпед и коммуникации по вырезали в угоду посетителям, поэтому столько места. А куда ещё лестницу впиндюрить? Ась?

Это похоже Б-21 проекта 641 бывший музей: 20.04.1970 - пер. Б-821 03.11.1989 - переименована в "Брянский комсомолец" 1995 - музей в г. Зеебрюгге (Бельгия) 2019 - утилизация. Там в торпедном отсеке стеллажи для хранения торпед и коммуникации по вырезали в угоду посетителям, поэтому столько места. А куда ещё лестницу впиндюрить? Ась?
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440
Алексей Ключко 2 часа назад
Это не кресло командира, это кресло СТОРОЖА)) че за фигня, закрыть спиной машинные телеграфы? командир в рубке был, выше. а это фотки центрального поста))
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1k
Vasili Алексей Ключко Час назад
В рубке, при подводном ходе никогди никого нет, и люк туда задраен. При надводном ходе, те, кому положено, находятся в выгородке ограждения рубки. А там единственое рабочее место управления лодкой. Это место рулевого. И там ВСЕ стоят.
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9k
Злой 3 часа назад
"Yjcjdfz xfcnm kjlrb" - Очень понравилось ))
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2k
nindza Злой 2 часа назад
Носовая часть лодки, не благодари.
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59k
Доктор Джонс 3 часа назад
Подводные лодки проекта 641 серия советских дизель-электрических подводных лодок (ДЭПЛ) по классификации НАТО Foxtrot. Проект был признан удачным. Было построено 75 кораблей, в том числе 17 на экспорт в военно-морские силы Польши, Индии, Ливии и Кубы.
Подводные лодки проекта 641 серия советских дизель-электрических подводных лодок (ДЭПЛ) по классификации НАТО Foxtrot. Проект был признан удачным. Было построено 75 кораблей, в том числе 17 на экспорт в военно-морские силы Польши, Индии, Ливии и Кубы.
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645
labus 3 часа назад
где наружные фото?
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7k
hetrick 3 часа назад
А фото снаружи есть?
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10k
Pochiniks 3 часа назад
Гугл-переводчик, он такой.
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Комментарий удален
−17
2k
portroy 3 часа назад
Yjcjdfz xfcnm kjlrb - особенно понравилось! А так похоже на какую-то лодку которую готовили под музей, но бросили. Часть оборудования и труб демонтирована, но много наоборот аккуратно сохранено.
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214
vasilykopkov 3 часа назад
С трудом себе представлю:
Сидишь в тесных отсеках, плывешь или тонешь - непонятно, не видно нифига, воздух сперли, унитаз на всех один, да ещё боевую задачу надо выполнять...
Уважуха подводникам!!!
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70
kvasvik 3 часа назад
Советская подлодка, с типично советским названием "фокстрот".
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1k
Vasili kvasvik Час назад
Это натовское обозначение.
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