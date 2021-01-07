FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Жизнь в США 551 пост • 198 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жизнь в США 
Протесты трампистов и штурм Капитолия: фото, видео и мемы

Протесты трампистов и штурм Капитолия: фото, видео и мемы (57 фото)

Автор:
07 января 2021 14:08
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Трамп   вашингтон   видео   выборы   капитолий   протесты   фото   штурм   
2651
57

Говорят, такое в истории США случилось впервые. Но Байден все равно победил.

×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жизнь в США"
Метки: Трамп   вашингтон   видео   выборы   капитолий   протесты   фото   штурм   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
31
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
31  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
maclay 2 часа назад
Ни одного негра на фото - молодцы, вперёд !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
17k
Ватаку Накомоде maclay 2 часа назад
Тоже обратил на это внимание. Видать грабить магазины со жратвой и айфонами интереснее
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Дмитрий Полчаса назад
Протесты трампистов и штурм Капитолия: фото, видео и мемы
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Денис Полчаса назад
Просмотрел пост и сразу возникла пара вопросов:

1. Правильно ли я понимаю, что Капитолий штурмом взят - это Путин виноват?
2. Готовятся ли очередные санкции?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Сталин подтвердил бы!! 38 минут назад
Я думал не доживу , до того времени , когда бумеранг цветных революций , прилетел домой!!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
573
alex Сталин подтвердил бы!! Минуту назад
Цветные революции были летом 2020
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Игорь Хомченко 46 минут назад
Троллить так троллить. Надо бы Захаровой сходить и пораздавать участникам от трампа пирогов с водкой. И веселуха года на два была бы обеспечена.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32k
Антон 51 минуту назад
Очень надеюсь что пиндосовские старцы наступили на каку конца СССР и запустили маховик развала страны. Да и очень сомневаюсь что Байден до конца срока досидит. А так получают то что творят в других странах и это хорошо. Фашингтон должен быть разрушен!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
parallax 55 минут назад
Европейские лидеры уже выразили своё возмущение происходящим в Вашингтоне.
Вот ведь суки двуличные. А событиям в Киеве вы рукоплескали.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
просто Дмитрий 57 минут назад
.... и ни одного Российского флага

Как же дальше..."без вмешательства Кремля"?????
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
207
Борис Колесниченко Час назад
Где сотники, десятники, снайпера с печеньками? А то цивилизованно зашли, насрали на стол спикеру, пофоткались, да разошлись. Надо было переворотить все, найти ящики с голосами выборщиков, сжечь, а если не нашли - сжечь сам Капитолий. Вот это был бы результат и слава на века, след в истории, а так - хулиганство одно. Слил Трамп протест свой, только на вчерашних событиях мог стать всемирным героем со знаком минус, а останется клоуном и неудачником. Но все равно, за действо спасибо! Побольше бы таких серий!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
810
Сергей Час назад
Протесты трампистов и штурм Капитолия: фото, видео и мемы
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
livaneth Час назад
Господа, а кто-нибудь обратил внимание, что на груди у Трампа награда ПАВШЕЙ империи. И корочки оттуда-же. 30 лет мы с вами наслаждаемся свободой, а гордиться получается только ИХ достижениями.
Господа, а кто-нибудь обратил внимание, что на груди у Трампа награда ПАВШЕЙ империи. И корочки оттуда-же. 30 лет мы с вами наслаждаемся свободой, а гордиться получается только ИХ достижениями.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
356
Атомный Крот livaneth 7 минут назад
Так и многие царские генералы в Красной Армии потом служили.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
АнтонПолднев Час назад
Оплот демократии, чё...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
741
Nane First NameLast 2 часа назад
Значит BLM можно было больше полугода беспредельничать, палить, крушить все, грабить магазы. А как за Трампа в Капитолий зашли - так это нельзя ибо переворот. Всё что вам нужно знать о двойных стандартах.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Иван Васильевич 2 часа назад
Я только что было запасся салатами и литром дистиллята для просмотра шоу в центре заповедника капиталистической "демократии", а оно уже закончилось! Ну как так то!


Ну да ладно!


Непонятно только куда делись с форума многочисленные сторонники правильного капитализма и американской демократии! Налицо неприкрытая фальсификация выборов и попрание прав и свобод граждан. Никакой демократией и не пахнет, а есть власть капитала, который, собственно, и назначает говорящую голову, изображающую из себя "президента"!

Привет и сторонникам путинизма! Теперь вы можете после очередной тотальной фальсификации очередных местных "выборов" и "голосований" на пеньке без зазрения совести кивать на загнивших пиндосов - дескать мы чем хуже?!?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Prostovopros Иван Васильевич Час назад
В посту напомнили - что власть олигархов и их ставленников в лице ельцина-путина удержалась в 1993-м расстреляв из танковых пушек российский парламент.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Иван Васильевич Prostovopros 48 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Иван Васильевич Prostovopros 42 минуты назад
Я бы еще вспомнил "выборы" 1996 года, когда алкаш несмотря на массовые фальсификации и миллиарды влитых долларов фактически проиграл кампанию, но благодаря сдавшему победу ублюдку зюганову заполучил в итоге кресло гауляйтера.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
61k
Максим 2 часа назад
Трамп слабак и сцыкло.. Сначала сам призвал народ прийти к Капитолию. а сам трусливо слился. Он реально дурак не понимает, что у него нет выбора кроме как гражданская война или военое пооложение? Ему надо было или сразу сдаваться и признавать Байдена, или счас идти до конца. Потому, что ему не простят того, что он натворил сначала на 4 года оттеснив их от власти и мешая им вести войны, а счас всему миру показав реальное лицо говнища из трех букв. И как только он перестанет быть президентом он труп, как политически, так скорее всего и физически.. Ибо судить его будут конкретно и в лучшем случае впаяют нормальный такой срок. В худшем, повесится в камере.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Денис 2 часа назад
Протесты трампистов и штурм Капитолия: фото, видео и мемы
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
K_II_T Денис Час назад
Есть такой.
Строился 100 лет. Один из высочайших в мире.
Есть такой. Строился 100 лет. Один из высочайших в мире.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Денис K_II_T 43 минуты назад
Да видел я его вживую пару лет назад. Ну да, высокий.
И вот тут он лучше выглядит:
Да видел я его вживую пару лет назад. Ну да, высокий. И вот тут он лучше выглядит:
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Денис 2 часа назад
Хосспади, это же просто ПРАЗДНИК какой-то!
Действительно, отличный подарок на Рождество :)
Вангую новые санкции от Штатов в адрес России... ХЗ за что, но найдут, наверное :)
Там среди толпы сто процентов сплошь русские хакеры, ну и Петров с Башировым точно там же. Шпили осматривают :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Александр Денис Час назад
Ты видно не внимательно читал пост.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Денис Александр Час назад
Так я потому и написал, вообще-то комент, что всё это русские хакеры и прочие кгбгру.
Да и лично Путен 100% там рядом где-то. Странно, что на видео не видно усов Пескова ещё. :)
Так что ждем феерии эмоций от нашей любимой Псаки :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
albedo 2 часа назад
Замени флаги США на флаги - пародию на шведский флаг.
Если отбросить вид зданий.
И не поймешь - то ли Вашингтон, то ли Киев в 2014 году.

Ждем санкций от ЕС - ПЯТЬ трупов -это чрезмерное применение силы.
Во всяком случае так про Киев говорили.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Берт albedo 2 часа назад
Вы не понимаете, это другое
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
"Отряды Путина" выступили с испепеляющей критикой выборов в США "Отряды Путина" выступили с испепеляющей критикой выборов в США Протесты в Киргизии: захват Белого дома и освобождение заключённых Протесты в Киргизии: захват Белого дома и освобождение заключённых 100 лет протестов: хроника борьбы афроамериканцев за расовую справедливость 100 лет протестов: хроника борьбы афроамериканцев за расовую справедливость Дональд Трамп спустился в бункер Белого дома, чтобы спрятаться от протестующих Дональд Трамп спустился в бункер Белого дома, чтобы спрятаться от протестующих "Там что, хурма по акции?": реакция соцсетей на штурм Капитолия в Вашингтоне "Там что, хурма по акции?": реакция соцсетей на штурм Капитолия в Вашингтоне
Dionysus
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

264017



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Скажи спасибо 2020 году
2
151
Скажи спасибо 2020 году
Житель ЕАО голыми руками задушил напавшую на него волчицу
1
130
Житель ЕАО голыми руками задушил напавшую на него волчицу
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Папа научил: девятилетняя девочка из Германии стала тату-мастером
0
27
Папа научил: девятилетняя девочка из Германии стала тату-мастером
Англия переживает третий карантин: виртуальные очереди и полупустые прилавки
0
44
Англия переживает третий карантин: виртуальные очереди и полупустые прилавки
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
4

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#картинки#интересно#сша#смешные#кино#Россия#забавно#коты#фильмы
#животные#прикол#люди#знаменитости#на различный вкус#настроение#интересное#капитолий#новинки#movienews.film
#фото#факты#прикольные#позитив#история#приколы#актеры#китай#СССР#подборка

На что жалуетесь?

Вернуться