Угадай российский город по неофициальному названию

Узнайте, где находится Город шурупов, в каком месте у России карман, где в Сибири можно найти Афины и какой город "нашенский".
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А как неофициально называется ваш город?
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Видимо, Вот такой вот большой Краснодар на Сене