Учительница физкультуры из Мьянмы записывала видеоурок, не зная, что снимает госпереворот

Фитнес-инструктор и по совместительству учитель физкультуры Кхинг Хнин Вай проживает в столице Мьянмы в городе Нейпьидо. Девушка регулярно записывает видеоролики с упражнениями и выкладывает их в сеть. Как и всегда, первого февраля она пришла на одно из мест, откуда обычно транслирует урок аэробики. Выполняя упражнения, она и не подозревала о том, что творится за ее спиной.