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Учительница физкультуры из Мьянмы записывала видеоурок, не зная, что снимает госпереворот

Учительница физкультуры из Мьянмы записывала видеоурок, не зная, что снимает госпереворот (4 фото + 1 видео)

Автор:
02 февраля 2021 14:24
Метки: Мьянма   аэробика   видео   госпереворот   политика   фитнес   хунта   
2295
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Пока она выполняла упражнения, за ее спиной колонна военной техники направилась к столичному парламенту, чтобы свергнуть правительство.

Источник:

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Метки: Мьянма   аэробика   видео   госпереворот   политика   фитнес   хунта   
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18k
Солнышко Ди 38 минут назад
Свой первый в этом году зарубежный визит министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу, совершил в Республику Союз Мьянма, где провёл переговоры с верховным главнокомандующим вооружёнными силами страны, старшим генералом Мин Аун Хлаином - это произошло 21 января.

А уже 1-го февраля военные в Мьянме устроили госпереворот, отстранив от власти правительство и лауреата Нобелевской премии мира и лидера правящей партии «Национальная лига за демократию» (НЛД) Аун Сан Су Чжи.

Вся власть в Мьянме перешла к главнокомандующему вооружёнными силами Мин Аун Хлаину. В стране объявлено чрезвычайное положение.

Совпадение? Не думаю.
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3k
Юра Гагарин 21 минуту назад
а наши военные могут арестовать нашу коррупционную власть?
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2k
petia Юра Гагарин 11 минут назад
Могут!
Еще есть вопросы?
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3k
Юра Гагарин petia 6 минут назад
есть.
А когда?
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439
Миша 44 минуты назад
Эх Анчурия, Анчурия. Удивительная страна!

Эх Анчурия, Анчурия. Удивительная страна!
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23k
Григорий 50 минут назад
В Бирме вечная кухня происходит.
В Бирме вечная кухня происходит.
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23k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Час назад
убрали про американского "политика"..... ой извините марионетку...я думаю некоторые страны могут так же поступить ибо проамериканский режим срёт на местное население и внутренние законы страны.
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3k
Юра Гагарин ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 19 минут назад
теперь мы их берём на содержание
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10k
Хью́берт Час назад
Она не знает... ну-ну.
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281
EM Час назад
Ощущение, что она танцует на фоне экрана.
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8k
ГородДомов 2 часа назад
у кого-то революция. а у кого-то дискотека .
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202
Timur ГородДомов Час назад
Аква-дискотека!
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3k
Вадим Игнатьев 2 часа назад
Аун Сан Су Чжи больно сильно с пиндосами дружила. Додружилась.
Аун Сан Су Чжи больно сильно с пиндосами дружила. Додружилась.
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11
Филимонов Александр Вадим Игнатьев Час назад
Вау.
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526
Атомный Крот Вадим Игнатьев Полчаса назад
Так они ее во власть и поставили.

А до этого там вполне успешно правил Старший Генерал Тан Шве.
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