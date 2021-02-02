Заброшенная база подлодок под землей по-прежнему готова к ядерному удару

База была предназначена для укрытия подводного флота в случае яддерной войны. Но незадолго до окончания проекта он был заморожен. Недостроенная база, расположенная на территории, занятой подводниками, до сих пор находится под охраной военных. Тем не менее, владивостокские любители таинственных заброшенных мест регулярно пробираются сюда ради адреналина и захватывающих фоторепортажей.