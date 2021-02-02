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Угадай российский город по неофициальному названию

Угадай российский город по неофициальному названию

Автор:
02 февраля 2021 23:53
Сообщество : Что? Где? Когда?
Метки: Россия   вопросы   география   город   название   угадай   
931
1
Узнайте, где находится Город шурупов, в каком месте у России карман, где в Сибири можно найти Афины и какой город "нашенский".
1. Карман России
1. Карман России
Москва
Великий Новгород
Нижний Новгород
Самара
2. Город трёх шурупов
2. Город трёх шурупов
Шуя
Уфа
Фрязино
Тольятти

Источник:

3. Сибирские Афины
3. Сибирские Афины
Томск
Омск
Новосибирск
Красноярск

Источник:

4. Столица 101-го километра или Опричная столица
4. Столица 101-го километра или Опричная столица
Коломна
Можайск
Орехово-Зуево
Александров

Источник:

5. Столица ВДВ
5. Столица ВДВ
Санкт-Петербург
Новосибирск
Рязань
Смоленск

Источник:

6. Зауральский Чикаго
6. Зауральский Чикаго
Челябинск
Курган
Сургут
Екатеринбург

Источник:

7. Города первого салюта
7. Города первого салюта
Москва и Санкт-Петербург
Орёл и Белгород
Волгоград и Курск
Смоленск и Брянск

Источник:

8. Колыбель космонавтики
8. Колыбель космонавтики
Калуга
Жуковский
Королёв
Смоленск

Источник:

9. Республика химии
9. Республика химии
Тобольск
Березники
Пермь
Апатиты

Источник:

10. Город нашенский
10. Город нашенский
Владивосток
Калининград
Выборг
Благовещенск

Источник:


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Метки: Россия   вопросы   география   город   название   угадай   
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3k
dampfer Час назад
Отличный пост для Фишек!
А то всякое политическое УГ достало уже.
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Домашние хитрости 9 минут назад
Соловьиный край.
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11k
Анатолий Соколов Домашние хитрости 2 минуты назад
шоб вас курский соловей в попу клюнул ...
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336
Дмитрий Час назад
БерезнИки.
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−149
Обратная сторона Луны Час назад
Наш, как и некоторые другие, называли маленьким парижем


Видимо, Вот такой вот большой Краснодар на Сене
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69
AMATORI Обратная сторона Луны 39 минут назад
Был в прошлом году в Краснодаре слышал про новый Париж
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