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В Омской области учительница, устроившая пикет против закрытия школы, понесла наказание

В Омской области учительница, устроившая пикет против закрытия школы, понесла наказание (2 фото)

Автор:
23 ноября 2020 17:38
Сообщество : Жить в России
Метки: интересное   омск   пандемия   протест   сельская учительница   учительница   фото   школа   
690
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В деревне Аксеново Саргатского района в начале учебного года здание школы было принято комиссией, однако спустя месяц его признали аварийным. Теперь школьники обязаны посещать школу, которая находится в десяти километрах. Учащихся будут возить туда на автобусе, но в случае бездорожья родителям предлагали поселить детей в пришкольном интернате. Учительница школы вместе с учениками и родителями вышла на пикет.

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Метки: интересное   омск   пандемия   протест   сельская учительница   учительница   фото   школа   
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7k
Михалыч 10 минут назад
Ну, во первых надо было за ремонт школы просить, а не за ставку. Где учить-то, на руинах? Ну и это явный вброс, посмотрите на карту на эту деревню, там 19! домов, вы где видели, чтобы на 19 домов своя школа была? В ЕС нет школ, если городок меньше 1000 человек, и больницы, если меньше 10000 - 15000. "Учащихся будут возить туда на автобусе, но в случае бездорожья родителям предлагали поселить детей в пришкольном интернате." - насколько видно по спутнику - там асфальт, какое бездорожье? Автобус будет, интернат будет, что вам ботам не так?
Покемонка, пиши про секас, как обычно.
Ну, во первых надо было за ремонт школы просить, а не за ставку. Где учить-то, на руинах? Ну и это явный вброс, посмотрите на карту на эту деревню, там 19! домов, вы где видели, чтобы на 19 домов своя школа была? В ЕС нет школ, если городок меньше 1000 человек, и больницы, если меньше 10000 - 15000. "Учащихся будут возить туда на автобусе, но в случае бездорожья родителям предлагали поселить детей в пришкольном интернате." - насколько видно по спутнику - там асфальт, какое бездорожье? Автобус будет, интернат будет, что вам ботам не так? Покемонка, пиши про секас, как обычно.
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40k
Митрий 19 минут назад
Фургала ворюгу "десятки тысяч активистов" вытащить не могут, а тут три калеки на деревне чего-то добиться хотят...
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4k
Pterodactyl Полчаса назад
Мне вот интересно ,а суду и прокуратуре так же быстро "сработать". По поводу комиссии слабо?
Комиссия то после ремонта наверняка. А если нет то почему за двадцать лет сверхдержава не смогла на ремонт школы деньги выделить?
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7k
Агент Безопасной Национальности Pterodactyl 12 минут назад
Ты считаешь, в "державном" бюджете есть отдельная статья на ремонт школы в деревне Аксеново Саргатского района Омской области?
Разочарую - и близко нет. Есть обобщенная статья в местном бюджете, на что и были дадены бабки из центра. Но почему распорядители местного бюджета ремонтировали не школу, а неизвестно что (бюджет освоен, отчет наверх отправлен, все в рамках соответствующей статьи бюджета) - это вопрос не к сверхдержаве, а несколькими ступеньками пониже.
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7k
Агент Безопасной Национальности 40 минут назад
Я немного недопонял, чего она добивалась этим пикетом.
Чтобы дети учились в аварийном здании?
Тогда там не штраф, а дурка должна корячиться...
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1k
zenon 47 минут назад
Повезло ей. А ведь могли дать лет пять расстрелов! Наверное, где-то там наверху у неё есть своя волосатая рука, которая её спасла от расстрела пятилетнего.
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23k
семён 52 минуты назад
И что тебе не понравилось, шатательница режымов?
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295
Dorell 54 минуты назад
Странно что водометом их не разогнали
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1k
zenon Dorell 46 минут назад
Обычно таких разгоняют свинцом.
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1k
Pblta4ok zenon 45 минут назад
Не удивляйтечь. У нас же не цивилизованная Америка. Там бы обязательно накачали свинцом.
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295
Dorell Pblta4ok 42 минуты назад
Там дети тоже со стволами, будут отстреливаться
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1k
Pblta4ok Dorell 41 минуту назад
)))
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134
Конструктор Подбырин 58 минут назад
Не чирикай
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