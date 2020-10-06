FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 6184 поста • 1087 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира 
Протесты в Киргизии: захват Белого дома и освобождение заключённых

Протесты в Киргизии: захват Белого дома и освобождение заключённых (8 фото)

Автор:
06 октября 2020 15:39
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   бишкек   выборы   интересное   киргизия   протесты   фото   цик   
1290
8

После выборов в парламент на улицы Бишкека вышли протестующие. Несогласные с итогами выборов штурмовали Белый дом, освободили заключённого бывшего президента и добились того, что итоги выборов были признаны недействительными.

×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: ynews   бишкек   выборы   интересное   киргизия   протесты   фото   цик   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
41
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
41  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
323
Nane First NameLast 2 часа назад
Что тут скажешь... Белорусам и россиянам далеко до этого. И вопрос - Алмазбек Атамбаев хороший или плохой?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
60k
Gogaren_3Meu Nane First NameLast Час назад
Алмазбек Атамбаев не хороший и не плохой. Это просто война кланов за власть.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Mellivora 4 минуты назад
По бузили и в РФ на заработки.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5
Вано 17 минут назад
В России и Белоруссии такого не будет. В странах Средней Азии правят СЕМЬИ - КЛАНЫ, там идет конфликт не между оппозицией и властью, а между кланами,которые сформированы на протяжении столетий. Поэтому все на ключевых постах находятся РОДСТВЕННИКИ, но никто другой со стороны. мне кажется что точно так же и на Кавказе, правит клан одной семьи и все посты у родни. Так что трындеть про Беларусь и Россию не стоит, там совсем другие процессы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Dmitrii Ivanov Полчаса назад
Какие установки?
Доведенные до отчаяния бишкекской хунтой ополченцы?
Киргизобандеровцы совершают антиконституционный переворот и надо спасать русскоязычное население?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
53k
Почитатель стекломоя 36 минут назад
Киргизы, наверное, очень ленивые. Им было лень ходить на митинги несколько месяцев подряд. Поэтому они решили сделать все за одну ночь.
Лень - двигатель прогресса!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Владимир 57 минут назад
И эти,туда же. Граблей конечно на всех хватит, но зачем.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Fat Lynx 59 минут назад
Не зря Путину даже не доложили имя действующего президента Киргизии ибо не к чему... все знали уже за несколько дней!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
BillyBonzz Час назад
Еще бы все киргизы, повинуясь духу патриотизма, ломанулись бы все к себе на родину из Москвы, вообще здорово было бы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 7 ответов
5k
Bhaal ☣️Месть печенегов☣️ Час назад
А что мало?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
☣️Месть печенегов☣️ Bhaal Час назад
Ну не знаю. Я пол жизни на стройке проработал. Киргизов ни разу не видел
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Bhaal ☣️Месть печенегов☣️ 57 минут назад
А я их каждый день наблюдая в огромных количествах. У меня в районе уже киргизкиские кафе есть, один магазин уже появился
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
робт Bhaal Полчаса назад
вот прЯм именно киргизское
не таджикское, не узбекское, а прям в тему киргизское?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Bhaal робт 23 минуты назад
Прям в тему. Ну приезжай. Посмотри.
Чайхана Жемчужина на Соколиной горе. Г. Москва, ул. Щербаковская улица, 53к2.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Марина Час назад
"Дизайнер Нурбек Насыранбеков проиллюстрировал смену власти в независимом Кыргызстане. В одной иллюстрации изображены пять президентов Кыргызстана Аскар Акаев, Курманбек Бакиев, Роза Отунбаева, Алмазбек Атамбаев и действующий президент Сооронбай Жээнбеков.

При этом статус экс-президента имеет только Роза Отунбаева, возглавлявшая страну при Временном правительстве после революции 7 апреля 2010 года с июля 2010 года по декабрь 2011 года. Все остальные Акаев, Бакиев и Атамбаев были лишены статуса экс-президента и полагающихся привелегий.

Против каждого из бывших президентов или членов их семей были возбуждены уголовные дела. Правивший 15 лет Аскар Акаев был лишен власти 24 марта 2005 года, после чего бежал с семьей в Россию. В Кыргызстане против некоторых членов его семьи возбуждены уголовные дела. Одним из лидеров оппозиции при Акаеве был Курманбек Бакиев, ставший вторым президентом Кыргызстана.

Курманбек Бакиев правил только пять лет и был лишен власти 7 апреля 2010 года, после чего бежал с семьей в Беларусь. Против него, его сыновей и брата в Кыргызстане возбуждены уголовные дела, они заочно приговорены к большим срокам, вплоть до пожизненного заключения. Среди лидеров оппозиции при Бакиеве были Отунбаева и Атамбаев третья и четвертый президенты Кыргызстана.

Алмазбек Атамбаев правил шесть лет, после окончания президентского срока на выборах президента продвигал своего преемника и друга Сооронбая Жээнбекова. При президентстве Жээнбекова отношения соратников испортились, хотя некоторое время они отрицали конфликт. Атамбаев и его сторонники назвали себя оппозицией, бывший глава государства из-за подозрений в совершении преступлений был лишен статуса президента. Он отказался идти на допросы и его резиденцию штурмовали, после чего политика поместили в СИЗО."
"Дизайнер Нурбек Насыранбеков проиллюстрировал смену власти в независимом Кыргызстане. В одной иллюстрации изображены пять президентов Кыргызстана Аскар Акаев, Курманбек Бакиев, Роза Отунбаева, Алмазбек Атамбаев и действующий президент Сооронбай Жээнбеков. При этом статус экс-президента имеет только Роза Отунбаева, возглавлявшая страну при Временном правительстве после революции 7 апреля 2010 года с июля 2010 года по декабрь 2011 года. Все остальные Акаев, Бакиев и Атамбаев были лишены статуса экс-президента и полагающихся привелегий. Против каждого из бывших президентов или членов их семей были возбуждены уголовные дела. Правивший 15 лет Аскар Акаев был лишен власти 24 марта 2005 года, после чего бежал с семьей в Россию. В Кыргызстане против некоторых членов его семьи возбуждены уголовные дела. Одним из лидеров оппозиции при Акаеве был Курманбек Бакиев, ставший вторым президентом Кыргызстана. Курманбек Бакиев правил только пять лет и был лишен власти 7 апреля 2010 года, после чего бежал с семьей в Беларусь. Против него, его сыновей и брата в Кыргызстане возбуждены уголовные дела, они заочно приговорены к большим срокам, вплоть до пожизненного заключения. Среди лидеров оппозиции при Бакиеве были Отунбаева и Атамбаев третья и четвертый президенты Кыргызстана. Алмазбек Атамбаев правил шесть лет, после окончания президентского срока на выборах президента продвигал своего преемника и друга Сооронбая Жээнбекова. При президентстве Жээнбекова отношения соратников испортились, хотя некоторое время они отрицали конфликт. Атамбаев и его сторонники назвали себя оппозицией, бывший глава государства из-за подозрений в совершении преступлений был лишен статуса президента. Он отказался идти на допросы и его резиденцию штурмовали, после чего политика поместили в СИЗО."
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
x3matic Час назад
Ну все,киргизы теперь заживут!Все правильно.Не жили хорошо и не хер начинать.Я да же уверен что это свистопляска с президентами у них еще лет двадцать будет.Только таким образом,идут они в обратном направлении, от развития.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−27
сталена пакет Час назад
интересна реакция кремлеботов
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Владимир сталена пакет Час назад
Когда же хохлов от интерната уже отключат. Одно говно после вас.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
785
Чучело Мяучело Час назад
Бесит манера называть правительственные здания "белым домом".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 9 ответов
2k
x3matic Чучело Мяучело 51 минуту назад
Почему в Киргизии или где то еще правительственное здание не может называться Белым домом?Чем Киргизия в этом плане отличаеться от США?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
741
Kariya Чучело Мяучело 47 минут назад
Вообще я тоже подофигел. Но если на то пошло, термину едва сто лет в обед, да и в самом США копипасты куча. Так что ну сперли кыргызы у них название правительственных хоромов, и ладно)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
785
Чучело Мяучело x3matic Полчаса назад
Белый дом это трейд марк, имя нарицательное. Он один, в сша. Все это повелось с 90х, журналюги дюже хотели прогрессивность показать. Дом правительства тогда белым стали называть. Стильно-модно-молодежно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
785
Чучело Мяучело Kariya 20 минут назад
Да хрен с ним. Просто представим, что данный пост читают, например, в швеции. "Киргизы захватили Белый дом". Картина в мозгу, затуманеном сюрстремингом: полчища прищуреных джигитов, дымящиеся развалины и догорающий звезднополосатый флаг.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
741
Kariya Чучело Мяучело 16 минут назад
Хе-хе. Это прям как американцы думали, что захватывают их штат Джорджию, когда в Грузии беспорядки были в 2008м))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
60k
Gogaren_3Meu Час назад
Протесты в Киргизии: захват Белого дома и освобождение заключённых
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Михалыч Час назад
Ну, теперь точно заживут!

Ну, теперь точно заживут!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
647
Балаганов Александр 2 часа назад
Все так быстро произошло, что кремлеботы в полном замешательстве: методички ещё не подвезли, а отсебятину гадить нельзя так как неизвестна реакция Путина.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
129
Игорь Меншиков 2 часа назад
вот я все думал когда же напишут пост)) и вот случилось Все легко и просто это беспредельный раздел власти
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
мистер Конвей Твитти 2 часа назад
Ну что-же,кое у кого на постсоветском пространстве все-же хватает яиц указать зарвавшейся власти ее место.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
kalinser мистер Конвей Твитти Час назад
За 15 лет третья революция.
Население 6.5 млн. человек
800 тыс. на заработках в России,500 тыс. в других странах.
Все,что нужно знать о результатах этих революций
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
pssst 2 часа назад
Вот так и бывает, когда Путин вдруг забудет имя нового президента.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Вадик Бондаренко pssst 2 часа назад
Видимо он что то знал заранее и не стал заморачиваться с именем
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
kalinser 2 часа назад
Курултай, курултай,
Весь кыргыз пошел бунтай,
Мой работать не хотим,
Мой опять Бишкек бомбим!

Все разграбил и разбил,
Новый власть установил!

Штаты, русские, Китай, -
Давай денег, помогай!

Пару лет арак попьём,
И опять бунтай пойдём!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Генка kalinser 2 часа назад
Красивый стих. не понял, чего вас минусуют-то?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Может стоит начать с себя? (10 фото+видео) Может стоит начать с себя? (10 фото+видео) Президент Казахстана официально вступил в должность и принёс присягу народу Президент Казахстана официально вступил в должность и принёс присягу народу В США снова вспыхнули протесты из-за выстрела в афроамериканца В США снова вспыхнули протесты из-за выстрела в афроамериканца Губернатора Хабаровского края задержали за организацию убийства Губернатора Хабаровского края задержали за организацию убийства В Приморье отменили результаты выборов, и довели председателя до слёз В Приморье отменили результаты выборов, и довели председателя до слёз Дональд Трамп спустился в бункер Белого дома, чтобы спрятаться от протестующих Дональд Трамп спустился в бункер Белого дома, чтобы спрятаться от протестующих
HomMiss

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

63804



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Когда иронии слишком много
3
30
Когда иронии слишком много
Во Владивостоке рабочие закидали касками новое руководство порта
1
184
Во Владивостоке рабочие закидали касками новое руководство порта
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Что делать, когда на работе задерживают зарплату?
0
5
Что делать, когда на работе задерживают зарплату?
Когда свежевымытый пол к добру, а когда – к худу?
0
6
Когда свежевымытый пол к добру, а когда – к худу?
Может стоит начать с себя? (10 фото+видео)
Может стоит начать с себя? (10 фото+видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
А где карты и еще один ствол?
1
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#интересное#природа#авто авария#СССР#прикольные#в мире#позитив#авария дня
#юмор#история#кино#авария#конфликт#картинки#автомобили#камчатка#автомир#актеры
#прикол#факты#дтп#интересно#россия#москва#азербайджан#настроение#90-е#война

На что жалуетесь?

Вернуться