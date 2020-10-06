Протесты в Киргизии: захват Белого дома и освобождение заключённых

Митингующие выломали ворота и добились освобождения экс президента. По требованию протестующих были также освобождены экс-премьеры республики Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, а также экс-депутат Садир Жапаров.

В ходе протестов был провозглашён мэром Бишкека По требованию протестующих были также освобождены экс-премьеры республики Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, а также экс-депутат Садир Жапаров.

После протестов ЦИК Киргизии признала результаты выборов недействительными, сообщает РБК.

В социальных сетях многие заметили, что протесты в Киргизии имеют смысл, в отличие от многих других в Росси и Белоруссии.