В Омской области учительница, устроившая пикет против закрытия школы, понесла наказание

Стало известно, что учительница попала под сокращение, а школьники теперь будут учиться в другой школе. Не всем понравилось такое решение, и преподаватель решила устроить пикет, договорившись с учениками и родителями.

«Накануне учителю стало известно о закрытии начальной школы в виду аварийного состояния здания, и что детей будут возить учиться в Увалобитиинскую среднюю школу. С целью привлечения внимания общественности к данной проблеме, она решила провести публичное мероприятие в данной форме. С согласия родителей она собрала в здании школы своих учеников, где они под ее руководством на бумажных листах написали лозунги против закрытия школы. Затем она по телефону оповестила родителей детей о проведении пикетирования 24.10.2020 г в 14.00 час. К назначенному времени дети собрались у здания школы, где она сфотографировала их с плакатами и разместила в сети», - рассказали в пресс-службе Саргатского районного суда.