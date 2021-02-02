Как раньше женщины узнавали о своей беременности?

Древние Греки, конечно же, прославились своей страстью к наукам и философии. Если верить историкам именно они изобрели демократическую систему правления, выдвинули идею о шарообразности Земли, развили геометрию и изобрели кучу полезных вещей, в том числе, будильник. Преуспели древние греки и в медицине.



Широко известный древнегреческий лекарь Гиппократ был одним из первых, кто начал искать истинные причины заболеваний в обход распространенных тогда суеверий. А женскому здоровью и акушерству он посвятил не менее 9 своих научных сочинений. Именно ему пришла в голову светлая и наиболее здравая по тем временам мысль, что прекращение критических дней в большинстве случаев свидетельствует о наступлении беременности.



Поэтому древние греки больше обращали внимание на внешние симптомы: тошнота, слабость, отсутствие аппетита и приостановление естественного женского цикла. Правда, даже несмотря на столь невероятную по тем временам просвещенность, Гиппократ все же изобрел один абсурдный способ определения беременности. Женщина должна была выпить воду с размельченным анисом и медом.



Судороги в районе брюшины свидетельствовали о положительном результате данного «теста». Если же судорог не было, ответ отрицательный.