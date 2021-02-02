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Заброшенная база подлодок под землей по-прежнему готова к ядерному удару

Заброшенная база подлодок под землей по-прежнему готова к ядерному удару (47 фото)

Автор:
02 февраля 2021 12:14
Сообщество : Военное
Метки: Дальний Восток   Павловское   военное   заброшка   интересно   подводная база   подводные лодки   познавательно   
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Подземная бухта "Павловское" строилась в Приморье как укрытие для атомных подводных лодок на случай ядерного удара. Однако незадолго до окончания строительства проект был заморожен. Но заброшенная база существует и сегодня, и по-прежнему способна выдержать ядерную бомбардировку.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Дальний Восток   Павловское   военное   заброшка   интересно   подводная база   подводные лодки   познавательно   
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Активная Жизнь Полчаса назад
Предполагаю что в нашем государстве таких объектов далеко не один. К примеру взять Мурманскую область...
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