Учительница физкультуры из Мьянмы записывала видеоурок, не зная, что снимает госпереворот

Пока она выполняла упражнения, за ее спиной колонна военной техники направилась к столичному парламенту, чтобы свергнуть правительство.
Фитнес-инструктор и по совместительству учитель физкультуры Кхинг Хнин Вай проживает в столице Мьянмы в городе Нейпьидо. Девушка регулярно записывает видеоролики с упражнениями и выкладывает их в сеть. Как и всегда, первого февраля она пришла на одно из мест, откуда обычно транслирует урок аэробики. Выполняя упражнения, она и не подозревала о том, что творится за ее спиной.
А там разворачивался настоящий боевик. Позади фитнес-тренера перекрыли кольцевую дорогу, вдоль трассы выставили дежурных полицейских, за турникетами выстроились вооруженные военные. После того как ролик появился на странице Кхинг в Фейсбуке, публикация стала вирусной и разошлась по разным соцсетям.
Госпереворот, который попал на видео фитнес-инструктора, устроили военные, которые не согласились с результатами прошедших в ноябре парламентских выборов. На них партия, поддерживаемая армией, заняла 26 и 7 мест в нижней и верхней палате парламента соответственно.
Аун Сан Су Чжи
1 февраля в столице Мьянмы военная хунта задержала президента страны Вин Мьина, а также госсоветницу, лауреата Нобелевской премии и фактического лидера страны Аун Сан Су Чжи. После ареста руководства был распущен парламент и объявлено чрезвычайное положение сроком на один год. При задержании представителей власти военные цитировали раздел Конституции, который разрешает им брать власть в свои руки в чрезвычайных ситуациях. В настоящее время руководство страной перешло в руки главнокомандующего вооруженными силами Мин Аунг Хлаина.
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А уже 1-го февраля военные в Мьянме устроили госпереворот, отстранив от власти правительство и лауреата Нобелевской премии мира и лидера правящей партии «Национальная лига за демократию» (НЛД) Аун Сан Су Чжи.
Вся власть в Мьянме перешла к главнокомандующему вооружёнными силами Мин Аун Хлаину. В стране объявлено чрезвычайное положение.
Совпадение? Не думаю.
Еще есть вопросы?
А когда?
А до этого там вполне успешно правил Старший Генерал Тан Шве.