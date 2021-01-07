Протесты трампистов и штурм Капитолия: фото, видео и мемы

Напомню тем, у кого короткая память, и кто топит за демократов. Так выглядит "мирный протест" сторонников Байдена. Это вам не законопослушные американцы-трамписты, это настоящие бандиты из Antifa, BLM и прочей левой сволочи. Они придут к власти в США и покажут вам демократию. pic.twitter.com/dGpA0i091p