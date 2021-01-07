Протесты трампистов и штурм Капитолия: фото, видео и мемы

Говорят, такое в истории США случилось впервые. Но Байден все равно победил.
Вчера, 6 января, сторонники действующего президента захватили здание Капитолия в Вашингтоне. Именно там вчера Конгресс должен был утвердить итоги выборов США. Тысячи сторонников Трампа, которые, как и сам президент, не верят в честность подсчета голосов, собрались на "Марше за спасение Америки".
Незадолго до этого Трамп выступил с заявлением, что не признает итоги выборов и напомнил о многочисленных нарушениях в ходе подсчетов голосов.
VIDEO — Thousands of Trump supporters gather in Washington to protest Congress meeting to certify Joe Biden's victory in presidential electionpic.twitter.com/rz0sWADPsi— DAILY SABAH (@DailySabah) January 6, 2021
В какой-то момент толпа поднялась на Капитолийский холм оттеснила полицейских и принялась штурмовать двери Конгресса.
What’s happening in Washington right now is so wild the fact that it could be a superspreader event probably ranks low on the list of concerns. pic.twitter.com/MnDD1TfdF3— Jesus Jiménez (@jesus_jimz) January 6, 2021
Кто-то усмотрел во всем происходящем руку Кремля. Некоторые протестующие якобы говорили на русском языке.
0:04 Russian "Смелее, смелее!" literally "Braver, braver" in context "Go harder!" pic.twitter.com/FKFV2ktqY9— JK #wearyourfuckingmask (@jolja_jolja) January 6, 2021
А у нас есть специалисты по Белым домам, кстати. pic.twitter.com/TTdBTski7n— историк-алкоголик (@AlcoHistory) January 6, 2021
А кто-то вспомнил такое:
Сторонники Дональда Трампа ломают двери в здании Конгресса. Такое происходит впервые в истории США. Я думаю, что рыжего клоуна в конце концов посадят за подстрекательство к беспорядкам. Еще ни один американский президент не уходил со своего поста с таким позором. https://t.co/mHjhMhxYUe— Рустем Адагамов (@adagamov) January 6, 2021
МОЛНИЯ!!! Шутка про то, что в США не может быть майдана, потому что в Вашингтоне нет посольства США, стремительно устарела!— Μuд Ρöuccu (@Fake_MIDRF) January 6, 2021
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Народ вошел в Конгресс США.— Подпоручик Киже (@Lt_Kizhe) January 6, 2021
Сторонники Трампа штурмом взяли здание Капитолия. pic.twitter.com/0SJfRNK9La
🔴Washington, DC #capitol— Gabriel Hébert-Røuillier (@Gab_H_R) January 6, 2021
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Trump supporters storm the Capitol in DC as hundreds enter the building #DC #January6 #January6thDC #DCRally pic.twitter.com/8tsAtPxyjt— Brendan Gutenschwager (@BGOnTheScene) January 6, 2021
Сторонники Трампа настолько свирепы, что прорвавшись в Капитолий сквозь военных и полицию они выстроились в аккуратную очередь. pic.twitter.com/jhlkLH8P3F— Mikhail Svetov (@msvetov) January 6, 2021
Такого пиздеца Вашингтон ещё не видел:pic.twitter.com/rgpbq18sld— Μuд Ρöuccu (@Fake_MIDRF) January 6, 2021
Больше всего вы, бляди, боитесь, что к вам также народ придет спросить, как дела https://t.co/3slaNTHDrJ— водка и мельдоний (@treugolny_hui) January 6, 2021
Этой ночью в Москве и в Пекине: pic.twitter.com/nNlr3bOUU2— Μuд Ρöuccu (@Fake_MIDRF) January 6, 2021
"Соединенные Штаты никогда больше не смогут сказать миру, что мы являемся образцом демократии"— URA.RU (@ura_ru) January 6, 2021
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила отношение к беспорядкам в Вашингтоне, где сторонники Дональда Трампа заняли здание Конгресса США https://t.co/diVpKv6Qnf pic.twitter.com/iJDO9YyCMO
После начала беспорядков будущий президент США Джозеф Байден обратился с экстренным обращением к нации. Он назвал происходящее не протестом, а мятежом, и призвал Трампа выступить по телевидению и потребовать от своих сторонников прекратить осаду Капитолия. "Мятежников" Байден также попросил отступить и "дать дорогу демократии".
Некоторое время спустя Дональд Трамп выпустил свое обращение и призвал сторонников разойтись.
"Go home, we love you, you're very special"— Sky News (@SkyNews) January 6, 2021
President Trump repeats false claims the US election was 'fraudulent', following one person shot and an improvised explosive device found on #Capitol grounds.
Follow live: https://t.co/9WUWn0WfmL pic.twitter.com/5gWVrb3tBz
Астанавитесь, Донни нужно выйти!!!!pic.twitter.com/PLHCK1JRfA— Μuд Ρöuccu (@Fake_MIDRF) January 6, 2021
Американцы уничтожают технику "информационных помоек", которыми они называют CNN, NBC и прочие левые СМИ.— Ехидные твиты (@_U_R_I_c) January 6, 2021
Такими темпами они скоро не смогут снимать новости, потому что будет нечем. pic.twitter.com/oJX8zRvWrv
Конгрессменов из здания Капитолия спешно эвакуировали, раздав им странные маски.
Не обошлось и без жертв. Одну из сторонниц Трампа, ветерана ВВС США Эшли Бэббитт, ранил в шею охранник Капитолия. Позже, в больнице, она скончалась. Сообщается, что погибли еще трое протестующих, также ранения (не огнестрельные) получили несколько полицейских.
🔞 Момент смертельного выстрела охранника Капитолия в протестующую попал на видео. Это произошло, когда толпа пыталась прорваться через закрытые двери. Охранник выстрелил через стекло и попал в шею женщине. Позже она скончалась в больнице pic.twitter.com/KR6kVzncRk— НТВ (@ntvru) January 7, 2021
Некоторое время спустя в Вашингтон выслали 3000 солдат Национальной гвардии. Как оказалось, приказ в обход главнокомандующего отдал вице-президент Майк Пенс, который был эвакуирован из Капитолия. Также на подмогу был вызван спецназ ФБР.
В Вашингтоне объявили комендантский час с 18:00 (2:00 мск)
Для разгона протестующих правоохранители использовали слезоточивый газ и оружие нелетального действия.
Протестующих вывели из зала заседаний, некоторых задержали - их около 30 человек.
Затем полиция довершила дело, оттеснив протестующих подальше от здания Капитолия.
Полиция оттесняет протестующих не только со ступеней Капитолия, но и из сквера перед зданием, передает наш корреспондент. Правоохранители используют слезоточивый газ.— ТАСС (@tass_agency) January 6, 2021
Видео: Владислав Павлов/ТАСС pic.twitter.com/wTkOEo7wfy
Полиция оттесняет последних оставшихся сторонников Трампа от Капитолия pic.twitter.com/8wra1pckI2— Двач (@ru2ch) January 6, 2021
Здание Капитолия находится в безопасности, сообщили в администрации США. По данным местных СМИ, при штурме были задержаны 20 протестующих.— lifenews_ru (@lifenews_ru) January 6, 2021
Кроме Вашингтона, через несколько минут комендантский час вступает в силу и в двух городах соседнего штата Вирджиния. pic.twitter.com/bskzlficmo
В 8 часов вечера (4:00 мск) Сенат и Палата представителей США возобновили дебаты по результатам президентских выборов. И в итоге, Конгресс США утвердил победу Байдена.
Напомню тем, у кого короткая память, и кто топит за демократов. Так выглядит "мирный протест" сторонников Байдена. Это вам не законопослушные американцы-трамписты, это настоящие бандиты из Antifa, BLM и прочей левой сволочи. Они придут к власти в США и покажут вам демократию. pic.twitter.com/dGpA0i091p— Подпоручик Киже (@Lt_Kizhe) January 6, 2021
В Вашингтоне продлили режим ЧС на 15 дней до инаугурации. В отставку подали руководитель аппарата первой леди США Стефани Гришем, заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Мэттьюс и секретарь по протокольным вопросам Рикки Нисета.
В принципе, когда половину населения страны центральные медиа 4 года называют не иначе как "фашисты", "расисты" и "конспирологи" и вообще в расчет не принимает, как досадную помеху на пути "прогресса" - произошедшее сегодня это самое малое, чего можно было ожидать.— водка и мельдоний (@treugolny_hui) January 6, 2021
Источник:
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1. Правильно ли я понимаю, что Капитолий штурмом взят - это Путин виноват?
2. Готовятся ли очередные санкции?
Вот ведь суки двуличные. А событиям в Киеве вы рукоплескали.
Как же дальше..."без вмешательства Кремля"?????
Ну да ладно!
Непонятно только куда делись с форума многочисленные сторонники правильного капитализма и американской демократии! Налицо неприкрытая фальсификация выборов и попрание прав и свобод граждан. Никакой демократией и не пахнет, а есть власть капитала, который, собственно, и назначает говорящую голову, изображающую из себя "президента"!
Привет и сторонникам путинизма! Теперь вы можете после очередной тотальной фальсификации очередных местных "выборов" и "голосований" на пеньке без зазрения совести кивать на загнивших пиндосов - дескать мы чем хуже?!?
Строился 100 лет. Один из высочайших в мире.
И вот тут он лучше выглядит:
Действительно, отличный подарок на Рождество :)
Вангую новые санкции от Штатов в адрес России... ХЗ за что, но найдут, наверное :)
Там среди толпы сто процентов сплошь русские хакеры, ну и Петров с Башировым точно там же. Шпили осматривают :)
Да и лично Путен 100% там рядом где-то. Странно, что на видео не видно усов Пескова ещё. :)
Так что ждем феерии эмоций от нашей любимой Псаки :)
Если отбросить вид зданий.
И не поймешь - то ли Вашингтон, то ли Киев в 2014 году.
Ждем санкций от ЕС - ПЯТЬ трупов -это чрезмерное применение силы.
Во всяком случае так про Киев говорили.