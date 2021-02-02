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Сообщество Беременность и роды 65 постов • 27 подписчиков подписаться
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Как раньше женщины узнавали о своей беременности?

Как раньше женщины узнавали о своей беременности? (4 фото)

Автор:
02 февраля 2021 09:40
Сообщество : Беременность и роды
Метки: беременность   интересно   познавательно   факты   фото   
954
4
С недавних пор медицина шагнула далеко вперед, в связи с чем, женщинам не составляет особого труда узнать о наступлении беременности даже на самых ранних сроках.
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Метки: беременность   интересно   познавательно   факты   фото   
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8k
Фантом 2 часа назад
Как раньше женщины узнавали о своей беременности?
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−65
Михаил 36 минут назад
пфф, какие тесты? Зачем?

Рожали по 20-25 детей за всю жизнь, из которых 10-15 выживали в лучшие годы.

Не было прививок и лекарств, и абортов. Кто выжил, тот выжил - молодец.

Собственно баба для этого и нужна была.

А щас с великим трудом 1 родят и все - мать героиня.

Все ей должны и муж и родственники и общество и государство вон пол ляма выделяет. Норм, че.
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9k
ss 2 часа назад
Боже ж мой... Да когда уже школы пооткрывают? Прямо заполонили школяры всё своими откровениями.
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237k
Deiz ss 2 часа назад
Да не читайте, если не нравится. Задолбали вечно всем недовольные. Ну читайте про дтп и корону...
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9k
ss Deiz Час назад
Если вас задолбали, не читайте комментарии, читайте тупые статьи о том, как узнать что вы беременны. Нацепите на шею бусы, чтобы узнать не беременны ли вы, ведь именно так узнают женщины о наступлении беременности... По крайней мере, до наступления половой зрелости.
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