Протесты в Киргизии: захват Белого дома и освобождение заключённых

После выборов в парламент на улицы Бишкека вышли протестующие. Несогласные с итогами выборов штурмовали Белый дом, освободили заключённого бывшего президента и добились того, что итоги выборов были признаны недействительными.
5 октября в Бишкеке начались протесты недовольных результатами выборов в парламент. Митингующие потребовали повторных выборов. Семипроцентный барьер на выборах смогли преодолеть только четыре из шестнадцати. Протесты переросли в столкновения с правоохранителями, которые использовали водометы и светошумовые гранаты.
Митингующие забрасывали правоохранителей камнями. Вечером 5 октября в больницы поступили сотни пострадавших, среди которых было 40 сотрудников правоохранительных органов. По данным Минздрава, в результате беспорядков один человек погиб, 590 пострадали, передаёт РБК.
Ночью 6 октября протестующие подошли вплотную к Белому дому, где расположены парламент Киргизии и администрация президента. Неизвестные подожгли одну из комнат здания, и огонь распространился внутри.
Группа протестующих пришла к зданию Государственного комитета нацбезопасности, где в СИЗО содержался бывший президент Алмазбек Атамбаев. Его приговорили к 11 годам лишения свободы по делу о коррупции.
Митингующие выломали ворота и добились освобождения экс президента. По требованию протестующих были также освобождены экс-премьеры республики Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, а также экс-депутат Садир Жапаров.
В ходе протестов был провозглашён мэром Бишкека По требованию протестующих были также освобождены экс-премьеры республики Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, а также экс-депутат Садир Жапаров.
После протестов ЦИК Киргизии признала результаты выборов недействительными, сообщает РБК.
В социальных сетях многие заметили, что протесты в Киргизии имеют смысл, в отличие от многих других в Росси и Белоруссии.
Переворот в Киргизии демонстрирует, что не нужно собирать миллиард людей и гулять по улицам в надежде на перемены, ежесекундно подчёркивая свою миролюбивость. Достаточно просто несколько тысяч решительных людей и всё меняется буквально за сутки— Сталингулаг (@StalinGulag) October 6, 2020
За ночь протестующие в Киргизии захватили здание парламента, освободили из СИЗО бывшего президента страны и планируют провести новые выборы.— Старшина Запаса (@StarshinaZapasa) October 6, 2020
Доброе утро, Беларусь.
4 октября: выборы в парламент Киргизии— Ходорковский Михаил (@mich261213) October 6, 2020
5 октября: протестующие захватили парламент, администрацию президента, мэрию и правительство, выпустили политзаключенных.
6 октября: Центризбирком отменил итоги выборов.
Белорусы (и, к слову, не только они): «А что, так можно было?»
Источник:
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Доведенные до отчаяния бишкекской хунтой ополченцы?
Киргизобандеровцы совершают антиконституционный переворот и надо спасать русскоязычное население?
Лень - двигатель прогресса!
Чайхана Жемчужина на Соколиной горе. Г. Москва, ул. Щербаковская улица, 53к2.
При этом статус экс-президента имеет только Роза Отунбаева, возглавлявшая страну при Временном правительстве после революции 7 апреля 2010 года с июля 2010 года по декабрь 2011 года. Все остальные Акаев, Бакиев и Атамбаев были лишены статуса экс-президента и полагающихся привелегий.
Против каждого из бывших президентов или членов их семей были возбуждены уголовные дела. Правивший 15 лет Аскар Акаев был лишен власти 24 марта 2005 года, после чего бежал с семьей в Россию. В Кыргызстане против некоторых членов его семьи возбуждены уголовные дела. Одним из лидеров оппозиции при Акаеве был Курманбек Бакиев, ставший вторым президентом Кыргызстана.
Курманбек Бакиев правил только пять лет и был лишен власти 7 апреля 2010 года, после чего бежал с семьей в Беларусь. Против него, его сыновей и брата в Кыргызстане возбуждены уголовные дела, они заочно приговорены к большим срокам, вплоть до пожизненного заключения. Среди лидеров оппозиции при Бакиеве были Отунбаева и Атамбаев третья и четвертый президенты Кыргызстана.
Алмазбек Атамбаев правил шесть лет, после окончания президентского срока на выборах президента продвигал своего преемника и друга Сооронбая Жээнбекова. При президентстве Жээнбекова отношения соратников испортились, хотя некоторое время они отрицали конфликт. Атамбаев и его сторонники назвали себя оппозицией, бывший глава государства из-за подозрений в совершении преступлений был лишен статуса президента. Он отказался идти на допросы и его резиденцию штурмовали, после чего политика поместили в СИЗО."
Население 6.5 млн. человек
800 тыс. на заработках в России,500 тыс. в других странах.
Все,что нужно знать о результатах этих революций
Весь кыргыз пошел бунтай,
Мой работать не хотим,
Мой опять Бишкек бомбим!
Все разграбил и разбил,
Новый власть установил!
Штаты, русские, Китай, -
Давай денег, помогай!
Пару лет арак попьём,
И опять бунтай пойдём!!!