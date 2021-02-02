Заброшенная база подлодок под землей по-прежнему готова к ядерному удару

Подземная бухта "Павловское" строилась в Приморье как укрытие для атомных подводных лодок на случай ядерного удара. Однако незадолго до окончания строительства проект был заморожен. Но заброшенная база существует и сегодня, и по-прежнему способна выдержать ядерную бомбардировку.
Заброшенная подземная база подводных лодок "Павловское"размещается в окрестностях бухты Павловского - первой базы атомных подлодок на Дальнем Востоке. Это огромный лабиринт туннелей, выкопанных в глубине скал.
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База была предназначена для укрытия подводного флота в случае яддерной войны. Но незадолго до окончания проекта он был заморожен. Недостроенная база, расположенная на территории, занятой подводниками, до сих пор находится под охраной военных. Тем не менее, владивостокские любители таинственных заброшенных мест регулярно пробираются сюда ради адреналина и захватывающих фоторепортажей.
Строительство базы началось в 1960-х и продолжалось до середины 1980-х. Закрытие проекта, вероятно, было связано с подготовкой к заключению дговора о сокращении ядерных вооружений между СССР и США, заключенного в июле 1991 года.
Объект оставался законсервированным несколько десятилетий, но в случае возникновения ядерной угрозы он может быть достаточно быстро завершен.
Центральная часть базы - это два подводных туннеля: один - 450 метров длиной и 19 метров шириной, второй - почти вдвое короче. Сюда могут вместиться три атомные подлодки с полным вооружением.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Дальний Восток Павловское военное заброшка интересно подводная база подводные лодки познавательно
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