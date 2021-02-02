Как раньше женщины узнавали о своей беременности?

С недавних пор медицина шагнула далеко вперед, в связи с чем, женщинам не составляет особого труда узнать о наступлении беременности даже на самых ранних сроках.
Конечно, так было не всегда. И представительницы прошлых поколений могут поведать о самых разных народных способах определения интересного положения.
Женщинам всегда хотелось узнать о своей беременности заранее, а еще лучше ‒ заодно и о половой принадлежности не родившегося чада. Поэтому, в древности и средние века, когда не было специальных тестов, представительницы прекрасного пола применяли различные ухищрения, о которых и пойдет речь в данной статье.
Женщинам всегда хотелось узнать о своей беременности заранее, а еще лучше ‒ заодно и о половой принадлежности не родившегося чада. Поэтому, в древности и средние века, когда не было специальных тестов, представительницы прекрасного пола применяли различные ухищрения, о которых и пойдет речь в данной статье.
Изобретение Древнего Вавилона
Древний Вавилон прославился своим богатством, культурой и изобретениями. Вавилоняне были довольно развитым и грамотным народом, у которого существовал свой свод законов, процветало сельское хозяйство, и даже была собственная медицина. Последнюю, впрочем, можно было отнести к религии, так как врачей в Вавилоне заменяли жрецы, занимавшиеся практикой заговоров и молитв.
Однако именно в этом государстве изобрели один из первых тестов для определения беременности. Для этого жрец сначала готовил особый сбор трав и выжимал из него сок. Этим соком пропитывали тампон, сваленный из овечьей шерсти.
Данный тампон использовался предполагаемой беременной, которая должна была ходить с ним в течение нескольких дней. Далее его извлекали, клали в раствор из минеральных солей и наблюдали за изменением цвета тампона. Если тот становился красным, женщину можно было поздравить, если же тампон приобретал зеленый цвет, делали вывод, что беременность не наступила.
Однако именно в этом государстве изобрели один из первых тестов для определения беременности. Для этого жрец сначала готовил особый сбор трав и выжимал из него сок. Этим соком пропитывали тампон, сваленный из овечьей шерсти.
Данный тампон использовался предполагаемой беременной, которая должна была ходить с ним в течение нескольких дней. Далее его извлекали, клали в раствор из минеральных солей и наблюдали за изменением цвета тампона. Если тот становился красным, женщину можно было поздравить, если же тампон приобретал зеленый цвет, делали вывод, что беременность не наступила.
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Тест на беременность в Древнем Египте
Любой согласится, что древние египтяне были очень развитым и образованным народом. Им удалось совершить ряд важных открытий, как в математике, астрономии, так и в медицине.
Неудивительно, что именно здесь изобрели один из самых первых тестов на беременность, который выгодно отличался от варварских методов других народов. Более того, данный способ якобы помогал определить пол ребенка. Чтобы понять, в положении ли женщина, она должна была в течение нескольких дней мочиться на зерна ячменя и пшеницы.
В случае если прорастала последняя, делался вывод, что беременная ждет девочку. Проросший ячмень, свидетельствовал о наличии плода мужского пола.
В целях эксперимента, в 1963 году ученые провели подобный тест. Выяснилось, если женщина беременна, то в 7 случаев из 10 семена прорастут, однако отрицательный результат такого эффекта не давал совершенно.
Неудивительно, что именно здесь изобрели один из самых первых тестов на беременность, который выгодно отличался от варварских методов других народов. Более того, данный способ якобы помогал определить пол ребенка. Чтобы понять, в положении ли женщина, она должна была в течение нескольких дней мочиться на зерна ячменя и пшеницы.
В случае если прорастала последняя, делался вывод, что беременная ждет девочку. Проросший ячмень, свидетельствовал о наличии плода мужского пола.
В целях эксперимента, в 1963 году ученые провели подобный тест. Выяснилось, если женщина беременна, то в 7 случаев из 10 семена прорастут, однако отрицательный результат такого эффекта не давал совершенно.
Другим тестом на беременность у древних египтян было пиво. Да, именно нефильтрованное. Напиток разливали по полу в комнате, сажали женщину в эту лужу и ждали результата.
Как известно, беременные очень чувствительны к запахам. Возможно, именно это играло здесь особую роль. Чем сильнее девушке становилось дурно, тем выше была вероятность того, что она в положении.
Как известно, беременные очень чувствительны к запахам. Возможно, именно это играло здесь особую роль. Чем сильнее девушке становилось дурно, тем выше была вероятность того, что она в положении.
Древняя Греция и беременность
Древние Греки, конечно же, прославились своей страстью к наукам и философии. Если верить историкам именно они изобрели демократическую систему правления, выдвинули идею о шарообразности Земли, развили геометрию и изобрели кучу полезных вещей, в том числе, будильник. Преуспели древние греки и в медицине.
Широко известный древнегреческий лекарь Гиппократ был одним из первых, кто начал искать истинные причины заболеваний в обход распространенных тогда суеверий. А женскому здоровью и акушерству он посвятил не менее 9 своих научных сочинений. Именно ему пришла в голову светлая и наиболее здравая по тем временам мысль, что прекращение критических дней в большинстве случаев свидетельствует о наступлении беременности.
Поэтому древние греки больше обращали внимание на внешние симптомы: тошнота, слабость, отсутствие аппетита и приостановление естественного женского цикла. Правда, даже несмотря на столь невероятную по тем временам просвещенность, Гиппократ все же изобрел один абсурдный способ определения беременности. Женщина должна была выпить воду с размельченным анисом и медом.
Судороги в районе брюшины свидетельствовали о положительном результате данного «теста». Если же судорог не было, ответ отрицательный.
Широко известный древнегреческий лекарь Гиппократ был одним из первых, кто начал искать истинные причины заболеваний в обход распространенных тогда суеверий. А женскому здоровью и акушерству он посвятил не менее 9 своих научных сочинений. Именно ему пришла в голову светлая и наиболее здравая по тем временам мысль, что прекращение критических дней в большинстве случаев свидетельствует о наступлении беременности.
Поэтому древние греки больше обращали внимание на внешние симптомы: тошнота, слабость, отсутствие аппетита и приостановление естественного женского цикла. Правда, даже несмотря на столь невероятную по тем временам просвещенность, Гиппократ все же изобрел один абсурдный способ определения беременности. Женщина должна была выпить воду с размельченным анисом и медом.
Судороги в районе брюшины свидетельствовали о положительном результате данного «теста». Если же судорог не было, ответ отрицательный.
Женщины Древней Руси
На Руси женщины смотрели далеко вперед еще до первой брачной ночи. Девушка, вступающая в брак, завязывала на шее нить или бусы так, чтобы те вплотную прилегали к коже. Когда украшение начинало теснить, женщина предполагала, что семью ждет пополнение.
Этот метод, в принципе, был действенным, так как беременные часто наблюдают увеличение щитовидной железы в связи с выработкой гормонов. Но нередко такой «тест» подводил. Ведь женщина могла просто так набрать килограммы после замужества.
Этот метод, в принципе, был действенным, так как беременные часто наблюдают увеличение щитовидной железы в связи с выработкой гормонов. Но нередко такой «тест» подводил. Ведь женщина могла просто так набрать килограммы после замужества.
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Метки: беременность интересно познавательно факты фото
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Рожали по 20-25 детей за всю жизнь, из которых 10-15 выживали в лучшие годы.
Не было прививок и лекарств, и абортов. Кто выжил, тот выжил - молодец.
Собственно баба для этого и нужна была.
А щас с великим трудом 1 родят и все - мать героиня.
Все ей должны и муж и родственники и общество и государство вон пол ляма выделяет. Норм, че.