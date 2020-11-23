В Омской области учительница, устроившая пикет против закрытия школы, понесла наказание

В деревне Аксеново Саргатского района в начале учебного года здание школы было принято комиссией, однако спустя месяц его признали аварийным. Теперь школьники обязаны посещать школу, которая находится в десяти километрах. Учащихся будут возить туда на автобусе, но в случае бездорожья родителям предлагали поселить детей в пришкольном интернате. Учительница школы вместе с учениками и родителями вышла на пикет.
Стало известно, что учительница попала под сокращение, а школьники теперь будут учиться в другой школе. Не всем понравилось такое решение, и преподаватель решила устроить пикет, договорившись с учениками и родителями.
«Накануне учителю стало известно о закрытии начальной школы в виду аварийного состояния здания, и что детей будут возить учиться в Увалобитиинскую среднюю школу. С целью привлечения внимания общественности к данной проблеме, она решила провести публичное мероприятие в данной форме. С согласия родителей она собрала в здании школы своих учеников, где они под ее руководством на бумажных листах написали лозунги против закрытия школы. Затем она по телефону оповестила родителей детей о проведении пикетирования 24.10.2020 г в 14.00 час. К назначенному времени дети собрались у здания школы, где она сфотографировала их с плакатами и разместила в сети», - рассказали в пресс-службе Саргатского районного суда.
Суд усмотрел в действиях учительницы нарушение порядка проведения массового мероприятия. Её должны были оштрафовать по ч. 1 ст. 20.2 КоАП РФ на сумму от 10 до 20 тысяч, но с учётом раскаянья подсудимой, штраф снизили до 5 тысяч.
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Покемонка, пиши про секас, как обычно.
Комиссия то после ремонта наверняка. А если нет то почему за двадцать лет сверхдержава не смогла на ремонт школы деньги выделить?
Разочарую - и близко нет. Есть обобщенная статья в местном бюджете, на что и были дадены бабки из центра. Но почему распорядители местного бюджета ремонтировали не школу, а неизвестно что (бюджет освоен, отчет наверх отправлен, все в рамках соответствующей статьи бюджета) - это вопрос не к сверхдержаве, а несколькими ступеньками пониже.
Чтобы дети учились в аварийном здании?
Тогда там не штраф, а дурка должна корячиться...